IMDb'de Serinin En Düşük Puanını Alan Organize İşler'in Nazlı'sı Bensu Soral'dan Dikkat Çeken Yanıt!
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Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb'deki düşük puanı konuşulmaya devam ederken, mikrofonlar bu kez dizinin oyuncularından birine uzandı. Asım Noyan'ın kızı Nazlı'yı yeniden canlandıran Bensu Soral, Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtlarken hem 2,5 puan hem de oylamanın manipüle edildiği iddiasıyla ilgili ne düşündüğünü anlattı. Oyuncunun tartışmaya mesafeli tavrı ve dizinin devamıyla ilgili sözleri, sosyal medyada paylaşılan videoyla gündeme geldi.
Kaynak: Gece Muhabiri
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Bensu Soral, Organize İşler serisinde Asım Noyan'ın kızı Nazlı rolüyle ikinci kez kamera karşısına geçti.
Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb puanı ilk günlerdeki 5,7'den 2,5'e kadar geriledi.
Bensu Soral, IMDb puanı ve manipülasyon iddiası sorulunca "Benim çok dışımda" diyerek yanıt verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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