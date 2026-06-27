Amazon Prime Day İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken Spor Ayakkabılar
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Yaz aylarında hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada yaşamak isteyenler için Prime Day dönemi harika ayakkabı fırsatlarıyla geldi. Gardırobunuza çok yakışacak, kombinlemesi aşırı kolay en tarz modelleri sizin için seçtik.
Bu içerik 27.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Retro tarzı sevenler için sepette fırsatıyla gelen efsane samba modeli!
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Ayağınızda capcanlı bir yaz enerjisi taşımanızı sağlayacak yüksek tabanlı model!
Siyah ve beyazın hiç eskimeyen kusursuz uyumunu günlük kombinlerine taşımak isteyenler buraya!
Sokak modasının motor sporları esintisini simsiyah süet şıklığıyla birleştiren iddialı model!
Klasik düz tabanlardan sıkılanlar için tamamen siyah derinin asaletini yansıtan sneaker!
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Sokak modasını ele geçiren, o çok popüler kalın bağcıklı ve pofuduk tasarımlı süet puma model!
Hem spor hem de günlük kombinlerin altına çok asil duruyor.
Doğa yürüyüşlerinden ve outdoor tarzından hoşlananlar için gri ve pembe uyumu!
Yaz kombinlerinin vazgeçilmezi soft bej tonlarını süet şıklığıyla buluşturan popüler model!
Sağlam yapısına rağmen aşırı hafif olması sayesinde dağ yürüyüşlerinde asla yormuyor.
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Koşu ve yoğun antrenman seanslarında ayağınıza tam destek veren yüksek performans modeli!
Farklı renk bloklarını kalın taban şıklığıyla birleştiren aşırı popüler retro sneaker!
Minimalist tarzı ve konforu bir arada sunan antrasit gri renkli deri Camper sneaker!
Vans markasının modellerini sevenler buraya!
Sokak modasında son dönemin en büyük favorisi olan, gökyüzü mavisi süet model!
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Zorlu doğa koşullarına ve outdoor tarzına mükemmel uyum sağlayan haki yeşili dayanıklı model!
Günlük yürüyüş ve spor rutinlerinde ayağınıza bulutların üzerinde yürüyormuş hissi verecek model!
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