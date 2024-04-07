İçinizi Ürpertecek Tüm Zamanların En İyi 25 Psikolojik Gerilim Filmi

IMDb Puanı: 8.1

Gone Girl'ün bundan sonra nereye gideceğini açıklamak bir suç olur, ancak hikayede daha fazlası olduğunu ve Fincher ile çok satan romanını uyarlayan senarist Gillian Flynn'in sadece cinayetlerin ve gizemlerin ötesinde daha büyük fikirleri olduğunu söyleyelim. Sürükleyici psikolojik gerilim Gone Girl, evlilik, toplum içinde yaşama, bir nesne ya da ikon olarak algılanma fikrini yerle bir ediyor. Rosamund Pike çok yönlü bir rolde - tüm zamanların en zeki kötü adamlarından biri - aynı anda hem üzücü, hem komik hem de trajik; Affleck ise durmadan manipüle edilen bir adam olarak en iyi performanslarından birini sergiliyor.

Oyuncular: Ben Affleck , Rosamund Pike , Neil Patrick Harris , Tyler Perry , Carrie Coon , Kim Dickens

Yönetmen: David Fincher