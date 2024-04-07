İçinizi Ürpertecek Tüm Zamanların En İyi 25 Psikolojik Gerilim Filmi
İçinizi Ürpertecek Tüm Zamanların En İyi 25 Psikolojik Gerilim Filmi
Kaynak: https://collider.com/best-psychologic...
Sinemaya ilk etapta heyecan için gittiğimiz söylenebilir. Kendimizi bir başkasının yerine koyarak yeni hikayeler deneyimleme ve başka türlü asla mümkün olamayacak heyecan verici olayları yaşama arzusu. Kaçış için can atarız. Ancak psikolojik gerilimlerin amacı bu değildir. Psikolojik gerilimler dış macera ve tehditten çok, gerçekliği kavrayışları tehlikeli bir şekilde bozulmaya yakın olan kahramanların ve kötü adamların iç dünyalarına odaklanır. Gelin bu filmlere yakından bakalım...
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25. 'Get Out' (2017)
24. 'Gone Girl' (2014)
23. 'What Ever Happened to Baby Jane?' (1962)
22. 'Black Swan' (2010)
21. 'The Shining' (1980)
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20. 'Mulholland Drive' (2001)
19. 'Cure' (1997)
18. 'American Psycho' (2000)
17. 'Blow Out' (1981)
16. Repulsion (1965)
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15. 'The Vanishing' (1988)
14. 'Rear Window' (1954)
13. 'Les Diaboliques' (1955)
12. 'Perfect Blue' (1997)
11. 'The Conversation' (1974)
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10. 'Memento' (2000)
9. 'Se7en' (1995)
8. 'Oldboy' (2003)
7. 'Fight Club' (1999)
6. 'Vertigo' (1958)
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5. 'Zodiac' (2007)
4. 'Taxi Driver' (1976)
3. 'Parasite' (2019)
2. 'Psycho' (1960)
1. 'The Silence of the Lambs' (1991)
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