İlk Günden Beri Olay Yerinde Bulunan Ferit Demir Bu Süreçte Amca Salim Güran'ın Tavırlarını Anlattı

8 yaşındaki Narin'in cinayetinin ardından cinayetin işlendiği köyde tam bir kaos başladı. Köydeki pek çok kişinin şüpheli konumuna geldiği olayda, köy halkının tavrı da mercek altına alınmaya başlandı. Olaydaki kilit isimlerden biri de köy muhtarı olan amca Salim Güran. Olayın ilk gününden beri orada bulunan gazeteci Ferit Demir, cinayetin baş şüphelisi olan amca Güran'ın olayın en başından beri tutum ve davranışlarını anlattı.
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Amcanın düşünceli ve gergin olduğunu söyleyen Demir, kendisinin sürekli belinde silahla gezdiğini belirtti.
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Ayrıca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin köydekiler için getirdiği yemeği de “Ne işiniz var burada, biz öldük mü, devletimiz burada.” diyerek kovduğunu anlattı.
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