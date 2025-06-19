onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
İBB'ye Yeni Operasyon: Tutuklu Fatih Keleş'in Oğlu ve Yeğeni Gözaltına Alındı

İBB'ye Yeni Operasyon: Tutuklu Fatih Keleş'in Oğlu ve Yeğeni Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.06.2025 - 21:16

İBB'ye bir operasyon daha yapıldı. İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin ifadeleri doğrultusunda yeni gözaltılar gerçekleşti.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin ifadeleri doğrultusunda yeni gözaltılar gerçekleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik operasyonu kapsamında tutuklanan ASOY İnşaat'ın sahibi Adem Soytekin, kardeşi ve firmanın muhasebe müdürü Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve firmanın genel müdürü Bülent Yılmaz, “etkin pişmanlık” hükümleri kapsamında ifade verdi.

İfadeleri inceleyen sulh ceza hakimliği, Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.

İfadeleri inceleyen sulh ceza hakimliği, Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın