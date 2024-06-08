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İbn-i Sina'dan 1000 Yıllık Reçete! Cinsel Gücü Artırıyor: Günde 2 Kez Tüketmek Gerekiyor

İbn-i Sina'dan 1000 Yıllık Reçete! Cinsel Gücü Artırıyor: Günde 2 Kez Tüketmek Gerekiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 13:00

İbn-i Sina'nın eserlerinden 'Küçük Tıp Kanunu' kitabında mucizevi karışımlarla dolu ve birçok hastalığa şifa olabilecek reçeteler yer alıyor. Tansiyondan kalp ağrılarına, şeker hastalıklarından cinsellik sorunlarına kadar milyonlarca kişinin şikayetlerine derman olacak karışımlar yıllar önce İbn-i Sina tarafından kaleme alınmış. 

İşte İbn-i Sina'nın ilaç olabilecek mucizeci karışımları...

İbn-i Sina'nın Binlerce Yıllık Tarifi Cinsel Performansı Artırıyor!

İbn-i Sina'nın Binlerce Yıllık Tarifi Cinsel Performansı Artırıyor!

Modern tıbbın temellerini belirleyen İslam alimi İbn-i Sina, geçmişten günümüze ve geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Kaleme aldığı mucizevi tarifleri birçok olumlu etkiye sahip.

Kuru İncir ve Zeytinyağı: Her Derde Deva

Kuru İncir ve Zeytinyağı: Her Derde Deva

Ünlü alimin reçetesine göre sağlıklı bir cinsel hayat ve güçlü bir vücut için bu iki besinin bir araya gelmesi gerekiyor.

Mucizevi Karışımı Hazırlamak Çok Kolay!

Mucizevi Karışımı Hazırlamak Çok Kolay!

Günümüzde de uzmanlar kuru incir ve zeytinyağı karışımının şifalı olduğunu belirtiyor. Peki incir ve zeytinyağı karışımı nasıl hazırlanır?

İşte İncir ve Zeytinyağı Karışımı Tarifi

İşte İncir ve Zeytinyağı Karışımı Tarifi

Malzemeler

Cinsel Gücü Artıran İncir ve Zeytinyağı Karışımının Hazırlanışı

Cinsel Gücü Artıran İncir ve Zeytinyağı Karışımının Hazırlanışı

  • İncirleri güzelce yıkayın.

  • Ardından küp küp kesin.

  • Kestiğiniz incirleri bir kavanoza koyup üzerine zeytinyağını dökün.

  • Kavanozu 5 gün karanlık bir yerde muhafaza edin.

  • 5 gün sonra sabah akşam tüketmeye başlayabilirsiniz.

İncir ve Zeytinyağı Karışımının Faydaları Neler?

İncir ve Zeytinyağı Karışımının Faydaları Neler?

  • İncir ve zeytinyağı karışımı hem bağışıklığı güçlendirerek kansere karşı korur hem de kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. 

  • Bağırsakların çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler. 

  • Mide sağlığına da etkisi olan bu karışım reflü ve ülser gibi hastalıklardan da korur.

  • Cinsel hayatı düzenler. Erkeklerin sperm kalitesini artırmaya yardımcı olur.

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