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Hollanda'da Kur'an-ı Kerim Yakma Eyleminde Bir Kişi Eylemcilere Uçan Tekme ile Saldırdı

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim Yakma Eyleminde Bir Kişi Eylemcilere Uçan Tekme ile Saldırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 21:45

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Hollanda'da PEGIDA'nın (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) lideri Edwin Wagensveld'in Kuran yakma eyleminde ortalık karıştı. Eyleme müdahale eden bir grup ve polisler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Detayları burada paylaşmıştık;

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Eyleme karşı çıkan gruptan bir kişi, eylemcilere uçan tekmeyle saldırdı.

Eyleme karşı çıkan gruptan bir kişi, eylemcilere uçan tekmeyle saldırdı.

Kameralara takılan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kameralara takılan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar;

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c.ysfalbs

ayağına sağlık aq millete demokrasi medeniyet dersi verenlere bak sen kutsala dokunulmaz amk provokatörleri

Pastafarian

Madem orada yok medeniyet siktirin gidin ortadoğuya. Orada dininizi yaşarsınız bol bol.

Davram Bashere

Eksik kalmış uçan kafa da beklerdim şahsen 🥋