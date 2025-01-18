İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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18 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 175 TL
Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 85 TL
10 TL üstü alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
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Çok Al Az Öde
23 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 64.990 TL
Webasto Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5 KW 5.499 TL
Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 23.999 TL
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Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL
Hascevher Seramik Derin Tencere 649 TL
Bionic Adam Kutu Oyunu 99 TL
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24 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL
Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL
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Bebek Güvenlik Ürünleri 24,50 TL
Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL
ŞOK 18 - 25 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Everest Whisker Renkli Tuşlu Q Klavye + Mouse Set 899 TL,
Elektronik
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Vans ayakkabı çeşitleri
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