Hikayeleriyle Orta Çağ Döneminde Çok Sevilen ve Günümüzde Tekrar Popüler Olmaya Başlayan İsimler

Anlamı: Her ikisi de ya da her iki taraf da

Azize Catherine, orta sınıf bir ailede doğdu ve genç yaşta dindar bir Hristiyan oldu. İsa'nın vizyonlarını aldı ve bu vizyonlar yirmili yaşlarının başında fakirlere hizmet etmeye başlamasına neden oldu. Vizyonları sayesinde bir takipçi kitlesi kazandı ve Floransa şehri tarafından papa hükümetiyle olan çatışmayı çözmesi için çağrıldı. Catherine'in hayatının en büyük başarısı Papa'yı 70 yıldır yaşadığı Avignon'dan Roma'ya dönmesine ikna etmek oldu.