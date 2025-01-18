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İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.01.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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18 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 175 TL

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 175 TL
onedio.com

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 109 TL

  • Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 49,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 75 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 450 gr 39 TL

  • Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 gr 13,50 TL

  • Gillette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3'lü 125 TL

  • Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 Kg 89 TL

  • Rinso Sıvı Deterjan 3 Litre 175 TL

  • Silk&Blue Erkek Boxer 42,50 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 85 TL

Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 85 TL
onedio.com

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 185 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 250 gr 45 TL

  • Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir 40 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 115 TL

  • Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 Litre 37,50 TL

  • Pınar Süt 200 ml 10,25 TL

  • Pınar Kido Süt Çeşitleri 180 ml 9,75 TL

  • Pınar Labne 180 gr 39,50 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 55 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 20 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 37,50 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;
onedio.com

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com

23 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 64.990 TL

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 64.990 TL
onedio.com

Webasto Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5 KW 5.499 TL

Webasto Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5 KW 5.499 TL
onedio.com

  • ABS Büyük Boy Valiz 839 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 739 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz 639 TL

Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 23.999 TL

Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 23.999 TL
onedio.com

  • JVC 65' 4K Ultra HD Android Tv 22.999 TL

  • Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 14.559 TL

  • OPPO A38 Cep Telefonu 7.499 TL

  • Zeblaze GTS 3 Akıllı Saat 1.499 TL

  • Piranha Gaming Mouse 199 TL

  • Piranha Gaming Klavye 349 TL

  • Pafu Viper İkili Katlanır Yataklı Koltuk 3.599 TL

  • Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300 cm 439 TL

  • Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x200 cm 299 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

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Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL

Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL
onedio.com

  • Kiwi Buharlı Ütü 649 TL

  • English Home Airfryer 2.499 TL

  • English Home Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

  • Sarex Megaforce Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 2.599 TL

  • Sarex Tealux Çay Makinesi 1.199 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 699 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 279 TL

  • Hometech Çelik Kettle 459 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Hascevher Seramik Derin Tencere 649 TL

Hascevher Seramik Derin Tencere 649 TL
onedio.com

  • Hascevher Seramik Basık Tencere 649 TL

  • Hascevher Seramik Tava 399 TL

  • Cem Nero Tava Seti 3'lü 499 TL

  • Desenli Termos 1 Litre 179 TL

  • Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 169 TL

  • Dikdörtgen Çelik Yemek Kabı 2'li 699 TL

  • Cambu Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 159 TL

Bionic Adam Kutu Oyunu 99 TL

Bionic Adam Kutu Oyunu 99 TL
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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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24 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL
onedio.com

  • Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

  • Buzdolabı 11.990 TL

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.390 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL
onedio.com

  • Pirge Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL

  • Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL

  • Pirge Şef Bıçak Seti 699 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL
onedio.com

  • Pirantech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL

  • Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

  • LG 65' Smart 4K Ultra HD Google Tv 34.999 TL

  • Kumtel Care Mi Diş Duşu 999 TL

  • Range Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 329 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

  • Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık 399 TL

  • Tws Gaming Kulaklık 419 TL

  • Gaming Mouse Pad 199 TL

  • Gaming Mouse 279 TL

  • Gaming Klavye 329 TL

  • Gece Lambası 49 TL

  • Mercusys Menzil Genişletici 599 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL
onedio.com

  • Modanisa Şal 129 TL

  • Modanisa Kadın Tunik 249 TL

  • Modanisa Kadın Pantolon 249 TL

  • Casilli Termal Tayt 159 TL

  • Erkek Polar Gömlek 279 TL

  • Softy Tv Battaniye 389 TL

  • Erkek Pijama Takımı 319 TL

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL

  • Polar Şal 99 TL

  • Bebek Flanel Yastık Kılıfı 39 TL

  • Bebek Flanel Çarşaf 129 TL

  • Bebek Odası Paspası 259 TL

  • Bebek Tül Perde 259 TL

  • Bebek Body 59 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL
onedio.com

