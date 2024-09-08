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İlkan Karaman Öldü mü, Neden Öldü? İlkan Karaman Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı?

İlkan Karaman Öldü mü, Neden Öldü? İlkan Karaman Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 11:36

Genç basketbolcu İlkan Karaman, Datça’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki, İlkan Karaman Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı? İşte ölümüne dair son dakika detaylar ve Karaman hakkında bilgiler...

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İlkan Karaman Öldü mü, Nasıl Öldü?

İlkan Karaman Öldü mü, Nasıl Öldü?

Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı. Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Dalış Yapmak İçin Gitmişti!

Dalış Yapmak İçin Gitmişti!

Basket Faul'ün haberine göre; genç basketbolcu Dalaman'a dalış yapmak için gitmişti. Arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

İlkan Karaman Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı?

İlkan Karaman Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı?

İlkan Karaman 34 yaşındaydı. Aslen Tekirdağlı olan Karaman TOFAŞ altyapısında yetişmişti. Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholette, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, Tayvan Ligi’nde Formosa Taishin Dreamers ve son olarak Çayırova Belediyesi forması giymişti.

Başarıları

Başarıları

Türk basketbolunun önemli isimlerinden İlkan Karaman, kariyerinde birçok başarıya imza attı. 2012 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Karaman, burada 2013 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Takımıyla büyük bir başarı yakalayan Karaman, 2014 yılında Türkiye Ligi şampiyonu oldu. Fenerbahçe Ülker formasıyla geçirdiği dönemde, normal sezon maçlarında 5.7 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalayarak önemli katkılar sağladı. Playoff döneminde ise bir maçta 7 sayı attı.

1 Temmuz 2014 tarihinde Fenerbahçe ile yollarını ayırdı.

1 Temmuz 2014 tarihinde Fenerbahçe ile yollarını ayırdı.

14 Ekim 2015 tarihinde ise Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Acıbadem Üniversitesi ile anlaşma sağladı. 1 Eylül 2016'da Beşiktaş ile anlaşarak Basketbol Süper Ligi'ne dönen yetenekli basketbolcu, siyah-beyazlı formayı ilk kez 8 Ekim'de giydi. Ancak Beşiktaş'taki döneminde yeterli süre alamayarak rotasyondan düştü.

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Milli basketbolcu olarak 2007-2011 yılları arasında Tofaş, 2011-12 sezonunda Pınar Karşıyaka ve 2012-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.

Milli basketbolcu olarak 2007-2011 yılları arasında Tofaş, 2011-12 sezonunda Pınar Karşıyaka ve 2012-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.

Her ne kadar Beşiktaş'taki performansı beklenenin altında kalmış olsa da, İlkan Karaman'ın Türkiye basketboluna kattığı değerler ve kazandığı başarılar, onun önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

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