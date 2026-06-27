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Amazon Prime Day İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken Spor Ayakkabılar

etiket Amazon Prime Day İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken Spor Ayakkabılar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.06.2026 - 10:12
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Yaz aylarında hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada yaşamak isteyenler için Prime Day dönemi harika ayakkabı fırsatlarıyla geldi. Gardırobunuza çok yakışacak, kombinlemesi aşırı kolay en tarz modelleri sizin için seçtik.

Bu içerik 27.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Retro tarzı sevenler için sepette fırsatıyla gelen efsane samba modeli!

Retro tarzı sevenler için sepette fırsatıyla gelen efsane samba modeli!

Füme rengi süet dokusu ve kahve tabanıyla jean pantolonların altına inanılmaz yakışıyor. Günlük koşturmacada hem çok cool görünmek hem de rahat etmek isteyenlerin ilk tercihi.

7.199,00 TL yerine %20 indirimle 5.759,20 TL.  

adidas Samba Süet Füme Spor Ayakkabı

Ayağınızda capcanlı bir yaz enerjisi taşımanızı sağlayacak yüksek tabanlı model!

Ayağınızda capcanlı bir yaz enerjisi taşımanızı sağlayacak yüksek tabanlı model!

Gün boyu süren konforu sayesinde yürüyüşlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

%50 indirimle 2.699,55 TL. 

Puma X-Ray Beyaz Turuncu Spor Ayakkabı

Siyah ve beyazın hiç eskimeyen kusursuz uyumunu günlük kombinlerine taşımak isteyenler buraya!

Siyah ve beyazın hiç eskimeyen kusursuz uyumunu günlük kombinlerine taşımak isteyenler buraya!

90 günün en düşük fiyatıyla 4.399 TL yerine %49 indirimle 2.239 TL.  

Calvin Klein Siyah Spor Ayakkabı

Sokak modasının motor sporları esintisini simsiyah süet şıklığıyla birleştiren iddialı model!

Sokak modasının motor sporları esintisini simsiyah süet şıklığıyla birleştiren iddialı model!

Günlük giyimde sadelikten yana ama tarz görünmek isteyenlerin favorisi.

Yılın en düşük fiyatıyla %64 indirimle 11.283,99TL yerine 4.098,90 TL.

Puma Speedcat Siyah Süet Spor Ayakkabı

Klasik düz tabanlardan sıkılanlar için tamamen siyah derinin asaletini yansıtan sneaker!

Klasik düz tabanlardan sıkılanlar için tamamen siyah derinin asaletini yansıtan sneaker!

Beyaz kalın tabanı ve altın sarısı logosuyla ofis şıklığında ya da günlük buluşmalarda kurtarıcı oluyor.  

%33 indirimle 3.029 TL. 

Tommy Hilfiger Siyah Deri Kalın Taban Spor Ayakkabı

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Sokak modasını ele geçiren, o çok popüler kalın bağcıklı ve pofuduk tasarımlı süet puma model!

Sokak modasını ele geçiren, o çok popüler kalın bağcıklı ve pofuduk tasarımlı süet puma model!

Yılın en düşük fiyatıyla %28 indirimle 4.354,35 TL.

Puma Suede XL Yeşil Süet Spor Ayakkabı

Hem spor hem de günlük kombinlerin altına çok asil duruyor.

Hem spor hem de günlük kombinlerin altına çok asil duruyor.

Yumuşacık deri dokusu ve ayağı yormayan kalıbıyla uzun yıllar eskimeden giyebileceğiniz kaliteli bir yatırım. 

5.849,35 TL yerine 4.499 TL. 

Camper Siyah Deri Kahve Taban Spor Ayakkabı

Doğa yürüyüşlerinden ve outdoor tarzından hoşlananlar için gri ve pembe uyumu!

Doğa yürüyüşlerinden ve outdoor tarzından hoşlananlar için gri ve pembe uyumu!

Hem çok dayanıklı hem de tasarımıyla günlük sokak tarzına çok güzel uyuyor.

%33 indirimle sadece 3.069,90 TL. 

