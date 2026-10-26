İbrahim Tatlıses'in Klibindeki Güzeldi: Erdal Acar'ın Eski Eşi Emel Yıldırım Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Tatlıses'le yolları ayrıldıktan sonra Erdal Acar ile evlenen Emel Yıldırım, bu evlilikten Cansu ve Eremcan adında iki çocuk sahibi olmuş, 19 yıl süren birliktelikleri ise 2014'te anlaşmalı boşanmayla noktalanmıştı. Acar'ın 2016'da Kardelen Ergin ile dünyaevine girmesini eski eşine mutluluklar dileyerek karşılayan Yıldırım, o günden bu yana magazin gündeminden uzak, sakin bir hayatı tercih etti.

Bu sessizliği Deha Bilimlier'in Harbiye Açıkhava'daki konserinde bozan 52 yaşındaki ünlü isim, karşılaştığı basın mensuplarıyla keyifli bir sohbete daldı. Artık herhangi bir işle uğraşmadığını anlatan Yıldırım, 'Emekli oldum' diyerek zamanını çocuklarını büyütmeye ve gezmeye ayırdığını söyledi; aradan geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen görünümü de kısa sürede beğeni topladı.