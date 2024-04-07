Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
İçinizi Ürpertecek Tüm Zamanların En İyi 25 Psikolojik Gerilim Filmi

İçinizi Ürpertecek Tüm Zamanların En İyi 25 Psikolojik Gerilim Filmi

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 12:01

Sinemaya ilk etapta heyecan için gittiğimiz söylenebilir. Kendimizi bir başkasının yerine koyarak yeni hikayeler deneyimleme ve başka türlü asla mümkün olamayacak heyecan verici olayları yaşama arzusu. Kaçış için can atarız. Ancak psikolojik gerilimlerin amacı bu değildir. Psikolojik gerilimler dış macera ve tehditten çok, gerçekliği kavrayışları tehlikeli bir şekilde bozulmaya yakın olan kahramanların ve kötü adamların iç dünyalarına odaklanır. Gelin bu filmlere yakından bakalım...

Kaynak: https://collider.com/best-psychologic...
İçeriğin Devamı Aşağıda

25. 'Get Out' (2017)

25. 'Get Out' (2017)

IMDb Puanı: 7.7

Sinir bozucu, tedirgin edici ve düpedüz rahatsız edici olan Get Out, baştan sona rahatsız edici bir deneyim; 2017 yapımı film ırk ve ırkçılık hakkında dokunaklı mesajlar veriyor ve jenerik bittikten uzun süre sonra bile izleyicilerin hafızalarına kazınıyor. Peele'nin çabaları haklı olarak takdir gördü ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Özgün Senaryo ödülünü kazanan ilk Siyah yazar olarak Oscar tarihine geçti.

Oyuncular: Daniel Kaluuya , Allison Williams , Catherine Keener , Bradley Whitford , Caleb Landry Jones , Marcus Henderson

Yönetmen: Jordan Peele

24. 'Gone Girl' (2014)

24. 'Gone Girl' (2014)

IMDb Puanı: 8.1

Gone Girl'ün bundan sonra nereye gideceğini açıklamak bir suç olur, ancak hikayede daha fazlası olduğunu ve Fincher ile çok satan romanını uyarlayan senarist Gillian Flynn'in sadece cinayetlerin ve gizemlerin ötesinde daha büyük fikirleri olduğunu söyleyelim. Sürükleyici psikolojik gerilim Gone Girl, evlilik, toplum içinde yaşama, bir nesne ya da ikon olarak algılanma fikrini yerle bir ediyor. Rosamund Pike çok yönlü bir rolde - tüm zamanların en zeki kötü adamlarından biri - aynı anda hem üzücü, hem komik hem de trajik; Affleck ise durmadan manipüle edilen bir adam olarak en iyi performanslarından birini sergiliyor.

Oyuncular: Ben Affleck , Rosamund Pike , Neil Patrick Harris , Tyler Perry , Carrie Coon , Kim Dickens

Yönetmen: David Fincher

23. 'What Ever Happened to Baby Jane?' (1962)

23. 'What Ever Happened to Baby Jane?' (1962)

IMDb Puanı: 8.1

Blanche (Joan Crawford) üst katta, Bette Davis'in en iyi filmlerinden birinde canlandırdığı Jane'in insafına kalmış bir şekilde yaşamaktadır. Maruz kaldığı istismar şok edici ve Jane'in ruhunun çürümesi iğrençtir, ancak hem Crawford hem de Davis bu tuhaf, karşılıklı yıkıcı yaşamı makul göstermeye tamamen kararlıdır. Film, bunların hayattan daha büyük yaşamanın hayattan daha büyük sonuçları olduğunu savunuyor ve bu kız kardeşlerin başına gelen korkunç kader, özellikle müstehcen manşetlerden koparılmış gibi oynuyor. Aldrich filminde sürükleyici performanslar ve fesat bir dehşet sizi bekliyor.

Oyuncular: Bette Davis, Joan Crawford, Victor Buono, Wesley Addy, Julie Allred, Anne Barton

Yönetmen: Robert Aldrich

22. 'Black Swan' (2010)

22. 'Black Swan' (2010)

IMDb Puanı: 8.0

Başrol oyunculuğu Aronofsky'nin yoğun gerilim filminin muhtemelen en iyi özelliği olsa da, Siyah Kuğu aynı zamanda film yapımcısının kusursuz, usta işi yönetmenliğine de sahip. Bu Oscar ödüllü film, aşırı çalışan bir balerinin sorunlu ruh halini gözler önüne sermenin yanı sıra, saplantıyı vurguluyor ve balerinlerin sektörde karşılaştıkları her düzeydeki korkunç baskılara ışık tutuyor. Ayrıca Siyah Kuğu, naif ve güvensiz kahramanının deneyimleri aracılığıyla cinselliği ve baskıyı da irdeliyor.

Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder, Benjamin Millepied

Yönetmen: Darren Aronofsky

21. 'The Shining' (1980)

21. 'The Shining' (1980)

IMDb Puanı: 8.4

Stanley Kubrick'in yönettiği bu ünlü Jack Nicholson filmi, yıllar sonra bile popüler kültürde çokça referans gösterilen bir filmdir; bazı sinemaseverler filmdeki her repliği ezberlemektedir, tabii ki 'İşte Johnny!' repliği de buna dahildir. Stephen King'in 1977 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan yoğun Kubrick klasiği, Nicholson'ın canlandırdığı yazar ve iyileşmekte olan alkolik Jack Torrance'ın izole Overlook Oteli'nin sezon dışı bekçisi olarak yeni bir pozisyonu kabul etmesini konu alıyor. Otel ve sakinlerinin etkisiyle akıl sağlığının bozulduğunu ve sonuç olarak ailesini tehlikeye attığını gördüğünde her şey parçalanmaya başlar.

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone

Yönetmen: Stanley Kubrick

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. 'Mulholland Drive' (2001)

20. 'Mulholland Drive' (2001)

IMDb Puanı: 7.9

David Lynch, genellikle diğer yöne eğilerek, aklın sınırında hikayeler anlatır. Blue Velvet, Eraserhead, Lost Highway ve Twin Peaks: Fire Walk With Me psikolojik gerilim türünün meraklıları için mutlaka görülmesi gereken filmlerdir, ancak başyapıtı Mulholland Çıkmazı olabilir. Naomi Watts, Hollywood'a taşınan ve kısa sürede Laura Harring'in canlandırdığı, katillerden kaçıyor olabilecek bir hafıza kaybına uğrayan genç ve idealist bir genç kızı canlandırıyor. Birlikte, perde arkasındaki stüdyo komplolarının, bağımsız tiyatronun yeraltı rüya dünyasının ve en şok edici şekilde onları yok edecek bir ifşanın çarpık dünyasında gezinirler.

Oyuncular: Naomi Watts, Laura Harring, Ann Miller, Dan Hedaya, Justin Theroux, Brent Briscoe

Yönetmen: David Lynch

19. 'Cure' (1997)

19. 'Cure' (1997)

IMDb Puanı: 7.4

Kiyoshi Kurosawa'nın Cure'u şimdiye kadar yapılmış en hipnotik psikolojik gerilim filmi olabilir, hem de kelimenin tam anlamıyla. Cure, Kōji Yakusho'nun canlandırdığı, imkansız bir dizi cinayeti çözmekle görevli bir dedektifin hikayesini anlatıyor. Her vakada bir kişi öldürülür ve katil, ne olduğunu ya da nedenini hatırlamadan yakınlarda bulunur. Aralarındaki tek bağlantı Mamiya (Masato Hagiwara) adında, kim olduğunu ve nerede olduğunu bile bilmeyen gizemli bir serseridir.

Oyuncular: Masato Hagiwara, Kōji Yakusho

Yönetmen:  Kiyoshi Kurosawa

18. 'American Psycho' (2000)

18. 'American Psycho' (2000)

IMDb Puanı: 7.6

Amerikan Sapığı, yüzeysel olarak bir seri katil hikâyesi. Christian Bale, 1980'lerde finans sektöründe çalışan, vücuduna çok iyi bakan ve absürd bir lüks hayatı yaşayan yakışıklı bir yuppie olan Patrick Bateman'ı canlandırıyor. Aynı zamanda cinayete meyillidir ve film boyunca iş arkadaşlarını, seks işçilerini öldürür ve hatta bir kediyi ATM'ye sokmaya çalışır.

Oyuncular: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Bill Sage, Chloe Sevigny, Reese Witherspoon

Yönetmen: Mary Harron

17. 'Blow Out' (1981)

17. 'Blow Out' (1981)

IMDb Puanı: 7.4

Güzel çekilmiş ve şık Blow Out'un en güzel yanı, izleyicilere aynı anda hem politik bir dram hem de bir seri katil filmi sunması ve başka hiçbir filmde olmadığı kadar gerilim yaratmasıdır. Her ne kadar 40 yıl önce gösterime girdiğinde şaşırtıcı bir şekilde batmış olsa da (belki de izleyiciler filmin sonunu çok acıklı buldukları için), De Palma'nın bugüne kadarki en iyi filmi olmaya devam ediyor. Travolta kariyerinin en önemli filmlerinden birinde en iyi performanslarından birini sergiledi.

