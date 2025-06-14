Hintli Milyarder Sunjay Kapur Ağzına Arı Girmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
İngiltere’deki Guards Polo Club’da düzenlenen bir polo turnuvasında 53 yaşındaki iş insanı Sunjay Kapur, maç esnasında aniden yere yığıldı. ABD doğumlu Hintli iş insanının, arı yutması sonucu kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Kapur’un arıya karşı alerjisi bulunduğu ve bu nedenle kalbinin durduğu tahmin ediliyor. Olayın kesin nedenleri ise halen araştırılıyor.
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Londra yakınlarındaki prestijli Guards Polo Club’da gerçekleşen karşılaşma sırasında Sunjay Kapur, sahada aniden yere yığıldı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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