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İçiniz Isınacak! Karabük'te Bir Çift Yağmurun Keyfini Dans Ederek Çıkardı

İçiniz Isınacak! Karabük'te Bir Çift Yağmurun Keyfini Dans Ederek Çıkardı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 00:00

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Karabük’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir çift ise durumu fırsat bildi ve ortaya içinizi ısıtacak o görüntüler çıktı.

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Karabük’te sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken yağışın keyfini çıkaranlar da oldu.

Karabük’te sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken yağışın keyfini çıkaranlar da oldu.

Misak-ı Milli Meydanı’nda da bir çift yağmura aldırış etmeden dans etti ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Misak-ı Milli Meydanı’nda da bir çift yağmura aldırış etmeden dans etti ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

O anlar için:

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