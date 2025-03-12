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Hindistan'da Mesai Başında Görüntülenen "Asansör Hostesi" Yaptığı İşle Hepimizi İmrendirdi

Hindistan'da Mesai Başında Görüntülenen "Asansör Hostesi" Yaptığı İşle Hepimizi İmrendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 18:31

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Çoğumuz zaman zaman mevcut işlerimizden bıkkınlık hissedebilir ve yeni fırsatların peşinden gitmeyi düşünebiliriz. Ancak, genellikle bu adımı atmakta tereddüt ederiz. Hepimizin içinde, belki de hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyen, belirli iş hayalleri vardır. Bu hayaller, belki de bir gün cesaretimizi toplayıp takip edeceğimiz bir yolun işaretlerini taşır. Bu durum, hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatımızda da geçerlidir. 

Ayrıca günümüzde birbirinden ilginç yeni mesleklerle de tanışıyoruz. Birçoğu modern dünyanın bir sonucu olarak oldukça basit ve rahat görünüyor. Bu da eskiden beri sürdürdüğümüz işler konusunda daha da kafa karıştırabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DG_Bhi...
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'yer6film' isimli içerik üreticisi, Hindistan'ta ilginç bir meslek yapan kadını, mesaisi başında görüntüledi.

'yer6film' isimli içerik üreticisi, Hindistan'ta ilginç bir meslek yapan kadını, mesaisi başında görüntüledi.

Görevi asansöre binen insanların doğru kata ulaşabilmesi olan kadının çalışma anı pek çok kişiyi imrendirdi.

"Asansör hostesi" olara tanımlanan mesleği icra eden kadın, asansöre atılmış bir sandalyede gün boyu sadece asansör düğmelerine basıyor.

"Asansör hostesi" olara tanımlanan mesleği icra eden kadın, asansöre atılmış bir sandalyede gün boyu sadece asansör düğmelerine basıyor.

Kimileri bu işi oldukça beğense de işin çok sıkıcı olduğunu düşünenler de oldu. Peki siz böyle bir işi yapabilir miydiniz?

İşte o meslek;

Gelen bazı yorumlara da birlikte bakalım;

Gelen bazı yorumlara da birlikte bakalım;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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