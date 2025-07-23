İlişki Kişiliğine Göre Hangi Burçla Asla Olamazsın?
Her ilişkide uyum kadar çatışma da kaçınılmaz. Bazı burçlarla elektrik anında tutar, bazılarıysa sinir uçlarınıza dokunabilir. Peki, senin ilişki tarzın hangi burçla asla ama asla uyuşmaz? Belki sabrını zorlayan bir Koç, belki de duygusal dünyana hiç dokunamayan bir Kova... Bu testte, romantik tavırların, duygusal beklentilerin ve ilişki dinamiklerin analiz edilecek; seni en çok çileden çıkaracak burç ortaya çıkacak!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkide en çok neye önem verirsin?
4. Partnerin seninle tartışırken nasıl davranmalı?
5. İlişkilerinde genellikle en çok hangi konuda anlaşmazlık yaşarsın?
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6. Partnerinin aşırı duygusal olması senin için nasıl?
7. Tartışma sonrası barışma şeklin nasıl olur?
8. Önceki ilişkilerin uzun sürdü mü?
9. İlişkinin en önemli yapı taşı nedir senin için?
10. Son olarak ilişkide açık iletişim olması önemli mi?
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Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
Senin asla birlikte olamayacağın burç;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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