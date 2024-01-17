Havalar Giderek Soğurken Cilt Bakımına Eklemen Gereken 10 Adım

Her ne kadar su tüketimi cilt bakımıyla ilgili olmasa da bol bol su tüketmek cildini çok daha canlı yapar. Su tüketimi cildini içeriden nemlendirmeni sağlar. Özellikle kış aylarında cildin daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu yüzden günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmemelisin.