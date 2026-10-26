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İbrahim Tatlıses'in Klibindeki Güzeldi: Erdal Acar'ın Eski Eşi Emel Yıldırım Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

İbrahim Tatlıses'in Klibindeki Güzeldi: Erdal Acar'ın Eski Eşi Emel Yıldırım Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Magazin İbrahim Tatlıses
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 15:31
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İbrahim Tatlıses'in klibiyle doksanlı yılların en çok konuşulan yüzlerinden biri olan, Erdal Acar ile 19 yıllık evliliğiyle de magazin gündeminden uzun süre düşmeyen Emel Yıldırım, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Ünlü isim, Deha Bilimlier'in Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde objektiflere yakalanınca hem şimdi ne yaptığına dair verdiği samimi yanıt hem de yıllara meydan okuyan görünümü kısa sürede gündem oldu.

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Emel Yıldırım, 1993'teki Türkiye güzellik yarışmasında ikinci olarak dönemin gözde mankenleri arasına girmişti.

Emel Yıldırım, 1993'teki Türkiye güzellik yarışmasında ikinci olarak dönemin gözde mankenleri arasına girmişti.

1974'te İstanbul'da dünyaya gelen, aslen İzmirli olan Emel Yıldırım, 1993'te katıldığı Türkiye güzellik yarışmasını ikinci sırada tamamlayınca kendini bir anda doksanlı yılların en çok aranan mankenleri arasında buldu. Podyumdaki başarısının ardından moda tasarımına da yönelen ünlü isim, asıl büyük çıkışını ise İbrahim Tatlıses'in 1995'te çektiği 'Bir Kulunu Çok Sevdim' klibiyle yaptı ve Tatlıses'in karşısında boy gösterdiği bu iş birliği kısa süre içinde ekrana da taşındı.

Emel Yıldırım'ın İbrahim Tatlıses ile Aşık Oldum dizisindeki partnerliği aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Emel Yıldırım'ın İbrahim Tatlıses ile Aşık Oldum dizisindeki partnerliği aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Klibin hemen ardından Tatlıses ile 13 bölüm süren 'Aşık Oldum' dizisinde kamera karşısına geçen Emel Yıldırım, bu kez ikili hakkında çıkan aşk dedikodularıyla magazin sayfalarının baş konuğu oldu. Dizi sona erdikten sonra araları bozulan iki ismin yolları, Yıldırım'ın hayatına iş insanı Erdal Acar'ın girmesiyle tamamen ayrıldı ve uzun yıllar boyunca birbirleriyle görüşmediler.

Yaklaşık çeyrek asır süren bu küslük, 2020'nin başında Tatlıses'in katıldığı Nispetiye'deki bir kermeste ikilinin eski günleri yad edip barışmasıyla son bulmuştu.

Erdal Acar'dan boşanan Emel Yıldırım, Harbiye'deki konserde "Emekli oldum" diyerek şimdi ne yaptığını anlattı.

Erdal Acar'dan boşanan Emel Yıldırım, Harbiye'deki konserde "Emekli oldum" diyerek şimdi ne yaptığını anlattı.

Tatlıses'le yolları ayrıldıktan sonra Erdal Acar ile evlenen Emel Yıldırım, bu evlilikten Cansu ve Eremcan adında iki çocuk sahibi olmuş, 19 yıl süren birliktelikleri ise 2014'te anlaşmalı boşanmayla noktalanmıştı. Acar'ın 2016'da Kardelen Ergin ile dünyaevine girmesini eski eşine mutluluklar dileyerek karşılayan Yıldırım, o günden bu yana magazin gündeminden uzak, sakin bir hayatı tercih etti.

Bu sessizliği Deha Bilimlier'in Harbiye Açıkhava'daki konserinde bozan 52 yaşındaki ünlü isim, karşılaştığı basın mensuplarıyla keyifli bir sohbete daldı. Artık herhangi bir işle uğraşmadığını anlatan Yıldırım, 'Emekli oldum' diyerek zamanını çocuklarını büyütmeye ve gezmeye ayırdığını söyledi; aradan geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen görünümü de kısa sürede beğeni topladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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