İngiliz Polisi Harekete Geçti: Sokakta Kadınları Gizlice Kaydedenlere Soruşturma
İngiliz Polisi Harekete Geçti: Sokakta Kadınları Gizlice Kaydedenlere Soruşturma
İngiltere'de genç kadınların alkollü ve gizlice çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması polisi harekete geçirdi. İngiliz polisi, bu konuda soruşturma başlattı ve tüm gece görevli memurların bu konuda bilgilendirildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İngiliz polisi, Twitter'da yayılan ve kadınların gece dışarıda sarhoşken rızaları olmadan filmle alındığı paylaşımları inceleme altına aldı.
Videolar, "Manchester Sokaklarında Dolaşan Güzel Sarhoş Kız" ve "26 Ocak 2024'te Manchester'da Bir Gece Kontrolünü Kaybeden Güzel Bekar Bayanlar" gibi başlıklarla paylaşılıyor.
Paylaşılan videoların, alkol alan kadınları hedef aldığı düşünülse de, içerikte sadece arkadaşlarıyla gece dışarıda yürüyen kadınların görüntülerinin de bulunduğu belirtildi.
İngiliz polisi, sosyal medyada hızla yayılan ve genç kadınların mahremiyetini ihlal eden bu videoları incelemeye aldı. Yetkililer, şehir merkezinde görev yapan tüm polis memurlarının bu konuda bilgilendirildiğini ve aktif olarak çekim yapanları aradıklarını açıkladı. Soruşturma başlatılarak, videoların içeriği ve çeken kişiler hakkında detaylı bir inceleme yapılacağı belirtildi.
Yetkililer, kadınların rızası olmadan çekilen videoların yasadışı olmamasına rağmen, kendilerini tehdit altında hissetmeleri durumunda polise başvurmaları gerektiğini belirtti. Videoların içeriği ve paylaşım amacı soruşturulacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda