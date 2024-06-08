İbn-i Sina'dan 1000 Yıllık Reçete! Cinsel Gücü Artırıyor: Günde 2 Kez Tüketmek Gerekiyor
İbn-i Sina'dan 1000 Yıllık Reçete! Cinsel Gücü Artırıyor: Günde 2 Kez Tüketmek Gerekiyor
İbn-i Sina'nın eserlerinden 'Küçük Tıp Kanunu' kitabında mucizevi karışımlarla dolu ve birçok hastalığa şifa olabilecek reçeteler yer alıyor. Tansiyondan kalp ağrılarına, şeker hastalıklarından cinsellik sorunlarına kadar milyonlarca kişinin şikayetlerine derman olacak karışımlar yıllar önce İbn-i Sina tarafından kaleme alınmış.
İşte İbn-i Sina'nın ilaç olabilecek mucizeci karışımları...
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