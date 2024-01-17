Havalar Giderek Soğurken Cilt Bakımına Eklemen Gereken 10 Adım
Havalar Giderek Soğurken Cilt Bakımına Eklemen Gereken 10 Adım
Havalar her geçen gün soğuyor. Peki cilt bakımın değişiyor mu? Aslında cildini korumak ve cildine daha iyi bakmak için soğuk havalarda cilt bakımına eklemen gereken 10 adımı söylüyoruz!
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1. Cildi bol bol nemlendirme
2. Yatıştırıcı tonik
3. Dudak bakımı
4. Güneş kremi
5. C vitamini serumu
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6. E vitamini takviyesi
7. Haftalık peeling
8. Bol su tüketimi
9. Ilık suyla duş alma
10. Doğal yağlar
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