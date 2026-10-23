IMDb'de Serinin En Düşük Puanını Alan Organize İşler'in Nazlı'sı Bensu Soral'dan Dikkat Çeken Yanıt!

16 Ekim'de Netflix kataloğuna eklenen dizinin IMDb puanı, ilk günlerde 5,7 civarındayken 5 binden fazla oyla önce 3,3'e, ardından 2,5'e kadar düştü ve yapım, 2005'teki ilk filmin 7,4 aldığı serinin en düşük puanlı halkası oldu. Tartışmanın merkezinde kam davulunun suç ve komedinin iç içe geçtiği bir sahnede kullanılması vardı; sahneyi kültürel değerlere saygısızlık olarak gören bazı izleyiciler, sosyal medyada diziye 1 puan verilmesi çağrısı yaptı.

Bu çağrılarla birlikte puanın gerçek izleyici tepkisini mi yoksa toplu bir oylamayı mı yansıttığı da sorgulanmaya başlandı, Yılmaz Erdoğan ve Netflix ise konuya dair bir açıklama yapmadı. Düşük puana rağmen Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizisi olan yapımla ilgili aynı soru, muhabirlerin karşısına geçen Bensu Soral'a da yöneltildi.