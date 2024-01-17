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Havalar Giderek Soğurken Cilt Bakımına Eklemen Gereken 10 Adım

etiket Havalar Giderek Soğurken Cilt Bakımına Eklemen Gereken 10 Adım

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:01

Havalar her geçen gün soğuyor. Peki cilt bakımın değişiyor mu? Aslında cildini korumak ve cildine daha iyi bakmak için soğuk havalarda cilt bakımına eklemen gereken 10 adımı söylüyoruz!

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1. Cildi bol bol nemlendirme

Soğuk hava, cildin nemini hızla kaybetmesine neden olabilir. Yoğun nemlendiriciler kullanarak cildi nemlendirmeyi unutmamak bu noktada çok önemlidir. Kış aylarında ekstra kuruluk olabileceği içni cildini daha fazla nemlendirmen gerekebilir.

2. Yatıştırıcı tonik

Cildin hassasiyeti kış aylarında artabilir. Bu yüzden yatıştırıcı tonikler kullanarak cildini sakinleştirebilirsin. Cildinin ihtiyacına ve tepkisine göre yatıştırıcı toniğini seçebilirsin.

3. Dudak bakımı

Soğuk hava, dudakları kurutabilir. Nemlendirici bir dudak balmı kullanarak dudaklarına özel bakım yapabilir ve dudaklarının çatlamasını, kurumasını engelleyebilirsin.

4. Güneş kremi

Kış aylarında bile güneş koruyucu kullanmayı unutmamak gerekiyor. Kış ayı deyip rutinine eklemeyi es geçmemen bir ürün aslında! Kış aylarında da UV ışınları cildini etkileyebilir. Bu nedenle güneş koruyucu kullanmayı atlamamak önemli.

5. C vitamini serumu

Cildini aydınlatmak ve korumak için C vitamini içeren bir serum kullanmak kış aylarında cildi korur. Bu yüzden cilt bakım rutinine c vitamini içeren bir serum ekleyebilirsin.

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6. E vitamini takviyesi

Cildin sağlığını desteklemek için E vitamini takviyeleri kullanabilir veya e vitaminli cilt bakım ürünlerinden yararlanabilirsin çünkü kış aylarında cildin daha hassas hale gelebilir.

7. Haftalık peeling

Kışın cilt yüzeyindeki kalıntıları düzenlemek daha sağlıklı bir cilde sahip olmanı sağlar. O yüzden haftada 2 veya 3 kez olacak şekilde düzenli olarak peeling yapmayı rutinine ekleyebilirsin.

8. Bol su tüketimi

Her ne kadar su tüketimi cilt bakımıyla ilgili olmasa da bol bol su tüketmek cildini çok daha canlı yapar. Su tüketimi cildini içeriden nemlendirmeni sağlar. Özellikle kış aylarında cildin daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu yüzden günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmemelisin.

9. Ilık suyla duş alma

Kış aylarında sıcak su cildin doğal yağlarını kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden duş alırken ılık suyu tercih ederek cildini de koruyabilirsin.

10. Doğal yağlar

Doğal yağlar, özellikle argan yağı, jojoba yağı gibi cildi besleyebilir ve nemlendirebilir. Bu yüzden kış aylarında cilt bakım rutinine cildinin ihtiyacı olan doğal yağları ekleyebilirsin.

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