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Hyundai Fiyat Listesi Ekim 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar

etiket Hyundai Fiyat Listesi Ekim 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar

Hyundai
Dilara
Dilara - Onedio Editörü
05.10.2024 - 23:30

Güney Kore'nin en popüler otomotiv üreticisi Hyundai fiyatlarını güncelledi. Ekim ayının gelmesiyle Hyundai güncel fiyatları belli oldu. Hyundai Ekim ayı fiyat listesi ise merak konusu oldu.

Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? 

İşte Hyundai Ekim 2024 güncel fiyat listesi.

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Hyundai fiyat listesi

Hyundai fiyat listesi

Hyundai i10, Eylül ayı itibariyle 960 bin liradan listelenmişti. 2 Ekim itibarıyla i10 fiyatları güncellendi.

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i10 fiyat listesi Ekim 2024

Hyundai i10 fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.2 MPI 79PS Jump + Nav.  Benzin Manuel 960.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin AMT 1.005.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Style + Nav. Benzin AMT 1.035.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. Benzin AMT 1.102.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi Ekim 2024

Hyundai i20 fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Benzin Manuel 1.030.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Benzin DCT 1.146.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. Benzin DCT 1.265.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. Benzin DCT 1.361.000 TL

Hyundai Elantra fiyat listesi Ekim 2024

Hyundai Elantra fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.694.000 TL 

  • 1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.815.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Ekim 2024

Hyundai Bayon fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.2 MPI 79 PS Jump  Manuel 1.170.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.284.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.360.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.460.000 TL

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Hyundai Kona fiyat listesi Ekim 2024

Hyundai Kona fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT 1.845.201 TL

  • 1.6 T-GDI Elite DCT Benzin DCT 2.005.000 TL

  • Advance 115 kW Elektrik Otomatik 1.578.447 TL

Hyundai Tucson fiyat listesi Ekim 2024

Hyundai Tucson fiyat listesi Ekim 2024

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT  1.734.076 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT  2.115.000 TL

  • 1.6 T-GDI Elite Plus 4x4 Benzin DCT  2.465.000 TL

  • 1.6 CRDI 4x2 Prime Dizel DCT  2.065.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT  2.315.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 2.555.000 TL

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