Tommy Hilfiger Gri Pembe Outdoor Spor Ayakkabı

Yaz kombinlerinin vazgeçilmezi soft bej tonlarını süet şıklığıyla buluşturan popüler model!

Yaz kombinlerinin vazgeçilmezi soft bej tonlarını süet şıklığıyla buluşturan popüler model!

Özellikle keten şortların ve yazlık pantolonların altında harika duruyor.  

7.199,00 TL yerine 5.759 TL. 

adidas Gazelle Bej Süet Spor Ayakkabı

Sağlam yapısına rağmen aşırı hafif olması sayesinde dağ yürüyüşlerinde asla yormuyor.

Sağlam yapısına rağmen aşırı hafif olması sayesinde dağ yürüyüşlerinde asla yormuyor.

Gri ve siyah tonlarının uyumuyla öne çıkan bu dayanıklı model, ayakları her türlü dış etkenden mükemmel koruyor. 

%28 indirimle 3.495,90 TL. 

adidas Terrex Gri Siyah Outdoor Ayakkabı

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Koşu ve yoğun antrenman seanslarında ayağınıza tam destek veren yüksek performans modeli!

Koşu ve yoğun antrenman seanslarında ayağınıza tam destek veren yüksek performans modeli!

Yumuşacık geçişli vizon tonları ve özel yastıklamalı taban teknolojisiyle spor rutinlerinizin vazgeçilmezi olmaya geliyor. 

Yılın en düşük fiyatıyla %53 indirimle 4.099,99 TL.

Under Armour HOVR Vizon Spor Ayakkabı

Farklı renk bloklarını kalın taban şıklığıyla birleştiren aşırı popüler retro sneaker!

Farklı renk bloklarını kalın taban şıklığıyla birleştiren aşırı popüler retro sneaker!

Beyaz, siyah ve bej tonlarının kusursuz uyumuyla jean pantolonların altında inanılmaz havalı bir duruş sergiliyor.

%50 indirimle 4.049 TL. 

Puma RS Serisi Renk Bloklu Spor Ayakkabı

Minimalist tarzı ve konforu bir arada sunan antrasit gri renkli deri Camper sneaker!

Minimalist tarzı ve konforu bir arada sunan antrasit gri renkli deri Camper sneaker!

Yılın en düşük fiyatıyla %50 indirimle 8.999,00 TL yerine 4.499,50 TL. 

Camper Antrasit Gri Deri Spor Ayakkabı

Vans markasının modellerini sevenler buraya!

Vans markasının modellerini sevenler buraya!

Şortların ve mini eteklerin altında mükemmel bir salaşlık yakalıyor.

Yılın en düşük fiyatı %30 indirimle 3.499,30 TL. 

Vans Knu Skool Siyah Beyaz Spor Ayakkabı

Sokak modasında son dönemin en büyük favorisi olan, gökyüzü mavisi süet model!

Sokak modasında son dönemin en büyük favorisi olan, gökyüzü mavisi süet model!

Prime Day sepet indirimlerinde numarası en hızlı tükenen popüler serilerden biri.

90 günün en düşük fiyatıyla 5.250,00 TL yerine 4.199,30 TL.

adidas Handball Spezial Mavi Süet Spor Ayakkabı

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Zorlu doğa koşullarına ve outdoor tarzına mükemmel uyum sağlayan haki yeşili dayanıklı model!

Zorlu doğa koşullarına ve outdoor tarzına mükemmel uyum sağlayan haki yeşili dayanıklı model!

Doğada maksimum performans sunarken tasarımıyla şehir hayatında da çok tarz duruyor.

Yılın en düşük fiyatıyla %15 indirimle 3.569,00 TL. 

adidas Terrex Haki Yeşil Outdoor Ayakkabı

Günlük yürüyüş ve spor rutinlerinde ayağınıza bulutların üzerinde yürüyormuş hissi verecek model!

Günlük yürüyüş ve spor rutinlerinde ayağınıza bulutların üzerinde yürüyormuş hissi verecek model!

Hem çok dayanıklı hem de sade tasarımıyla her türlü spor kombinin altına çok yakışıyor.

İndirimle 2.931,86 TL. 

New Balance 480 v5 Gri Spor Ayakkabı

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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