  • Tefal Servis Seti 5'li 279 TL

  • Emsan Karnıyarık Tenceresi 799 TL

  • Emsan Tava 449 TL

  • Kristal Tencere Çeşitleri 1200 ml 42,50 TL

  • Bıçak Çeşitleri 109 TL

  • Paşabahçe Rosery Pasta Tabağı 55 TL

  • Paşabahçe Rosery Sürahi 1180 cc 149 TL

  • Paşabahçe Rosery Su Bardağı 3'lü 149 TL

  • Paşabahçe Rosery Kupa 2'li 199

  • Paşabahçe Rosery Çay Bardağı 6'lı 189 TL

  • Benante Cam Kesme Tablası 129 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 109 TL

  • Glass in love Çiçek Desenli Borosilikat Kupa 179 TL

  • Pataes Dilimleyici 22,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 22,50 TL

  • Cam Çay Kaşığı 6'lı 24,50 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 85 TL

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Bebek Güvenlik Ürünleri 24,50 TL

Bebek Güvenlik Ürünleri 24,50 TL
onedio.com

  • Silikon Emzik 69 TL

  • Silver Biberon 199 TL

  • Gece & Gündüz Biberon 149 TL

  • Full Silikon Emzik 34,50 TL

  • Emzik Kutusu 34,50 TL

  • Wee Cam Biberon Seti 149 TL

  • Antikolik Akıtmaz Bardak 99 TL

  • Pipetli Bardak 119 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL

  • Konak Tarağı 59,50 TL

  • Su Geçirmez Kilitli Çanta 19,50 TL

  • Süt Saklama Poşeti 34,50 TL

  • Meyve Süzgeci 55 TL

  • Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL

  • Kullan-At Önlük 39,50 TL

Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL

Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL
onedio.com

  • Pilsan Oyuncak Yol Seti 379 TL

  • Puzzle 179 TL

  • İnsan Anatomisi Maketi 299 TL

  • Mekanik Uçan Ejderha 549 TL

  • Küvette Bebek 139 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 18 - 25 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Everest Whisker Renkli Tuşlu Q Klavye + Mouse Set 899 TL,

Everest Whisker Renkli Tuşlu Q Klavye + Mouse Set 899 TL,
onedio.com

  • Everest Catty Renkli Tuşlu Q Multimedia Klavye + Mouse Set 999 TL, 

  • Everest Bunny Q Multimedia Klavye + Mouse Set 599 TL

  • Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL,

  • Rampage Jazzy Makro Tuşlu Oyuncu Klavye + 3600 dpi Mouse Set 899 TL, 

  • Rampage Falsetto Oyuncu Hoparlör 359 TL,

  • Rampage Stark Plus Gaming Kulaklık 699 TL,

  • Rampage Stormy Gaming Kulaklık 699 TL,

  • Rakamlı Boyama Tuval Set 99,95 TL, 

  • Fely Beslenme Kabı 69,95 TL,

  • Geyik Figürlü Çocuk Matara 99,95 TL,

  • Müzikal Set 199 TL, 

  • Polis / İtfaiye Merkezi 299 TL, 

  • Ahşap Satranç Takımı 179 TL, 

  • Metal Yarış Arabası 119 TL, 

  • Dollyland Luvlie Kayakçı Bebek 299 TL, 

  • Mini Odam ve Petim 69,95 TL, 

  • Melisa Okul Seti 199 TL, 

  • Şato Oyun Evi 399 TL, 

  • Top Atan Hayvan Oyuncak 119 TL, 

  • Dinozor Çeşitleri 149 TL, 

  • Mini Org 149 TL,

  • Pilsan Kovalı Midi Bloklar 239 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 10'lu Cafe Crown Sahlep 30 TL, 

  • 1500 ml Cif Tüm Yüzeyler Jel Çeşitleri 79 TL, 

  • 50 ml Colgate Optic White Diş Macunu 70 TL, 

  • Süper Maylo Dev Havlu 30 TL,

  • 3 kg Bingo Oxyjen Toz Deterjan 99 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Elektronik

Elektronik
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Vans ayakkabı çeşitleri

Vans ayakkabı çeşitleri
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Vans ürünleri için tıklayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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