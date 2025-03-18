İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararına Meclis’te Alkışlar Gelince CHP ve İyi Partili Başkanvekilleri Tepki Koydu
İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararına Meclis’te Alkışlar Gelince CHP ve İyi Partili Başkanvekilleri Tepki Koydu
Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması hakkında yapılacak açıklama günlerdir bekleniyordu. Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Üniversitesi bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karar verilmişti. Meclis’te CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır diplomanın iptali konusuna değinince AKP’li sıralardan alkış sesleri duyuldu. İyi Partili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu da söz aldı ve “Böyle ülke mi yönetilir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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Kararın ardından Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından ilk açıklamasını yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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