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Hikayeleriyle Orta Çağ Döneminde Çok Sevilen ve Günümüzde Tekrar Popüler Olmaya Başlayan İsimler

Hikayeleriyle Orta Çağ Döneminde Çok Sevilen ve Günümüzde Tekrar Popüler Olmaya Başlayan İsimler

Duru
Duru - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 11:01

Orta Çağ döneminde sahip oldukları güçlerle, güzellikleriyle ve başarılarıyla isimleri tarihe kazınan bir çok kadın olmuştur ve isimleri bugün hala kullanılır. Gelin bunlar hangi isimlermiş kimlerden geliyormuş birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.ranker.com/list/popular-f...
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1. Eleanor

1. Eleanor

Anlamı: Parlayan ışık

 Eleanor ve İngiltere Kralı I. Edward'ın evliliği alışılmadık derecede mutlu bir evlilikti. Eleanor, Edward'a haçlı seferinde eşlik etti ve efsaneye göre bir suikast girişiminden sonra kralın hayatını kurtardı. Bıçakla yaralanan Edward'ın yarasındaki zehri kendisinin emdiği söyleniyordu.

2. Juliana

2. Juliana

Anlamı:Genç

Ortaçağın ünlü figürlerinden biri olan yazar Juliana, 'İlahi Aşkın Vahiyleri' adlı eserin yazarıydı ve bu eser ortaçağ metinlerinin en çok saygı gören örneklerinden biri oldu. Juliana, gizemli bir hastalıktan kurtulduktan sonra İsa ve Meryem Ana'nın vizyonlarını gördüğünü iddia ederek eserlerini yazmıştı.

3. Catherine

3. Catherine

Anlamı: Her ikisi de ya da her iki taraf da  

 Azize Catherine, orta sınıf bir ailede doğdu ve genç yaşta dindar bir Hristiyan oldu. İsa'nın vizyonlarını aldı ve bu vizyonlar yirmili yaşlarının başında fakirlere hizmet etmeye başlamasına neden oldu. Vizyonları sayesinde bir takipçi kitlesi kazandı ve Floransa şehri tarafından papa hükümetiyle olan çatışmayı çözmesi için çağrıldı. Catherine'in hayatının en büyük başarısı Papa'yı 70 yıldır yaşadığı Avignon'dan Roma'ya dönmesine ikna etmek oldu.

4. Isabella

4. Isabella

Anlamı: Allah'a söz veren

 Isabella, oldukça etkileyici bir özgeçmişi olan bir İspanya kraliçesiydi. Bir prenses olarak doğmuş ve sonunda kastilya Kraliçesi olmuştu. Aragon kralı Ferdinand ile evliliği, iki krallığı İspanya'ya birleştirmişti.

5. Emma

5. Emma

Anlamı:Bütün ve evrensel

 Kraliçe Emma, Anglo-Sakson İngiltere'sinde de önemli bir figürdü. İlk olarak İngiltere Kralı Ethelred the Unready ile evlendi. Ehelred'in ölümüyle birlikte İngiltere, Danimarka kralı Cnut'un kontrolüne geçti. Emma, bu sefer Kral Cnut ile evlendi. Bu evlilik, Emma'nın İngiltere üzerindeki etkisini artırdı.

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6. Margaret

6. Margaret

Anlamı: İnci

Margaret, Fransa'nın önemli dini ve politik çatışmalarının olduğu bir dönemde yaşadı. 1572 yılında, katolikler ile protestanlar arasındaki barışı sağlamayı amaçlayan bir siyasi evlilik olarak Huguenot lideri Henry of Navarre ile evlendi. Ancak, bu evlilik St. Bartholomew Günü Katliamı olarak bilinen protestanlara yönelik büyük bir katliamın hemen öncesinde gerçekleşti.

