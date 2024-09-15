İlk Günden Beri Olay Yerinde Bulunan Ferit Demir Bu Süreçte Amca Salim Güran'ın Tavırlarını Anlattı

8 yaşındaki Narin'in cinayetinin ardından cinayetin işlendiği köyde tam bir kaos başladı. Köydeki pek çok kişinin şüpheli konumuna geldiği olayda, köy halkının tavrı da mercek altına alınmaya başlandı. Olaydaki kilit isimlerden biri de köy muhtarı olan amca Salim Güran. Olayın ilk gününden beri orada bulunan gazeteci Ferit Demir, cinayetin baş şüphelisi olan amca Güran'ın olayın en başından beri tutum ve davranışlarını anlattı.