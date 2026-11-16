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Her Gün Aynı Saatte Gelip Ortalığı Birbirine Katıyorlar: Sürücüler Bıktı

Her Gün Aynı Saatte Gelip Ortalığı Birbirine Katıyorlar: Sürücüler Bıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 11:03
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İtalya'nın başkenti Roma'nın Prati Fiscali bölgesinde ekimden bu yana sığırcık sürüleri her akşam aynı ağaçlara konuyor. Sabaha kadar kalan kuşlar, kaldırımları ve park halindeki arabaları dışkıyla kaplıyor.

İşte detaylar...

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Kuşlar her gün saat 17 civarında gelip sabaha kadar ağaçlarda ve antenlerde kalıyor.

Kuşlar her gün saat 17 civarında gelip sabaha kadar ağaçlarda ve antenlerde kalıyor.

Viale Jonio, Viale Pantelleria ve Via dei Prati Fiscali çevresinde araç sahipleri her öğleden sonra arabalarını ağaçlardan uzağa çekmek için yarışıyor. Bölge sakinlerinden biri, birkaç günde yalnızca araba yıkamaya 50 euro harcadığını anlattı.

Sığırcıklar, daha önce bu ağaçlarda yaşayan yeşil papağanları da uzaklaştırdı.

Belediye kuşları korkutmak için alarm sesleri ve ışık kullanıyor ama henüz sonuç alamadı.

Belediye kuşları korkutmak için alarm sesleri ve ışık kullanıyor ama henüz sonuç alamadı.

Roma Belediyesi'nin görevlendirdiği bir firma, 22 Ekim'den beri hoparlörlerden kuşların alarm seslerini çalıyor, ağaçlara da ışık tutuyor. Bölgenin çevreden sorumlu meclis üyesi Matteo Zocchi, kuşların sayısının o kadar fazla olduğunu ve seslerinin cihazları bastırdığını söyledi.

Yönetim, cihazları binaların üst katlarına da yerleştirmeyi değerlendiriyor. Zocchi bunun henüz bir fikir olduğunu, uygulanabilirliğinin araştırıldığını belirtti.

Temizlik ekipleri artık sokakları akşam yerine sabah yıkıyor.

Temizlik ekipleri artık sokakları akşam yerine sabah yıkıyor.

Roma'nın temizlik şirketi AMA, en çok etkilenen sokakları basınçlı suyla yıkıyor. 10 Kasım'dan itibaren yıkamalar sabaha alındı; böylece temizliğin etkisi kuşlar dönmeden önce daha uzun sürüyor. Yağmurlardan sonra dışkı, kaldırımları kaygan ve kötü kokulu hale getiriyor.

Uzman Andrea Lunerti'ye göre sığırcıklar, kentte daha güvenli ve daha sıcak sığınaklar bulduğu için şehri tercih ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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