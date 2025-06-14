Hintli Milyarder Sunjay Kapur Ağzına Arı Girmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Tanık ifadelerine göre olay sırasında Kapur bir arı yuttu ve kalp krizini tetikledi. Tıbbi müdahale derhal yapılsa da Kapur kurtarılamadı. Olayın ardından hem Hindistan’da hem İngiltere’de medya gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Sunjay Kapur, otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Sona Comstar adlı şirketin yönetim kurulu başkanıydı. Şirket; Hindistan, Çin, ABD, Meksika ve Sırbistan gibi ülkelerde üretim yapıyor ve özellikle elektrikli ile hibrit araçlara yönelik parça tedarik ediyor. Kapur’un kariyerinin başında Almanya’da BMW’de staj yaptığı da biliniyor.