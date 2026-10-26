İbrahim Tatlıses'in Klibindeki Güzeldi: Erdal Acar'ın Eski Eşi Emel Yıldırım Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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İbrahim Tatlıses'in klibiyle doksanlı yılların en çok konuşulan yüzlerinden biri olan, Erdal Acar ile 19 yıllık evliliğiyle de magazin gündeminden uzun süre düşmeyen Emel Yıldırım, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Ünlü isim, Deha Bilimlier'in Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde objektiflere yakalanınca hem şimdi ne yaptığına dair verdiği samimi yanıt hem de yıllara meydan okuyan görünümü kısa sürede gündem oldu.
Emel Yıldırım, 1993'teki Türkiye güzellik yarışmasında ikinci olarak dönemin gözde mankenleri arasına girmişti.
Emel Yıldırım'ın İbrahim Tatlıses ile Aşık Oldum dizisindeki partnerliği aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti.
Erdal Acar'dan boşanan Emel Yıldırım, Harbiye'deki konserde "Emekli oldum" diyerek şimdi ne yaptığını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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