Hollanda'da Kur'an-ı Kerim Yakma Eyleminde Bir Kişi Eylemcilere Uçan Tekme ile Saldırdı

Hollanda'da PEGIDA'nın (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) lideri Edwin Wagensveld'in Kuran yakma eyleminde ortalık karıştı. Eyleme müdahale eden bir grup ve polisler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.
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Eyleme karşı çıkan gruptan bir kişi, eylemcilere uçan tekmeyle saldırdı.
Kameralara takılan o anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar;
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ayağına sağlık aq millete demokrasi medeniyet dersi verenlere bak sen kutsala dokunulmaz amk provokatörleri
Madem orada yok medeniyet siktirin gidin ortadoğuya. Orada dininizi yaşarsınız bol bol.
Eksik kalmış uçan kafa da beklerdim şahsen 🥋