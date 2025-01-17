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17 Ocak Marka Aktüeli! Stanley, Under Armour, Philips: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 17 Ocak Marka Aktüeli! Stanley, Under Armour, Philips: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 16:36

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Columbia, Crocs, Philips, Under Armour gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. PHILIPS GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü

1. PHILIPS GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü

Şu anda Prime fırsatları kapsamında 4.489 TL'den 3.999 TL'ye düştü.

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2. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos

2. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos

Günün fırsatları arasında yıldız gibi parlayan Stanley termos, şu anda Prime kampanyasıyla 2.399 TL.

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3. PUMA Puma Club II Era Spor Unisex Yetişkin Ayakkabı

3. PUMA Puma Club II Era Spor Unisex Yetişkin Ayakkabı

Şu anda Prime fırsatları kapsamında 3.508 TL'den 1.933 TL'ye düştü.

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4. New Balance WL565GNV Kadın Spor Ayakkabı

4. New Balance WL565GNV Kadın Spor Ayakkabı

Şu anda Prime fırsatları kapsamında 2.379 TL'den 1.749 TL'ye düştü.

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5. Salomon X ULTRA 4 MID GTX Erkek Yürüyüş Botu

5. Salomon X ULTRA 4 MID GTX Erkek Yürüyüş Botu

Şu anda günün Prime fırsatları kapsamında 7.989 TL yerine 5.497 TL'ye bu ayakkabıya sahip olabilirsiniz.

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6. Crocs Unisex Yetişkin LiteRide 360 Clog Bijou Blue Terlik

6. Crocs Unisex Yetişkin LiteRide 360 Clog Bijou Blue Terlik

Şu anda Günün Prime Fırsatları kapsamında 2.255 TL'den 1.738 TL'ye düştü.

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7. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak

7. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak

Şu anda Prime fırsatları kapsamında 1.402 TL'ye düştü.

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8. Tchibo Cafissimo Milk Siyah

8. Tchibo Cafissimo Milk Siyah

Şu anda Prime fırsatları kapsamında 8.999 TL'den 6.999 TL'ye düştü.

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9. PUMA Kadın Snowbae Wns-Alpine Snow-Granola-Chocolate Chip Low Boot 38

9. PUMA Kadın Snowbae Wns-Alpine Snow-Granola-Chocolate Chip Low Boot 38

Şu anda Prime fırsatları kapsamında 3.450 TL'den 2.714 TL'ye düştü.

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10. Salomon 475856 X Ultra Snowpilot Wp Outdoor Siyah Erkek Bot

10. Salomon 475856 X Ultra Snowpilot Wp Outdoor Siyah Erkek Bot

Şu anda Prime fırsatları kapsamında 5.339 TL'ye düştü.

Burada.

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11. Calvin Klein Jeans Klasik Erkek Spor Ayakkabı

11. Calvin Klein Jeans Klasik Erkek Spor Ayakkabı

Şu anda Prime fırsatları kapsamında 2.441 TL'ye düştü.

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12. JACK & JONES JCOALPHA PUFFER SN Erkek Mont Ceket, Siyah, M

12. JACK & JONES JCOALPHA PUFFER SN Erkek Mont Ceket, Siyah, M

Prime fırsatları kapsamında 3.119 TL yerine 2.523 TL.

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13. Crocs 11016 G Crocband Siyah-Mavi Unisex Terlik

13. Crocs 11016 G Crocband Siyah-Mavi Unisex Terlik

Prime fırsatları kapsamında 1.010 TL.

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14. MERRELL WATERPRO MAIPO 2 Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

14. MERRELL WATERPRO MAIPO 2 Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

3.324 TL yerine 2.338 TL.

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15. Versace Eros Pour Femme EDP Kadın Parfüm, 30 ml

15. Versace Eros Pour Femme EDP Kadın Parfüm, 30 ml

Günün indirime giren bir diğer ürünü, Versace'nin çok sevilen Eros Pour Femme parfümü. Şu anda 2.014 TL.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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