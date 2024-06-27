Hikayeleriyle Orta Çağ Döneminde Çok Sevilen ve Günümüzde Tekrar Popüler Olmaya Başlayan İsimler
Hikayeleriyle Orta Çağ Döneminde Çok Sevilen ve Günümüzde Tekrar Popüler Olmaya Başlayan İsimler
Kaynak: https://www.ranker.com/list/popular-f...
Orta Çağ döneminde sahip oldukları güçlerle, güzellikleriyle ve başarılarıyla isimleri tarihe kazınan bir çok kadın olmuştur ve isimleri bugün hala kullanılır. Gelin bunlar hangi isimlermiş kimlerden geliyormuş birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eleanor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Juliana
3. Catherine
4. Isabella
5. Emma
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Margaret
7. Alice
8. Mary
9. Beatrice
10. Joan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Matilda
12. Philippa
13. Edith
14. Agnes
15. Mabel
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın