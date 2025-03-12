Güvenoyu Alamadı: Portekiz'de Hükümet Düştü
Güvenoyu Alamadı: Portekiz'de Hükümet Düştü
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Portekiz'de diktatörlük döneminin sona erip 1974'te demokrasinin geri dönüşünden bu yana ikinci kez bir hükümet güvenoyunda düşerken, ilki 48 yıl önce, 1977 yılında olmuştu.
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Toplam 230 milletvekilinin olduğu Meclis'te bugün yapılan oylamada 142 "hayır", 88 "evet" oyu ile güvenoyu alamayan hükümet düştü.
Meclis'teki oturumda konuşan Başbakan Montenegro, Portekizlilerin yeni bir erken seçim istemediğini söyleyerek, "ekonomik istikrarı" bozduğu gerekçesiyle ana muhalefetteki PS'yi suçladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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