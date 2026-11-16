Her Gün Aynı Saatte Gelip Ortalığı Birbirine Katıyorlar: Sürücüler Bıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kuşlar her gün saat 17 civarında gelip sabaha kadar ağaçlarda ve antenlerde kalıyor.
Belediye kuşları korkutmak için alarm sesleri ve ışık kullanıyor ama henüz sonuç alamadı.
Temizlik ekipleri artık sokakları akşam yerine sabah yıkıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın