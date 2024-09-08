İlkan Karaman Öldü mü, Neden Öldü? İlkan Karaman Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı?

Türk basketbolunun önemli isimlerinden İlkan Karaman, kariyerinde birçok başarıya imza attı. 2012 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Karaman, burada 2013 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Takımıyla büyük bir başarı yakalayan Karaman, 2014 yılında Türkiye Ligi şampiyonu oldu. Fenerbahçe Ülker formasıyla geçirdiği dönemde, normal sezon maçlarında 5.7 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalayarak önemli katkılar sağladı. Playoff döneminde ise bir maçta 7 sayı attı.