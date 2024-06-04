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Aranızda Her Şey Çok Güzelken Kocaman Bir "Ama" Olabilecek Cinsel Uyumunuzu Artırmanın 11 Yolu

etiket Aranızda Her Şey Çok Güzelken Kocaman Bir "Ama" Olabilecek Cinsel Uyumunuzu Artırmanın 11 Yolu

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 23:01

Yaygın inanışın aksine; cinsel uyum veya ten uyum dediğimiz şey doğadan gelmez, yani partnerinizle birlikte biraz çaba gösterdiğiniz zaman mükemmel bir harmoniye sahip olabilirsiniz. Çünkü cinsel arzular fazlasıyla kişiseldir, partnerler arası uyumu artırmak içinse bu isteklere biraz kulak vermek gerekir.

O halde gelin, partnerinizle vazgeçilmez bir cinsel uyuma sahip olmak için neler yapabileceğinize yakından bakalım!

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1. İstekli olun.

Cinsel uyum ne yazık ki kendiliğinden artmaz, bunun için her iki tarafın da istekli olması ve bazı konularda kendini geliştirmeye odaklanması gerekir. Aranızdaki heyecanı bir kez artırmaya karar verdikten sonra işleri nasıl daha renkli hale getirebileceğinizi konuşmaya da başlayabilirsiniz.

2. Zayıf yönlerinizin farkına varın.

Cinsel uyumu artırmanın bir sonraki adımı uyumsuzlukların farkına varmaktır. İşe nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız her zaman aradaki farklılıklara odaklanabilirsiniz. Bu sayede ortak ilgi alanlarını daha kolay bulabilir ve geliştirilmesi gereken yönlere rahatlıkla odaklanabilirsiniz. 😉

3. Sayılara odaklanmayın.

Skor tutmak veya sekse odaklanmak ten uyumunu düşüren konulardandır. Ayrıca kimi zaman partnerler üzerinde orgazm konusu da baskı oluşturabilir. Bu nedenle cinsel ilişkiyi sadece sonuca ulaşmak olarak görmemek ve işleri biraz akışına bırakmak daha doğru bir hamledir. Kim bilir, belki sizin için zihni serbest bırakmanın en doğru yolu da bu olabilir! 😎

4. Farklı fanteziler deneyin.

Rutine bağlamış bir seks hayatını hareketlendirmenin en iyi yolu fantezilerdir. Ancak çoğu zaman siz bile fantezilerinizin ne olduğu hakkında kesin bir sonuca ulaşamayabilirsiniz. Bu nedenle kendinizi serbest bırakmaya hazırlanmanız ve hem partnerizin arzuları hem de kendinizinkiler hakkında biraz daha bilinç kazanmaya çalışabilirsiniz. İşleri hareketlendirmek için her zaman kostümlerden, farklı olay örgülerinden veya aklınıza gelen diğer şeylerden faydalanabilirsiniz. ❤️

5. Seks oyuncaklarından korkmayın.

Seks oyuncakları hem fantezileri harekete geçirmek hem de daha önce keşfetmediğiniz hazlar tatmak için mükemmeldir. Bu nedenle partnerinizle birlikte bir seks shop turu yapabilir ve birlikte kullanmaktan keyif alacağınız oyuncakları inceleyebilirsiniz. Böyle bir ziyaret ikinizi de fazlasıyla heyecanlandıracaktır. 🎉

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6. Mastürbasyondan vazgeçmeyin.

Cinsel uyumu geliştirmek için ilk önce kendi hazlarınızı, ilgi alanlarınızı ve hoşunuza giden şeyleri keşfetmeniz gerekir. Bunun en basit yolu ise mastürbasyondur. Ayrıca sağlıklı bir seks hayatı için partnerlerin kendi özel mastürbasyon aralıklarının olması da gereklidir. Bu sayede kendi bedeninizi daha iyi tanıyabilir ve partnerinizle bir araya geldiğinizde ne istediğinizden emin şekilde hareket edebilirsiniz. 👏

7. Birlikte porno izleyin.

Porno izlemeye olan bakış açısını değiştirmek ve bunun gayet doğal olduğunu anlamak sizin için ilk adım olabilir. Sonrasında, partnerinizle birlikte ortak ilgi alanlarını keşfetmek veya ne tür şeyler deneyebileceğiniz hakkında fikir edinmek için porno izlemeyi deneyebilirsiniz. Bu size birçok konuda daha yaratıcı olmak için fırsat sunacak ve aradaki uyumu artıracaktır. Çünkü porno, aslında saklı kalan fantezileri ortaya çıkarmak için de harika bir araçtır. 😎

8. Karşınızdakini dinleyin.

Bunların yanı sıra; ilişki esnasında sadece kendinize değil, partnerinize odaklanmayı da ihmal etmemeniz gerekir. Günlük hayatta bile onu daha iyi dinleyerek seksten ne istediğini daha iyi anlayabilirsiniz. Birbirinizin isteklerine saygılı olmak ve bu istekleri gerçekleştirmeye çalışmak, her iki tarafın da uyarılmasına yardımcıdır. 💦

9. Açık fikirli olun.

Fanteziler, pornolar ve oyuncaklar derken bazı konularda biraz daha farklı hareket etmeniz gerektiğini zaten anlamış olmalısınız. Cinsel hayatın rutine bağlanmasının arkasındaki en büyük neden yargılanma korkusudur. Eğer arada sağlıklı bir iletişim geliştirir ve birbirinize açık davranırsanız, kısa süre sonra bu korkuların üstesinden gelerek çok daha tutkulu bir serüvene başlayabilirsiniz.

10. Ön sevişme süresini uzatın.

Ön sevişme ilişkiden alınan hazzı artıran en etkili adımlardan biridir. Ayrıca iki taraf arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirmek için de harikadır. İşin sonunda ne olacağını düşünmeden sadece ön sevişmeye odaklanmak, kısa sürede cinsel hayatınızın hareketlenmesine de yardımcı olacaktır. Bu sayede birbirinizin bedeni hakkında daha fazla bilinç kazanabilir ve bir süre sonra neyi ne zaman yapmanız gerektiğini kendiliğinden keşfedebilirsiniz. ✌️

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11. Seks terapistine görünün.

Bütün bunların işe yaramadığı evrede bir seks terapistine danışmayı da düşünebilirsiniz. Çünkü çoğumuz genellikle toplumsal baskılar sebebiyle kendini rahatlatmaktan korkar ve cinselliği tam olarak kabul etmeyiz. Bunun üzerimizde yarattığı baskı ise kimi zaman, sadece uzman kontrolünde iyileştilebilir bir şey haline gelebilir. Çeşitli alıştırmalar ile desteklenen bir çift terapisi sizin için sandığınızdan da faydalı olabilir. 👊

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