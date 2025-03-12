Güvenoyu Alamadı: Portekiz'de Hükümet Düştü

Montenegro, bir kez daha partisinin başbakan adayı olacağını duyurdu.PS lideri Santos ise güven oylamasının geri çekilmesi için Başbakan Montenegro'nun hakkındaki iddialarla ilgili Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmasını şart koşarak, krizin tek sorumlusunun 'şüpheleri kaldırmayan Montenegro olduğunu' savundu.

PS, Araştırma Komisyonu'nun 90 günlük olmasını, hükümetin talep ettiği gibi 15 günlük bir komisyonun 'ciddi olmadığını' ileri sürdü.

Oturum sonundaki oylama ile hükümetin düşmesinden dolayı Portekizliler son üç yılda üçüncü kez sandığa gitmek zorunda kalacak.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın 11 ya da 18 Mayıs tarihinde erken seçim kararı alması bekleniyor.

Portekiz basınında bugün yayımlanan bazı anketlerde hükümetin yaşadığı krizin etkisiyle ana muhalefetteki Sosyalist Partinin oylarını artırdığı ve olası bir seçimin kazananı olacağı belirtildi.

Şu anda AB Konseyi Başkanı olan Antonio Costa, bir yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak adının geçmesinden dolayı Portekiz'de Kasım 2015'ten itibaren yürüttüğü ve son olarak 30 Ocak 2022'deki erken seçimde tekrar seçildiği başbakanlık görevinden Kasım 2023'te istifa etmiş ve 10 Mart 2024'te bir kez daha erken genel seçime gidilmişti.

Montenegro, yaklaşık 11 ay önce yapılan erken genel seçimlerin ardından 80 milletvekiline sahip, PSD (78) ve Hristiyan Demokratların (2) ittifakı olan Demokratik İttifak (AD) ile 2 Nisan 2024'te azınlık hükümeti kurmuştu.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Montenegro'nun kurduğu ve 2022'de PSD başkanı seçildikten sonra hisselerini eşi ve iki çocuğuna devrettiği Spinumviva, ülkedeki birçok otel ve kumarhanenin imtiyazına sahip olan Solverde firması ile bazı işler yaparken, aynı zamanda avukat olan Montenegro'nun 2018-2022 yıllarında devletle kumarhane imtiyazları konusunda yapılan önemli müzakerelerde Solverde'nin yasal temsilcisi olduğu iddia ediliyor.

Solverde ise çıkan haberlerin ardından 4 Mart'ta, 'şirketin ismini korumak' için Spinumviva ile olan sözleşmesini iptal ettiğini duyurmuştu.