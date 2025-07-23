İlişki Kişiliğine Göre Hangi Burçla Asla Olamazsın?

Her ilişkide uyum kadar çatışma da kaçınılmaz. Bazı burçlarla elektrik anında tutar, bazılarıysa sinir uçlarınıza dokunabilir. Peki, senin ilişki tarzın hangi burçla asla ama asla uyuşmaz? Belki sabrını zorlayan bir Koç, belki de duygusal dünyana hiç dokunamayan bir Kova... Bu testte, romantik tavırların, duygusal beklentilerin ve ilişki dinamiklerin analiz edilecek; seni en çok çileden çıkaracak burç ortaya çıkacak!