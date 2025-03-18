İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararına Meclis’te Alkışlar Gelince CHP ve İyi Partili Başkanvekilleri Tepki Koydu

“İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.

Kurtuluş Yok Tek Başına!”