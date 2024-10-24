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İngiltere'de Tek Kullanımlık Elektronik Sigaralar Yasaklandı

İngiltere'de Tek Kullanımlık Elektronik Sigaralar Yasaklandı

İngiltere sigara
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 13:38

İngiltere hükümeti, tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklama kararı aldı. Yasağın benzerlerini Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi ülkelerinde de uygulanması bekleniyor.

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İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaralar ve buna benzer ürünlerin satışı, önümüzdeki yazdan itibaren tamamıyla sonlanacağı açıklandı.

İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaralar ve buna benzer ürünlerin satışı, önümüzdeki yazdan itibaren tamamıyla sonlanacağı açıklandı.

Konuya ilişkin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) dün açıklama yaptı. Açıklamaya göre hala parlamentoda görüşülen yasa tasarısının, yaza doğru yasalaştırılacağı ifade edildi. İşletmelere, ellerinde kalan stokları satması için 1 Haziran 2025'e kadar müddet verilirken, bu tarihten sonra tek kullanımlık elektronik sigara satmanın yasa dışı olacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) dün açıklama yaptı. Açıklamaya göre hala parlamentoda görüşülen yasa tasarısının, yaza doğru yasalaştırılacağı ifade edildi. İşletmelere, ellerinde kalan stokları satması için 1 Haziran 2025'e kadar müddet verilirken, bu tarihten sonra tek kullanımlık elektronik sigara satmanın yasa dışı olacağı kaydedildi.

DEFRA, İngiltere hükümeti ile Birleşik Krallık’a bağlı hükümetlerin yasak üzerinde çalıştıklarını ve yürürlüğe girme tarihi ile yasağın başlama tarihinin uyumlu olacağına dikkat çekti.

DEFRA, İngiltere hükümeti ile Birleşik Krallık’a bağlı hükümetlerin yasak üzerinde çalıştıklarını ve yürürlüğe girme tarihi ile yasağın başlama tarihinin uyumlu olacağına dikkat çekti.
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