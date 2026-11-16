Her Gün Aynı Saatte Gelip Ortalığı Birbirine Katıyorlar: Sürücüler Bıktı

Roma Belediyesi'nin görevlendirdiği bir firma, 22 Ekim'den beri hoparlörlerden kuşların alarm seslerini çalıyor, ağaçlara da ışık tutuyor. Bölgenin çevreden sorumlu meclis üyesi Matteo Zocchi, kuşların sayısının o kadar fazla olduğunu ve seslerinin cihazları bastırdığını söyledi.

Yönetim, cihazları binaların üst katlarına da yerleştirmeyi değerlendiriyor. Zocchi bunun henüz bir fikir olduğunu, uygulanabilirliğinin araştırıldığını belirtti.