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Hamilelikten Koronavirüse! Köpeklerin Koku Duyusu Hakkında Daha Önce Duymadığınız Bilgiler

Hamilelikten Koronavirüse! Köpeklerin Koku Duyusu Hakkında Daha Önce Duymadığınız Bilgiler

Köpek
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 13:31

Köpeklerin koku özellikleri gerçekten de şaşırtıcıdır. Onların burunları, bizimkilerden çok daha hassas olup çevrelerindeki kokuları algılamakta sorun yaşamazlar. Bu nedenle köpekler çeşitli görevlerde kullanmakla birlikte biz insanoğlu için birçok faydaları mevcuttur.

Kaynak: https://www.misterstory.com/p/amazing...
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Köpeklerin burnundaki sayısız koku alma alıcısı vardır.

Köpeklerin burnundaki sayısız koku alma alıcısı vardır.

Köpeklerin burnunda 300 milyon koku alma alıcısı bulunmaktadır ki bu onların trilyonlarca parçalardan koku almalarına imkan tanır. İnsanların burnunda ise sadece 5 milyon koku alma alıcısı vardır, ve bu milyarlarca parçadan koku almamızı izin verir. Bu nedenle, köpeklerin koku alma duyusu bizden 10 bin ila 100 bin kat daha doğru.

Köpekler, kanseri büyük ölçüde tespit edebilirler.

Köpekler, kanseri büyük ölçüde tespit edebilirler.

Makinelerin kanseri tespit etme oranı genellikle yüzde 85 ile yüzde 90 arasında değişirken köpeklerin bu konuda yüzde 88 ile yüzde 97 arasında bir doğruluk oranına sahiptir. Bu da köpeklerin kanseri tespit etme konusunda makinelerden daha doğru sonuçlar elde edebileceği anlamına gelir. Köpeklerin kanseri tespit etme yöntemleri genellikle insanların nefesini, idrarını ve kanını koklamayı içerir.

Sara ataklarını sezebilirler.

Sara ataklarını sezebilirler.

Nöbet alarm köpekleri, herhangi gibi bir yerde 15 dakikadan 12 saat öncesine kadar bir kişiyi yaklaşan sara ataklarından uyarır. Hatta bazıları o kadar eğitilmiştir ki sahiplerinin merdivenden çıkmasını önleyebilirken, diğerleri acil durumlarda telefon tuşlarına basabilme yeteneğine sahiptirler.

Köpekler, siber suçluları yakalayabilirler.

Köpekler, siber suçluları yakalayabilirler.

Bazı özel yetiştirilmiş köpekler, siber suçluların ve çocuk pornocuların kanıtlarını bulmaktadır.

Köpekler, ineklerin kızgınlık dönemini idrarlarını koklayarak tespit edebilirler.

Köpekler, ineklerin kızgınlık dönemini idrarlarını koklayarak tespit edebilirler.

Bazı köpekler, çiftçilerin ineklerin kızgınlık dönemlerinde suni döllenme için uygun zamanı belirlemek amacıyla eğitildi. Bu yeteneklerini genellikle inek idrarını koklayarak tespit ederler.

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Köpekler aynı zamanda, ortamdaki böceklerin varlığını koku duyularıyla tespit edebilirler.

Köpekler aynı zamanda, ortamdaki böceklerin varlığını koku duyularıyla tespit edebilirler.

Köpekler, rapor edilmiş yüzde 96 doğrulukla tahtakurusu istilasını tespit edebiliyor.

Duygusal durumlarınızı koku duyularıyla anlayabilirler.

Duygusal durumlarınızı koku duyularıyla anlayabilirler.

Köpekler sizdeki hormonları ve vücut kimyasallarınızı koklayabilir, böylece duygularınızı anlayabilirler. Bu, hasta korku veya üzgün hissettiğinizi nasıl anladıklarını açıklar ve köpeklerin insanların duygusal durumlarını anlama yeteneklerini vurgular.

Narkotik köpekler, yasaklı maddelerin çoğunu tespit edebilirler.

Narkotik köpekler, yasaklı maddelerin çoğunu tespit edebilirler.

Yasaklı madde koklayan köpekler, özel bir şekilde illegal maddeleri tespit etmek için eğitilirler. Genellikle kolluk kuvvetleri tarafından, örneğin okul kampüsleri ve hava limanı gibi yerlerde kaçakçıları tespit etmek amacıyla kullanılırlar.

Köpeklerin burun izi, insanların parmak izi gibi çeşitlidir.

Köpeklerin burun izi, insanların parmak izi gibi çeşitlidir.

Köpeğinizin burnu, çukurdan ve çıkıntılardan oluşan bir yapıya sahiptir ki bu burun deliklerinin açıklıklarıyla, insanoğlunun parmak izi kadar bireysel ve özgün olduğuna inanılan bir burun izi oluşturuyor. Bu kayıp veya çalınan köpekleri bulmakta oldukça zaman kazandırır.

Koronavirüsü koklayarak tespit edebilen köpekler, bu olağanüstü yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Koronavirüsü koklayarak tespit edebilen köpekler, bu olağanüstü yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Bir zamanlar dünyamızı saran koronavirüs, sağlığımızı olumsuz etkilemekle kalmayıp paronayak hale getirdi. İnsanlar grip veya hafif bir üşüntü durumunda korona testine başvurdular. Fakat köpekler bu virüsü koklayabiliyorlar ve bugünkü ateş ölçme aletleri gibi insanları tarayabilmekte.

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Doğal afetleri hissedebilen köpekler, çevrelerindeki değişiklikleri önceden sezebiliyorlar.

Doğal afetleri hissedebilen köpekler, çevrelerindeki değişiklikleri önceden sezebiliyorlar.

Diğer hayvanlar ve köpeklerin en şaşırtıcı yeteneklerden biri, doğal afetler meydana gelmeden önce tahmin etmeleridir. Kıyı bölgelerinde üzgün bir köpek görüyorsanız, yüksek rakımlı bölgelere yol almanın zamanı gelmiştir.

Köpeklerin yaptığı en sevimli şey sahibinin kokusunu tanıması...

Köpeklerin yaptığı en sevimli şey sahibinin kokusunu tanıması...

Her köpek sahibini çok iyi tanır ve büyük bir kalabalıkta onun kokusunu alarak bulur. Bu, köpeklerin herhangi bir kurtarma ekibinde oynadığı kilit rolüdür ve eğer onlara kayıp bir kişinin kokusu koklatılırsa onu inanılmaz derecede uzun mesafelerden bulabilirler.

Köpekler, sahiplerinin hamileliklerini özel bir hissiyatlarıyla sezebilirler.

Köpekler, sahiplerinin hamileliklerini özel bir hissiyatlarıyla sezebilirler.

Eğer bir köpeğiniz varsa ve hamile kalmaya çalışıyorsanız, köpeğiniz size gerekli avantajı sağlayabilir. Sizin hamile olduğunuzu hissetmekle kalmazlar, aynı zamanda ovulasyon döneminizi de hissettirirler ve böylece hamile kalmanız için en uygun zamanı bilirler. Gerçekten de köpekler inanılmaz canlılardır ve maalesef onların değerlerini yeterince takdir etmiyoruz.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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