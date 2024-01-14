Hollanda'da Kur'an-ı Kerim Yakma Eyleminde Bir Kişi Eylemcilere Uçan Tekme ile Saldırdı

Hollanda'da PEGIDA'nın (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) lideri Edwin Wagensveld'in Kuran yakma eyleminde ortalık karıştı. Eyleme müdahale eden bir grup ve polisler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.