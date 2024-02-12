Hesaplar Tutarsa Emekli Ne Kadar Bayram İkramiyesi Alacak?
Hesaplar Tutarsa Emekli Ne Kadar Bayram İkramiyesi Alacak?
Emekliler yeni yıl zamlarını memur ve emeklileriyle, asgari ücret kadar aldılar. Ancak zamları geçmiş yıllarda da düşük kalması emekli maaşlarındaki erimeyi önleyemedi. 31 Mart 2024 seçimlerinin hemen ardından Ramazan Bayramı'nın olması gözleri emekli aylıklarına çevirdi. Hesaplamalara göre emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olmalı? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam bekleniyor?
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Emekli aylıkların, kademeli olarak yapılan zam oranı yüzde 49,25 oldu. Memur ve emeklilerine yapılan zamlarla eşit orana taşınan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaş artışları, asgari ücretin çok gerisine düşerken, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.
2001 yılında en düşük emekli maaşı 1,51 asgari ücret ederken, 2024 yılında bu oran 0,59 seviyesinde bulunuyor. Emeklilerin alım gücü hızlı bir şekilde erirken, bayram ikramiyelerine yapılacak zam da merakla bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerine yapılacak artış için "2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu" dedi.
2024 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesi ve Ramazan Bayramı'ndan yaklaşık 10 gün önce seçimlerin olması gözleri emekli ikramiyelerine çeviriyor.
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarında isabetli tahminlerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da oransal bir hesaplama yaparak olması gerekenin 10 bin 625 lira olduğunu söylüyor.
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Emekli ikramiyeleri için bir oransal hesap da ekonomist, gazeteci Uğur Gürses'ten geliyor: TÜİK enflasyonuna göre emekli ikramiyeleri 5 bin 550 lira olması gerekiyor.
Sizce emekli bayram ikramiyesi ne kadar olmalı?
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