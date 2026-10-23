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IMDb'de Serinin En Düşük Puanını Alan Organize İşler'in Nazlı'sı Bensu Soral'dan Dikkat Çeken Yanıt!

IMDb'de Serinin En Düşük Puanını Alan Organize İşler'in Nazlı'sı Bensu Soral'dan Dikkat Çeken Yanıt!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 09:35 Son Güncelleme: 23.10.2026 - 09:36
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Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb'deki düşük puanı konuşulmaya devam ederken, mikrofonlar bu kez dizinin oyuncularından birine uzandı. Asım Noyan'ın kızı Nazlı'yı yeniden canlandıran Bensu Soral, Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtlarken hem 2,5 puan hem de oylamanın manipüle edildiği iddiasıyla ilgili ne düşündüğünü anlattı. Oyuncunun tartışmaya mesafeli tavrı ve dizinin devamıyla ilgili sözleri, sosyal medyada paylaşılan videoyla gündeme geldi.

Kaynak: Gece Muhabiri

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Bensu Soral, Organize İşler serisinde Asım Noyan'ın kızı Nazlı rolüyle ikinci kez kamera karşısına geçti.

Bensu Soral, Organize İşler serisinde Asım Noyan'ın kızı Nazlı rolüyle ikinci kez kamera karşısına geçti.

1991 Bursa doğumlu Bensu Soral, Tatlı Küçük Yalancılar'daki Aslı ve İçerde'deki Melek rolleriyle tanınmış, ardından Cam Tavanlar ve Tuzak gibi yapımlarla ekrandaki yerini sağlamlaştırmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın 2019'da vizyona giren filmi Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda Asım Noyan'ın kızı Nazlı Noyan'ı canlandıran oyuncu, bu sezon da Teşkilat'ın kadrosuna Azra karakteriyle katıldı.

Netflix'in sekiz bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle Nazlı'ya geri dönen Soral, galada dizi formatının karakterlerin kişisel dünyalarına daha fazla alan açtığını anlatmış ve bu ekipte yer almaktan çok mutlu olduğunu söylemişti. Dizinin yayına girmesinin ardından ise konuşulan konu kadronun performansından çok IMDb puanı oldu.

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb puanı ilk günlerdeki 5,7'den 2,5'e kadar geriledi.

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb puanı ilk günlerdeki 5,7'den 2,5'e kadar geriledi.

16 Ekim'de Netflix kataloğuna eklenen dizinin IMDb puanı, ilk günlerde 5,7 civarındayken 5 binden fazla oyla önce 3,3'e, ardından 2,5'e kadar düştü ve yapım, 2005'teki ilk filmin 7,4 aldığı serinin en düşük puanlı halkası oldu. Tartışmanın merkezinde kam davulunun suç ve komedinin iç içe geçtiği bir sahnede kullanılması vardı; sahneyi kültürel değerlere saygısızlık olarak gören bazı izleyiciler, sosyal medyada diziye 1 puan verilmesi çağrısı yaptı.

Bu çağrılarla birlikte puanın gerçek izleyici tepkisini mi yoksa toplu bir oylamayı mı yansıttığı da sorgulanmaya başlandı, Yılmaz Erdoğan ve Netflix ise konuya dair bir açıklama yapmadı. Düşük puana rağmen Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizisi olan yapımla ilgili aynı soru, muhabirlerin karşısına geçen Bensu Soral'a da yöneltildi.

Bensu Soral, IMDb puanı ve manipülasyon iddiası sorulunca "Benim çok dışımda" diyerek yanıt verdi.

Bensu Soral, IMDb puanı ve manipülasyon iddiası sorulunca "Benim çok dışımda" diyerek yanıt verdi.

Puanın 2,5'e düşmesinin önemli olup olmadığı sorulan Bensu Soral, 'Hiç önemli değildir. O konulara ben girmeyeyim ama bizim yaptığımız iş kendi adıma beni çok tatmin eden bir iş' diyerek bir oyuncu olarak görevini yaptığını ve Organize İşler'de yer aldığı için çok memnun olduğunu söyledi. IMDb'deki oylamanın manipülasyona açık olduğunu hatırlatan muhabire 'İnanın o kadar bilmiyorum ki ben o konuları... Benim çok dışımda, ne desem boş' yanıtını veren oyuncu, kendileri için önemli olanın gelen projede karakterlerini elinden geldiğince canlandırmak olduğunu anlattı.

'Bizim işimiz orada bitiyor, gerisi beni ilgilendirmiyor, ben onlara karışamam' sözleriyle tartışmaya mesafesini koruyan Soral, dizinin devamının gelip gelmeyeceği sorusuna ise 'İnşallah, inşallah, çok isteriz' diye karşılık verdi. Netflix, Organize İşler: Karun Hazinesi'nin devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi bir duyuru yapmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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