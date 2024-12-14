İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 20 Aralık 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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14 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 139 TL
Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 69 TL
10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat
Tazenin Yıldızları
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1 Alana 1 Bedava
Çok Al Az Öde
19 Aralık 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Volta RSX3 125CC Benzinli Motosiklet 61.990 TL
Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 28.999 TL
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Kiwi Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 399 TL
Öğrenme Kulesi 999 TL
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20 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Kumtel 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL
Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL
Kız / Erkek Çocuk Dolgulu Mont 499 TL
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Yapay Kokina Çiçeği 59 TL
Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru 649 TL
ŞOK 14 - 21 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Sarar Battaniye Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL,
Mobilya;
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Elektronik;
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