onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hintli Milyarder Sunjay Kapur Ağzına Arı Girmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Hintli Milyarder Sunjay Kapur Ağzına Arı Girmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.06.2025 - 17:11

İngiltere’deki Guards Polo Club’da düzenlenen bir polo turnuvasında 53 yaşındaki iş insanı Sunjay Kapur, maç esnasında aniden yere yığıldı. ABD doğumlu Hintli iş insanının, arı yutması sonucu kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Kapur’un arıya karşı alerjisi bulunduğu ve bu nedenle kalbinin durduğu tahmin ediliyor. Olayın kesin nedenleri ise halen araştırılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Londra yakınlarındaki prestijli Guards Polo Club’da gerçekleşen karşılaşma sırasında Sunjay Kapur, sahada aniden yere yığıldı.

Londra yakınlarındaki prestijli Guards Polo Club’da gerçekleşen karşılaşma sırasında Sunjay Kapur, sahada aniden yere yığıldı.

Tanık ifadelerine göre olay sırasında Kapur bir arı yuttu ve kalp krizini tetikledi. Tıbbi müdahale derhal yapılsa da Kapur kurtarılamadı. Olayın ardından hem Hindistan’da hem İngiltere’de medya gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Sunjay Kapur, otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Sona Comstar adlı şirketin yönetim kurulu başkanıydı. Şirket; Hindistan, Çin, ABD, Meksika ve Sırbistan gibi ülkelerde üretim yapıyor ve özellikle elektrikli ile hibrit araçlara yönelik parça tedarik ediyor. Kapur’un kariyerinin başında Almanya’da BMW’de staj yaptığı da biliniyor.

Prens William’la dostluğu dikkat çekti.

Prens William’la dostluğu dikkat çekti.

Yaklaşık 1,2 milyar dolar civarında servete sahip olduğu tahmin edilen Kapur, sosyal çevrelerde de oldukça tanınan bir isimdi. İngiliz Kraliyet Ailesi’yle de yakın ilişkileri olan Kapur’un, Prens William’la dostluğu bulunuyordu. Ölümünden yalnızca saatler önce sosyal medya platformu X üzerinden Ahmedabad’daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın