Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haziran ayının bu son haftasında alışveriş severlerin sepetlerinden eksik etmediği, popülerliğiyle listeleri sallayan en trend ürünleri bir araya getirdik. Teknolojiden kitaplara, sporcu takviyelerinden kozmetiğe kadar bu hafta kapış kapış giden en hit fırsatlara sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.
Bu içerik 28.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En çok satan sporcu takviyesi lansman dönemine özel kaçırılmayacak fiyatıyla listelerde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın en çok satan sağlıklı atıştırmalığında %33 indirime ek sepette 300 TL daha indirim kodumuz var!
Wefood marka organik tahinde sepette tam %10 ekstra indirim kodumuz var!
Haftanın en çok satan robot süpürgesi!
En çok satan Lego setinde sepet aşamasına özel sürpriz fiyat avantajı raflarda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edebiyat dünyasında haftanın en çok satan kitabı Prime Day dönemine özel bütçe dostu sepet fiyatıyla!
Haftanın en çok satan bebek güneş kreminde yaz sıcaklarına özel sepette net %15 indirim kolaylığı!
Makyaj çantasında haftanın en çok satanı olan bu yeni dudak parlatıcısına bir şans verin!
Evcil hayvan kategorisinde haftanın en çok satan kedi maması stok yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fiyatıyla yayında!
Haftanın en çok satan kadın atleti yaz kombinlerinin en temel kurtarıcısı olarak listelerde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın