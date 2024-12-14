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İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.12.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 20 Aralık 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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14 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 139 TL

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 139 TL
onedio.com

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 55 TL

  • Ahir Çubuk / Misket Peynir 250 gr 59 TL

  • Sütaş / Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 195 TL

  • Banvit Piliç Schnitzel 72 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 69 TL

  • Vanet Piliç Kangal Sucuk 400 gr 59 TL

  • Burcu Cam Enginar Konservesi 540 gr 95 TL

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 55 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 45 TL

  • Sinangil Çeşidim Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 gr 119 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 69 TL

Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 69 TL
onedio.com

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 39 TL

  • Spon Jumbo Boy Çöp Torbası 10'lu 49,50 TL

  • Spon Büyük Boy Çöp Torbası 20'li 25 TL

  • Spon Orta Boy Çöp Torbası 30'lu 19,50 TL

  • Spon Büzgülü Çöp Torbası 15'li 29,50 TL

  • Spon Mini Boy Çöp Torbası 40'lı 17,50 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 139 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 109 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 119 TL

  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 3 Litre 65 TL

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml 59 TL

  • Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml 119 TL

  • Vücut Spreyi Çeşitleri 200 ml 49 TL

10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat

10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat
onedio.com

  • Finish Quantum Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

  • Selpak 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 84 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com

19 Aralık 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Volta RSX3 125CC Benzinli Motosiklet 61.990 TL

Volta RSX3 125CC Benzinli Motosiklet 61.990 TL
onedio.com
  • Volta APEC 49.4CC Benzinli Moped 36.990 TL

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 28.999 TL

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 28.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 40' FHD Smart Tv 6.999 TL

  • Mipo M59 Cep Telefonu 6.799 TL

  • Vortex V3 Masaüstü Gaming Bilgisayar 16.999 TL

  • APEX V5 Gaming Masaüsütü Bilgisayar 26.999 TL

  • Thull 34' Gaming Monitör 9.999 TL

  • Thull 23.8' Gaming Monitör 2.699 TL

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Kiwi Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

Kiwi Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
onedio.com

  • Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 799 TL

  • Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan 479 TL

  • Kiwi Ultrasonic Aroma Difüzörü 299 TL

  • Arzum Pacco El Blender Seti 1.599 TL

  • Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 1.199 TL

  • Sinbo Buharlı Kırışık Giderici 649 TL

  • Pierre Cardin İkisi Bir Arada Saç Maşası ve Düzleştirici 699 TL

  • Pierre Cardin İyonik Saç Kurutma Makinesi 799 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kişisel bakım ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 399 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 399 TL
onedio.com

  • Hascevher Tava ve Sahan Seti 499 TL

  • Nehir Döküm Gözleme Tavası 479 TL

  • Emaye Fırın Tepsisi 169 TL

  • Paşabahçe Borcam 5 Parça Çeyiz Seti 449 TL

  • Paşabahçe Aurora Çay Seti 12 Parça 279 TL

  • Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 249 TL

  • Paşabahçe 2 Katlı Sunumluk 179 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 219 TL

  • Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3'lü 109 TL

  • Saklama Kabı Seti 7'li 119 TL

  • Aynalı Çekmeceli Takı Organizeri 399 TL

  • Bienwood 3 Katlı Çok Amaçlı Raf 199 TL

Öğrenme Kulesi 999 TL

Öğrenme Kulesi 999 TL
onedio.com

  • Fonksiyonel Bebek Beşiği 1.999 TL

  • Smart Bebek Yatağı 699 TL

  • 4 Bölmeli Takı Organizeri 399 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 799 TL

  • Tüy Toplama Rulosu 25 TL

  • Uno Express 85 TL

  • Kutu Oyunu Yılbaşı Oyun Seti 85 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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20 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com
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onedio.com

Kumtel 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL

Kumtel 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL
onedio.com

  • Kumtel Sandık Tipi Derin Dondurucu 7.490 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

  • Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

  • Kumtel 3 Musluklu Su Sebili 3.990 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
onedio.com

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.375 TL

  • Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.995 TL

  • Kumtel Mutfak Robotu 975 TL

  • Kumtel Cam Mutfak Baskülü 199 TL

  • Kumtel Dijital Cam Banyo Baskülü 219 TL

  • İmex Mini Hoparlör 379 TL

  • İmex Seyahat Kablo Seti 249 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

  • Polosmart Wag Maşası 495 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 749 TL

  • Polosmart Burun ve Kulak Kılı Alma Favori Düzeltme Makinesi 115 TL

  • Polosmart Led Işıklı Cımbız 79 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 299 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL

Benante Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL
onedio.com

  • LAV Tokyo Su Bardağı 3'lü 79 TL

  • LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL

  • LAV Truva Renkli Kahve Yanı Bardak 6'lı 119 TL

  • LAV Dondurmalık 27,50 TL

  • Glass in love Cam Kupa  3'lü 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 89 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 109 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 139 TL

