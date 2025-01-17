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18 - 24 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 18 - 24 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.01.2025 - 17:13

18 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Ocak 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 175 TL

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 175 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 109 TL

  • Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 49,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 75 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 450 gr 39 TL

  • Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 gr 13,50 TL

  • Gillette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3'lü 125 TL

  • Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 Kg 89 TL

  • Rinso Sıvı Deterjan 3 Litre 175 TL

  • Silk&Blue Erkek Boxer 42,50 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 85 TL

Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 85 TL

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 185 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 250 gr 45 TL

  • Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir 40 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 115 TL

  • Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 Litre 37,50 TL

  • Pınar Süt 200 ml 10,25 TL

  • Pınar Kido Süt Çeşitleri 180 ml 9,75 TL

  • Pınar Labne 180 gr 39,50 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 55 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 20 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 37,50 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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