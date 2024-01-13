Hamilelikten Koronavirüse! Köpeklerin Koku Duyusu Hakkında Daha Önce Duymadığınız Bilgiler

Eğer bir köpeğiniz varsa ve hamile kalmaya çalışıyorsanız, köpeğiniz size gerekli avantajı sağlayabilir. Sizin hamile olduğunuzu hissetmekle kalmazlar, aynı zamanda ovulasyon döneminizi de hissettirirler ve böylece hamile kalmanız için en uygun zamanı bilirler. Gerçekten de köpekler inanılmaz canlılardır ve maalesef onların değerlerini yeterince takdir etmiyoruz.

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