Oyuncular: John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow, Dennis Franz, Peter Boyden

Yönetmen: Brian De Palma

16. Repulsion (1965)

16. Repulsion (1965)

IMDb Puanı: 7.7

Tiksinti'nin neredeyse yıpranmış sadeliği sarsıcı olabilir. Paranoya hakkındaki bu yoğun filmde Catherine Deneuve, kız kardeşi Helen'le birlikte yaşayan, kız kardeşinin erkek arkadaşından, kendi taliplerinden ve normal şartlar altında hayatının önemsiz unsurlarından tiksinen genç bir kadın olan Carol rolünde. Helen romantik bir kaçamak için aniden şehri terk ettiğinde Carol kendi haline bırakılır ve kendini bir anda endişelerinin, fobilerinin ve giderek halüsinasyonlarının içinde bulur.

Oyuncular: Catherine Deneuve

Yönetmen: Roman Polanski

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. 'The Vanishing' (1988)

15. 'The Vanishing' (1988)

IMDb Puanı: 7.7

George Sluizer'in sürükleyici Hollanda gerilimi Spoorloos (diğer adıyla The Vanishing), yolculuğa çıkan genç bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Bir dinlenme tesisinin ortasında, Saskia (Johanna ter Steege) içecek almak için mola verir. Saatler sonra geri dönmez ve Rex (Gene Vervoets) onu bulamaz. Yıllar sonra bu gizem hâlâ çözülememiştir. Rex onun kayboluşunun gizemini çözmeyi takıntı haline getirmiştir ve cevap için her şeyi yapacaktır.

Oyuncular: Gerard Butler, Peter Mullan, Ólafur Darri Ólafsson, Gary Lewis, Søren Malling, Connor Swindells

Yönetmen: Kristoffer Nyholm

14. 'Rear Window' (1954)

14. 'Rear Window' (1954)

IMDb Puanı: 8.4

Psikolojik ya da başka türlü olsun, hiçbir büyük gerilim filmleri kataloğu, filmleri bu türü dönüştüren ve sıklıkla örnekleyen Alfred Hitchcock olmadan tamamlanmış sayılmaz. Gerçek bir aşk ilişkisinden esinlenen Arka Pencere'de James Stewart, bir kazada bacaklarını kırdıktan sonra apartman dairesinde mahsur kalan ve çılgına dönen, heyecan arayan bir fotoğrafçıyı canlandırır. Bu yüzden komşularını gözetleyerek kendini eğlendirir, ancak bu kız arkadaşını (Grace Kelly) çileden çıkaran bir takıntıdır ve komşularından birinin karısını öldürdüğünü gördüğünden oldukça emin olduğu için çok ileri gidebilir.

Oyuncular: James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr

Yönetmen: Alfred Hitchcock

13. 'Les Diaboliques' (1955)

13. 'Les Diaboliques' (1955)

IMDb Puanı: 8.0

Henri-Georges Clouzot'nun ustalıklı ve boğucu gerilim filmi Les Diaboliques'de Véra Clouzot, tacizci bir kocanın (Paul Merisse) uzun süredir acı çeken karısı rolünde. O kadar yalnızdır ki tek arkadaşı kocasının metresidir (Simone Signoret), çünkü kocasının nasıl bir canavar olduğunu anlayan tek kişi odur. İnsanın kendini içinde bulacağı ne kadar çarpık ve beklenmedik bir durum; tam da cinayete yol açması muhtemel görünen türden bir düdüklü tencere ilişkisi.

Oyuncular: Paul Merisse, Simone Signoret

Yönetmen: Henry-Georges Cloezet

12. 'Perfect Blue' (1997)

12. 'Perfect Blue' (1997)

IMDb Puanı: 8.0

Japon animatör Satoshi Kon'un çok kısa süren yönetmenlik kariyeri, ölümünden önce hepsi de muhteşem olan sadece dört uzun metrajlı filmden oluşuyordu. Psikotropik ve yaratıcı gerilim filmi Perfect Blue, Kon'un ilk filmiydi ve tekno korkuyu zekice haber vermesi, modern şöhret kültürünün tehlikelerini ve insanın kendini işinde kaybetmesinin tehlikelerini gözler önüne sermesiyle tür için bir dönüm noktası olmaya devam ediyor. Perfect Blue, son derece popüler grubunu bırakıp oyunculuk kariyeri yapmaya karar veren genç bir müzik ikonu olan Mima Kirigoe'nin (Junko Iwao) hikayesini anlatarak şöhretin kusurlarını sergiliyor.

