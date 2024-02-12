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Hesaplar Tutarsa Emekli Ne Kadar Bayram İkramiyesi Alacak?

Hesaplar Tutarsa Emekli Ne Kadar Bayram İkramiyesi Alacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.02.2024 - 11:38

Emekliler yeni yıl zamlarını memur ve emeklileriyle, asgari ücret kadar aldılar. Ancak zamları geçmiş yıllarda da düşük kalması emekli maaşlarındaki erimeyi önleyemedi. 31 Mart 2024 seçimlerinin hemen ardından Ramazan Bayramı'nın olması gözleri emekli aylıklarına çevirdi. Hesaplamalara göre emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olmalı? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam bekleniyor?

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Emekli aylıkların, kademeli olarak yapılan zam oranı yüzde 49,25 oldu. Memur ve emeklilerine yapılan zamlarla eşit orana taşınan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaş artışları, asgari ücretin çok gerisine düşerken, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

Emekli aylıkların, kademeli olarak yapılan zam oranı yüzde 49,25 oldu. Memur ve emeklilerine yapılan zamlarla eşit orana taşınan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaş artışları, asgari ücretin çok gerisine düşerken, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

2001 yılında en düşük emekli maaşı 1,51 asgari ücret ederken, 2024 yılında bu oran 0,59 seviyesinde bulunuyor. Emeklilerin alım gücü hızlı bir şekilde erirken, bayram ikramiyelerine yapılacak zam da merakla bekleniyor.

2001 yılında en düşük emekli maaşı 1,51 asgari ücret ederken, 2024 yılında bu oran 0,59 seviyesinde bulunuyor. Emeklilerin alım gücü hızlı bir şekilde erirken, bayram ikramiyelerine yapılacak zam da merakla bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerine yapılacak artış için "2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu" dedi.

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerine yapılacak artış için "2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu" dedi.

Işıkhan,  ikramiyeler için, '2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL'ye, 2023 yılında 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız' ifadelerini kullandı.

2024 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesi ve Ramazan Bayramı'ndan yaklaşık 10 gün önce seçimlerin olması gözleri emekli ikramiyelerine çeviriyor.

2024 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesi ve Ramazan Bayramı'ndan yaklaşık 10 gün önce seçimlerin olması gözleri emekli ikramiyelerine çeviriyor.

Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, emekliler için iki formül bulunuyor. 

Birinci formül, maaş zamları oranında artışla, emekli bayram ikramiyeleri, 2 bin liradan 3 bin liraya çıkacak. Toplamda 6 bin TL olacak. 

İkinci formülde de Ekim 2023'te yapıldığı gibi, Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle verilen ikramiyeler baz alınarak 5 bin TL'ye çıkarılarak emeklilere toplamda 10 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi söz konusu.

Asgari ücret ve emekli maaş zamlarında isabetli tahminlerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da oransal bir hesaplama yaparak olması gerekenin 10 bin 625 lira olduğunu söylüyor.

Asgari ücret ve emekli maaş zamlarında isabetli tahminlerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da oransal bir hesaplama yaparak olması gerekenin 10 bin 625 lira olduğunu söylüyor.
twitter.com

2018’de emekliye bayram ikramiyesi başladığında net asgari ücret 1.603TL, Bayram İkramiyesi 1.000₺’idi yani net %62.5’ine isabet ediyordu. 2024 Net Asgari ücret 17.000TL, %62.5’i 10.625TL! Mevcut Bayram ikramiyesi ise asgari ücretin %12’si olan 2.000TL!

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Emekli ikramiyeleri için bir oransal hesap da ekonomist, gazeteci Uğur Gürses'ten geliyor: TÜİK enflasyonuna göre emekli ikramiyeleri 5 bin 550 lira olması gerekiyor.

Emekli ikramiyeleri için bir oransal hesap da ekonomist, gazeteci Uğur Gürses'ten geliyor: TÜİK enflasyonuna göre emekli ikramiyeleri 5 bin 550 lira olması gerekiyor.
twitter.com

Emeklilere ilk defa Haziran 2018'de ödenmeye başlanan 1000 TL'lik bayram ikramiyesi, TÜİK'in hesapladığı enflasyon kadar artmış olsaydı bugün 5.550 TL olması gerekiyordu.

Sizce emekli bayram ikramiyesi ne kadar olmalı?

Sizce emekli bayram ikramiyesi ne kadar olmalı?

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