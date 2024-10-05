Hyundai Fiyat Listesi Ekim 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar
Hyundai Fiyat Listesi Ekim 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson Güncel Fiyatlar
Güney Kore'nin en popüler otomotiv üreticisi Hyundai fiyatlarını güncelledi. Ekim ayının gelmesiyle Hyundai güncel fiyatları belli oldu. Hyundai Ekim ayı fiyat listesi ise merak konusu oldu.
Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu?
İşte Hyundai Ekim 2024 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi
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Hyundai i10 fiyat listesi Ekim 2024
Hyundai i20 fiyat listesi Ekim 2024
Hyundai Elantra fiyat listesi Ekim 2024
Hyundai Bayon fiyat listesi Ekim 2024
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