Oyuncular: Junko Iwao, Rica Matsumoto, Masaaki Ôkura, Shinpachi Tsuji

Yönetmen: Satoshi Kon

11. 'The Conversation' (1974)

11. 'The Conversation' (1974)

IMDb Puanı: 7.8

Francis Ford Coppola 1970'lerin başında, Baba ve Baba 2'nin çekimleri arasında, şimdiye kadar yapılmış en iyi psikolojik gerilim filmlerinden birini yönetti. The Conversation'da Gene Hackman, iki genç aşık arasındaki bir konuşmayı kaydeden ve bir cinayet planını ortaya çıkarmış olabileceğini düşünerek sesi saplantılı bir şekilde inceleyen ve yeniden inceleyen bir gözetleme uzmanı olan Harry Caul rolündedir.

Oyuncular: Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield, Frederic Forrest, Cindy Williams, Michael Higgins

Yönetmen: Francis Ford Coppola

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. 'Memento' (2000)

10. 'Memento' (2000)

IMDb Puanı: 8.4

Christopher Nolan'ın ikinci ve çığır açan filminde Guy Pearce, anterograd amnezisi olan ve yeni anılar yaratamayan Leonard Shelby rolünde. Sonuç olarak, her birkaç dakikada bir kendini yeniden yönlendirmek, nerede olduğunu ve ne yaptığını sormak zorunda kalıyor. Bu adamı bir cinayet gizeminin ortasına yerleştirmek zekice bir kurgudur. Filmin onun bakış açısı etrafında kurgulanması - yani hikayenin sahne sahne tersten anlatılması, böylece seyircinin de sürekli kendini yeniden yönlendirmesi - dahiyane ötesi.

Oyuncular: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

Yönetmen: Christopher Nolan

9. 'Se7en' (1995)

9. 'Se7en' (1995)

IMDb Puanı: 8.6

Bu liste Fincher'a doyamadığı için, Se7en da tüm zamanların en iyi psikolojik gerilim filmlerinden biri (ve muhtemelen yönetmenin en iyi ikinci filmi) olarak anılmaya değer. İyi işlenmiş bir olay örgüsüne sahip olan film, Brad Pitt ve Morgan Freeman tarafından canlandırılan iki dedektifin, yedi ölümcül günahı motif olarak kullanan bir seri katili bulmak için çıktıkları yolculuğu konu alıyor.

Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, gwyneth paltrow, R. Lee Ermey, Daniel Zacapa

Yönetmen: David Fincher

8. 'Oldboy' (2003)

8. 'Oldboy' (2003)

IMDb Puanı: 8.4

Hayal edin: Kaçırılıyorsunuz, bir motele yerleştiriliyorsunuz, size eşlik etmesi için televizyon ve kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde köfte dışında hiçbir şey yok. Dışarı çıkmanıza asla izin verilmiyor, konuşacak kimseniz olmuyor ve neden hapsedildiğinizi asla bilmiyorsunuz. Ve 15 yıl sonra açıklanamaz bir şekilde serbest bırakılıyorsunuz ve neden cezalandırıldığınızın gizemini çözmeniz gerektiği söyleniyor.

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung

Yönetmen: Park Chan-wook

7. 'Fight Club' (1999)

7. 'Fight Club' (1999)

IMDb Puanı: 8.8

Dövüş Kulübü'nün çekiciliğinin bir kısmı, unutulmaz olay örgüsünde ve izleyiciyi bir şeyleri, özellikle de mevcut toplumla ilgili konuları sorgulamaya teşvik etmesinde yatıyor. Ders kitabı niteliğinde bir 'kanka filmi' olmasına rağmen, bu psikolojik gerilimin ne kadar büyük bir başyapıt olduğunu inkar etmek mümkün değil. Film, uykusuzluk çeken bir ofis çalışanının (Edward Norton) bir sabun üreticisiyle (Pitt) kurduğu ve daha sonra bir yeraltı dövüş kulübünde ortaya çıkan bağın öyküsünü anlatıyor.

