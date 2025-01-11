Hadid'in Yanan Evinden Çocuklara Şarkı Söyleyen Sheeran'a 11 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hadid'in Yanan Evinden Çocuklara Şarkı Söyleyen Sheeran'a 11 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Bella Hadid
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Shay Mitchell
Kourtney Kardashian
Romeo Beckham
Elle Fanning
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ASAP Rocky
Nina Dobrev
Avril Lavigne
Ed Sheeran
Shawn Mendes
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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