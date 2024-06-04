Aranızda Her Şey Çok Güzelken Kocaman Bir "Ama" Olabilecek Cinsel Uyumunuzu Artırmanın 11 Yolu
Aranızda Her Şey Çok Güzelken Kocaman Bir "Ama" Olabilecek Cinsel Uyumunuzu Artırmanın 11 Yolu
Yaygın inanışın aksine; cinsel uyum veya ten uyum dediğimiz şey doğadan gelmez, yani partnerinizle birlikte biraz çaba gösterdiğiniz zaman mükemmel bir harmoniye sahip olabilirsiniz. Çünkü cinsel arzular fazlasıyla kişiseldir, partnerler arası uyumu artırmak içinse bu isteklere biraz kulak vermek gerekir.
O halde gelin, partnerinizle vazgeçilmez bir cinsel uyuma sahip olmak için neler yapabileceğinize yakından bakalım!
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1. İstekli olun.
2. Zayıf yönlerinizin farkına varın.
3. Sayılara odaklanmayın.
4. Farklı fanteziler deneyin.
5. Seks oyuncaklarından korkmayın.
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6. Mastürbasyondan vazgeçmeyin.
7. Birlikte porno izleyin.
8. Karşınızdakini dinleyin.
9. Açık fikirli olun.
10. Ön sevişme süresini uzatın.
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