Oyuncular: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Zach Grenier, Richmond Arquette

Yönetmen: David Fincher

6. 'Vertigo' (1958)

6. 'Vertigo' (1958)

IMDb Puanı: 8.3

Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen (en azından İngiliz Film Enstitüsü Sight and Sound Poll'a göre) Alfred Hitchock'un Vertigo'su yönetmenin başyapıtlarından biridir. Başrollerini Kim Novak ve James Stewart'ın paylaştığı film, bir yandan kendi şeytanlarıyla boğuşurken bir yandan da izini sürmesi için tutulan güzel bir kadını saplantı haline getiren eski bir San Francisco polis memurunun etrafında dönüyor.

Oyuncular: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, Raymond Bailey

Yönetmen: Alfred Hitchcock

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. 'Zodiac' (2007)

5. 'Zodiac' (2007)

IMDb Puanı: 7.7

Jake Gyllenhaal ve Robert Downey Jr'ın Oscar'a layık iki performans sergilediği 2007 yapımı bu film, Robert Graysmith'in katilin hikayesini anlattığı kurgu olmayan iki kitabından uyarlanmıştır. Film 1968 ve 1983 yılları arasında geçiyor ve Kuzey Kaliforniya'da cinayetler işleyerek terör estiren kimliği belirsiz bir kişiyi merkeze alıyor.

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Robert Downey Jr., Brian Cox, John Carroll Lynch

Yönetmen: David Fincher

4. 'Taxi Driver' (1976)

4. 'Taxi Driver' (1976)

IMDb Puanı: 8.3

İkonik Martin Scorsese'nin yönettiği Taksi Şoförü, doğal olarak Joaquin Phoenix'li Joker de dahil olmak üzere önemli filmlerin ilham kaynağı oldu. Olağanüstü bir müziğe ve ikonik bir senaryoya sahip olan Scorsese'nin filminin başrolünde ikonik Robert De Niro yer alıyor ve akli dengesi yerinde olmayan bir gazinin geceleri taksi şoförü olarak çalıştığı New York sokaklarında ilerleyişini anlatıyor.

Oyuncular: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Leonard Harris, Peter Boyle

Yönetmen: Martin Scorsese

3. 'Parasite' (2019)

3. 'Parasite' (2019)

IMDb Puanı: 8.6

Parazit, 92 yıllık Oscar tarihinde En İyi Film ödülünü kazanan ilk yabancı film oldu ve bunun nedenini anlamak hiç de zor değil. Bong Joon-ho'nun %99 gibi kusursuza yakın bir Tomatometre puanına sahip filmi, birbirine zıt iki ailenin hikâyesini anlatıyor: Kim'ler ve Parks'lar. Zor durumdaki Kim'ler, Parks'ta bir iş bulup başarılı olmak için planlar yapar. Ancak varlıklı aile bir kamp gezisine çıktığında ve Kim'ler evi devraldığında, beklenmedik ve giderek üzücü bir dizi olay gerçekleşir.

Oyuncular: Seo Joon Park, Kang-ho Song, Seon-gyun Lee, Yeo-Jeong Jo, Woo-sik Choi, Hye-jin Jang

Yönetmen: Bong Joon-Ho

2. 'Psycho' (1960)

2. 'Psycho' (1960)

IMDb Puanı: 8.6

Bu listede adı geçen diğer klasikler gibi Pyscho da psikolojik dramları seven herkesin mutlaka izlemesi gereken bir film. Korku, gizem ve gerilim türlerini harmanlayan film, işvereninin müşterisinden 40.000 dolar gasp eden bir sekreterin (Janet Leigh) kaçışını ve annesinin kontrolü altındaki uğursuz bir genç adam (Anthony Perkins) tarafından işletilen uzak bir motele yerleşmesini konu alıyor.

Oyuncular: Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland

Yönetmen: Alfred Hitchcock

1. 'The Silence of the Lambs' (1991)

1. 'The Silence of the Lambs' (1991)

IMDb Puanı: 8.6

Jonathan Demme'nin beyazperdeyi süsleyen en gerilim dolu senaryolarından birine sahip olan tüyler ürpertici Kuzuların Sessizliği, Anthony Hopkins'in genç bir F.B.I. öğrencisine (Jodie Foster) kurbanlarının derisini yüzen başka bir seri katili yakalamasında yardımcı olan yamyam katil rolündeki olağanüstü, Oscar ödüllü performansından yararlanıyor.

Oyuncular: Jodie Foster , Scott Glenn , Anthony Hopkins , Ted Levine , Brooke Smith , Anthony Heald

Yönetmen: Jonathan Demme

Listemiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?