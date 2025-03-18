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İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararına Meclis’te Alkışlar Gelince CHP ve İyi Partili Başkanvekilleri Tepki Koydu

İmamoğlu’nun Diploma İptali Kararına Meclis’te Alkışlar Gelince CHP ve İyi Partili Başkanvekilleri Tepki Koydu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.03.2025 - 19:11

Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması hakkında yapılacak açıklama günlerdir bekleniyordu. Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Üniversitesi bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karar verilmişti. Meclis’te CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır diplomanın iptali konusuna değinince AKP’li sıralardan alkış sesleri duyuldu. İyi Partili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu da söz aldı ve “Böyle ülke mi yönetilir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Kararın ardından Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Kararın ardından Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından ilk açıklamasını yaptı.
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İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. 

Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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