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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.12.2024 - 17:03

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Timothee Chalamet

Timothee Chalamet

Shailene Woodley

Shailene Woodley

Cardi B

Cardi B

Paris Hilton

Paris Hilton

Ice Spice

Ice Spice
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Kim Kardashian

Kim Kardashian

Katy Perry

Katy Perry

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Halsey

Halsey

Rihanna

Rihanna
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Camila Cabello

Camila Cabello

Kristen Stewart

Kristen Stewart
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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