7. Alice

7. Alice

Anlamı: Asil ve soylu sınıftan

Alice Perrers İngiltere Kralı III. Edward'ın metresi olarak biliniyordu.. Genç yaşta saraya girdi ve kralın gözdesi oldu. Onunla yakın ilişkisi sayesinde büyük zenginlik ve mülk kazandı. Alice, kralın yaşlandığı dönemde yanında bulunarak etkili bir figür haline geldi.

8. Mary

8. Mary

Anlamı: Değerli ya da sevgi

Mary, İskoçya Kraliçesi ve Fransa Kraliçesi olan bir monarktı. Babası V. James'in ölümünden sonra altı günlükken tahta çıktı. Fransa Kralı II. François ile evlendi, ancak François'nın erken ölümüyle Fransa'dan ayrılmak zorunda kaldı ve İskoçya'ya döndü.

9. Beatrice

9. Beatrice

Anlamı: Neşe getiren

Beatrice Portinari İtalyan şair Dante Alighieri'nin ilham perisi olarak biliniyordu.  Dante, Beatrice'e olan derin aşkını ve hayranlığını başyapıtı İahi Komedya'da ölümsüzleştirdi.

10. Joan

10. Joan

Anlamı: Allah'ın merhameti

Joan of Arc Fransız bir köylü kızı olup, İngiltere'ye karşı savaşan Fransız ordusuna ilham veren bir askeri liderdi. Tanrısal vizyonlar gördüğünü iddia ederek, Orleans Kuşatması'nı başarıyla kaldırdı ve Fransız Veliaht Prens Charles'ın tahta geçmesine yardımcı oldu. İngilizler tarafından yakalanıp, cadılık ve sapkınlık suçlamalarıyla yargılandı ve 1431'de Rouen'de diri diri yakılarak idam edildi.

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11. Matilda

11. Matilda

Anlamı: Savaşta güç

İmparatoriçe Matilda, İngiltere Kralı I. Henry'nin kızı ve Roma İmparatoru V. Henry'nin eşiydi. Babasının ölümünden sonra İngiltere tahtı için hak iddia etti ve bu süreçte İngiltere'de iç savaş başladı. Taht mücadelesinde başarılı olamasa da, oğlu II. Henry'nin İngiltere Kralı olmasını sağladı.

12. Philippa

12. Philippa

Anlamı: Atların arkadaşı

Philippa, İngiltere Kralı III. Edward'ın kraliçesiydi. Hem kocasına sadık bir eş hem de halk tarafından sevilen bir kraliçe olarak biliniyordu. Philippa, İngiltere'de on üç çocuk doğurdu ve bunlar arasında ünlü Kara Prens Edward da vardı.

13. Edith

13. Edith

Anlamı: Büyük ganimet, hediye

Azize Edith of Wilton, İngiltere'de Wessex Kralı Edgar'ın kızıydı. Genç yaşta manastıra girdi ve dini bir yaşam sürmeye karar verdi. Wilton Manastırı'nda yaşadı ve burada bir azize olarak saygı gördü. Erken yaşta ölen Edith, manastıra bağlılığı nedeniyle azize ilan edildi.

14. Agnes

14. Agnes

Anlamı: Kutsal ve iffetli

Agnes Sorel, Fransa Kralı VII. Charles'ın ilk resmi metresi olarak biliniyordu. Güzelliği ve zekasıyla tanınan Agnes, kraliyet sarayında önemli bir etkiye sahipti ve krala pek çok konuda danışmanlık yaptı. 27 yaşında ani ve gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.

15. Mabel

15. Mabel

Anlamı: Sevilesi, sevilen

Mabel de Belleme, Normandiya'nın güçlü ve acımasız bir soylusu olarak bilinirdi. Belleme ve Alençon'un lordu olan William Talvas'ın kızıydı ve Roger de Montgomery ile evlendi. Sert ve zalim yönetim tarzıyla tanınan Mabel, geniş toprakları ve önemli siyasi gücüyle dikkat çekti. 1079 yılında düşmanları tarafından öldürüldü.

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