İçiniz Isınacak! Karabük'te Bir Çift Yağmurun Keyfini Dans Ederek Çıkardı

Karabük’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir çift ise durumu fırsat bildi ve ortaya içinizi ısıtacak o görüntüler çıktı.
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Karabük’te sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken yağışın keyfini çıkaranlar da oldu.
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Misak-ı Milli Meydanı’nda da bir çift yağmura aldırış etmeden dans etti ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
O anlar için:
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