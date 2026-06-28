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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.06.2026 - 13:14
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Haziran ayının bu son haftasında alışveriş severlerin sepetlerinden eksik etmediği, popülerliğiyle listeleri sallayan en trend ürünleri bir araya getirdik. Teknolojiden kitaplara, sporcu takviyelerinden kozmetiğe kadar bu hafta kapış kapış giden en hit fırsatlara sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 28.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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En çok satan sporcu takviyesi lansman dönemine özel kaçırılmayacak fiyatıyla listelerde!

En çok satan sporcu takviyesi lansman dönemine özel kaçırılmayacak fiyatıyla listelerde!

Antrenman sonrasında kasların ihtiyacı olan proteini aşırı lezzetli çikolatalı pasta aromasıyla sunan yeni nesil bir ürün. Formuna dikkat ederken tatlı krizlerini de sağlıklı bir şekilde geçiştirmek isteyenlerin bu haftaki favori tercihi.

999 TL yerine 1299 TL! Ayrıca sepette onedio koduyla ekstra %10 indirim!

Protein Ocean High+ Protein Chocolate Cake Aromalı

Haftanın en çok satan sağlıklı atıştırmalığında %33 indirime ek sepette 300 TL daha indirim kodumuz var!

Haftanın en çok satan sağlıklı atıştırmalığında %33 indirime ek sepette 300 TL daha indirim kodumuz var!

Film gecelerinde ya da gün içinde suçluluk duymadan çıtır çıtır tüketebileceğiniz yüksek proteinli nohut cipsi paketi. Temiz içeriği sayesinde diyet rutinlerini bozmadan tuzlu krizlerini en lezzetli şekilde çözüyor.

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Noutos Nohut Cipsi Tanışma Paketi 55 g x 6 Adet

Wefood marka organik tahinde sepette tam %10 ekstra indirim kodumuz var!

Wefood marka organik tahinde sepette tam %10 ekstra indirim kodumuz var!

%100 organik ve katkısız yapısıyla kahvaltıların, sosların ve nefis tatlı tariflerinin vazgeçilmezi soğuk sıkım tahin. Sağlıklı beslenmeyi mutfağına taşımak isteyenler sepet aşamasında onedio kodunu girmeyi unutmasın.

Wefood Organik Tahin 300 g

Haftanın en çok satan robot süpürgesi!

Haftanın en çok satan robot süpürgesi!

Evin tüm haritalandırmasını ve temizliğini üstün emiş gücüyle tek başına üstlenen, kendi kendini temizleyen akıllı bir yardımcı. Yaz aylarında temizliğe saatler harcamak yerine kendine vakit ayırmak isteyenlerin bu hafta en çok sipariş verdiği ürün.

Roborock S8 Pro Akıllı Robot Süpürge

En çok satan Lego setinde sepet aşamasına özel sürpriz fiyat avantajı raflarda!

En çok satan Lego setinde sepet aşamasına özel sürpriz fiyat avantajı raflarda!

Hem yetişkin film severler için harika bir koleksiyon parçası hem de kafa dağıtmak için çok keyifli bir aktivite sunuyor.

LEGO Disney ve Pixar WALL-E ve EVE Yapım Seti

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Edebiyat dünyasında haftanın en çok satan kitabı Prime Day dönemine özel bütçe dostu sepet fiyatıyla!

Edebiyat dünyasında haftanın en çok satan kitabı Prime Day dönemine özel bütçe dostu sepet fiyatıyla!

Zamanın, kararların ve hayatın gizemli yollarını sürükleyici bir kurguyla ele alan, elden ele gezen yepyeni bir Matt Haig başyapıtı. 

Gece Yarısı Treni - Matt Haig

Haftanın en çok satan bebek güneş kreminde yaz sıcaklarına özel sepette net %15 indirim kolaylığı!

Haftanın en çok satan bebek güneş kreminde yaz sıcaklarına özel sepette net %15 indirim kolaylığı!

Ciltte leke oluşumunu engelleyen, bitkisel ve vegan formülüyle gözenekleri tıkamadan en üst seviyede koruma sağlayan koruyucu.  

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi SPF 50+ 50 ml

Makyaj çantasında haftanın en çok satanı olan bu yeni dudak parlatıcısına bir şans verin!

Makyaj çantasında haftanın en çok satanı olan bu yeni dudak parlatıcısına bir şans verin!

Dudaklarda yapışkanlık hissi bırakmayan, içeriğindeki özel jel desteğiyle ekstra parlaklık ve yoğun nem sağlayan ikonik bir ürün.  

YAZ300 koduyla 1500 TL'ye 300 TL İndirim Fırsatı!

Maybelline New York Lifter Gel Dudak Parlatıcısı - 06 Strawberry Shake

Evcil hayvan kategorisinde haftanın en çok satan kedi maması stok yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fiyatıyla yayında!

Evcil hayvan kategorisinde haftanın en çok satan kedi maması stok yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fiyatıyla yayında!

Yetişkin patili dostlarımızın severek tükettiği, günlük ihtiyaç duydukları tüm vitamin ve protein desteğini sağlayan tavuklu kuru mama.  

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kuru Kedi Maması 15 Kg

Haftanın en çok satan kadın atleti yaz kombinlerinin en temel kurtarıcısı olarak listelerde!

Haftanın en çok satan kadın atleti yaz kombinlerinin en temel kurtarıcısı olarak listelerde!

Yumuşacık penye dokusu sayesinde vücudu çok güzel sarıyor ve gün boyu aşırı rahat hissettiriyor.

Ethiquet Lillesol Kadın Fitilli Görünümlü Kalın Askılı Basic Beyaz Atlet

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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