  • Benante Emaye Kızartma Tenceresi 379 TL

  • Benante Emaye Çaydanlık 599 TL

  • Benante Emaye Sosluk 189 TL

  • Mutfak Gereçleri 45 TL

  • Silikon Uçlu Mutfak Gereçleri 79 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 109 TL

  • Benante Kupa 169 TL

  • Benante Porselen Kase 3'lü 99 TL

  • Metal Tepsi 39 TL

  • Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 79 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 37,50 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 18,50 TL

  • Bel/Ayak Sıcak Su Torbası 239 TL

Kız / Erkek Çocuk Dolgulu Mont 499 TL

Kız / Erkek Çocuk Dolgulu Mont 499 TL
onedio.com

  • Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

  • Erkek El Çantası 279 TL

  • Dagi Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

  • Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 229 TL

  • Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL

  • Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 259 TL

  • Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

  • Dagi Nakışlı Havlu 59 TL

  • Dagi Nakışlı Havlu 99 TL

  • Dagi Kadın Pijama Takımı 439 TL

  • Dagi Erkek Pijama Takımı 459 TL

  • Dagi Çocuk Pijama Takımı 349 TL

  • Nakışlı Havlu 79 TL

  • Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı 169 TL

  • Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı 169 TL

  • Mutfak Havlusu 2'li 99 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 119 TL

  • Mutfak Önlüğü 109 TL

  • Runner 99 TL

  • Kadın Bere-Atkı Takım 179 TL

  • Kadın Bere 109 TL

  • Erkek Bere 79 TL

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Yapay Kokina Çiçeği 59 TL

Yapay Kokina Çiçeği 59 TL
onedio.com

  • Colombia Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 16 cm 99 TL

  • Colombia Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 21 cm 119 TL

  • Colombia Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 28 cm 179 TL

  • Colombia Dekoratif Meyve/Salata Kasesi 129 TL

  • Melamin Desenli Şekerlik 99 TL

  • Melamin Ekmeklik 59 TL

  • Glass in love Kokina Çift Cidarlı Kupa 159 TL

  • LAV Kokina Çay Seti 12 Parça 279 TL

  • Benante Çerezlik Seti 209 TL

  • Vazo Çeşitleri 159 TL

  • Metal Saksılı Yapay Çiçek Çeşitleri 69 TL

  • Dekoratif Seramik Simli Işıklı Ev 199 TL

  • Seramik Işıklı Ev 189 TL

  • 3 Katlı Simli Seramik Işıklı Ev 229 TL

  • Dekoratif Ledli Mum 59 TL

  • Müzik Kutusu 249 TL

  • Kar Küresi 229 TL

  • Dekoratif Işıklı Ay Küre 119 TL

  • Metalik Balon 6'lı 22,50 TL

  • Ledli Balon Standı Seti 129 TL

  • Fotoğraf Albümü 159 TL

  • Kar Spreyi 39,50 TL

Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru 649 TL

Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru 649 TL
onedio.com

  • Oyuncak Yol Seti 399 TL

  • Bloklu Şato 35 Parça 279 TL

  • Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 299 TL

  • Yükselen Zeka 4-6 Yaş Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

  • Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL

  • Sürtmeli Döner Teker Araba 99 TL

  • Oyuncak Karavan Seti 229 TL

  • Oyuncak Dinazorlar 59 TL

ŞOK 14 - 21 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Sarar Battaniye Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL,

Sarar Battaniye Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL,
onedio.com

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL, 

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 259 TL,

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 229 TL,

  • Desenli Bebek Battaniyesi 199 TL,

  • Visco Dolgulu Yastık 169 TL,

  • Silikon Mikro Yastık 99,95 TL,

  • Penti Daima Termal Tayt 179 TL,

  • Spor Tayt 99,95 TL,

  • Kadın Peluş Terlik 79,95 TL,

  • Abs Orta Boy Valiz 749 TL, 

  • Abs Kabin Boy Valiz 549 TL,

  • 3'lü Bavul İçi Organizer Set 149 TL,

  • Ruumstore Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 999 TL, 

  • Cam Kokusuz Küllük 39,95 TL, 

  • Objevi Cam Gider Kapağı 29,95 TL,

  • Yapay Çiçek Asorti 49,95 TL,

  • Yarış Arabası 399 TL, 

  • Arabalı Dinozor Oyun Seti 79,95 TL, 

  • Büyük Sök Tak Bisiklet 199 TL, 

  • Askılı Makyaj Çantası 99,95 TL, 

  • Sepetli Manav Kasası 299 TL, 

  • Metal Yarış Arabalar 119 TL, 

  • Timsah & Balina Araç Fırlatma Seti 199 TL,

  • Sevimli Bebekler 99,95 TL

Süper indirim:

  • 350 gram Ülker Çokokrem 60 TL, 

  • 75 ml Signal White Now Gold Diş Macunu 75 TL,

  • 1008 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 75 TL,

  • 810 gram Ace Ultra Yoğun Çamaşır Suyu Okaliptüs / Dağ Ferahlığı 36 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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