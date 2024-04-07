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Günlük Makyajda Fondöten Kullanmayı Sevmiyorsanız Bu 12 Ürün Vazgeçilmeziniz Olacak

etiket Günlük Makyajda Fondöten Kullanmayı Sevmiyorsanız Bu 12 Ürün Vazgeçilmeziniz Olacak

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 20:31

Fondöten kullanmayı sevmeyenlerin günlük makyaj rutininde tercih edebileceği bu 12 ürün, vazgeçilmez birer parçanız haline gelecek. Bu ürünler, cildinizin nefes almasına yardımcı olurken aynı zamanda mükemmel bir görünüm kazanmasını da sağlayacak. Fondöten kullanmanın ağırlığını hissetmek istemeyenler için ideal olan bu seçenekler, doğallığınızı korurken cildinizi kusursuz gösterecek.

Bu içerik 07.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Eğer siz de günlük makyajınızda yoğun fondötenler kullanmayı sevmeyenlerdenseniz, kapatıcılık etkisi istiyorsanız bu ürün kurtarıcınız olacak.

Eğer siz de günlük makyajınızda yoğun fondötenler kullanmayı sevmeyenlerdenseniz, kapatıcılık etkisi istiyorsanız bu ürün kurtarıcınız olacak.

Pure Beauty BB Krem, yumuşacık ve kremsi yapısıyla cildinize mükemmel bir uyum sağlıyor ve pürüzsüz bir bitiş sunuyor. Bu ürün, sadece cildinizi eşitlemekle kalmıyor, aynı zamanda yüksek kapatıcılığı sayesinde cilt kusurlarınızı da gizliyor. Bunun yanı sıra, tüm gün boyunca kalıcılığı ile de göz dolduruyor. 

Kısacası, günlük makyajınızda hafif ama etkili bir ürün arıyorsanız, Pure Beauty BB Krem tam size göre.

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Günlük kullanımda cildinizin hayalini kurduğu bir üründen bahsetmek istiyorum; 3 in 1 Healthy Skin Moisturizer!

Günlük kullanımda cildinizin hayalini kurduğu bir üründen bahsetmek istiyorum; 3 in 1 Healthy Skin Moisturizer!

Bu mucizevi ürün, adından da anlaşılacağı üzere, üç farklı etkiyi tek bir şişede topluyor. Cilt tonunuzu eşitlemek, nemlendirmek ve SPF 50 koruması ile cildinizi UVA/UVB ışınlarına karşı korumak! 3 in 1 Healthy Skin Moisturizer'ın hafif yapısı, cildinizi ağırlaştırmadan doğal ve aydınlık bir görünüm sağlıyor. Bu nedenle, fondöten kullanmayı sevmeyenler için adeta bir kurtarıcı! 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Fondöten ve benzeri şeyleri asla sevmem ve kullanmam ama bu bambaşka bir ürün. Buna şans verilmeli 🌸

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Fondoten kullanmayı pek sevmeyenlerin imdadına yetişen, günlük kullanım için ideal bir ürün olan BB kremler, cilt bakımı ve makyaj arasında kusursuz bir köprü görevi görür.

Fondoten kullanmayı pek sevmeyenlerin imdadına yetişen, günlük kullanım için ideal bir ürün olan BB kremler, cilt bakımı ve makyaj arasında kusursuz bir köprü görevi görür.

Bu bağlamda, Dermoskin BB Krem, tüm cilt tiplerine hitap eden, kapatıcı özelliği ile cilt tonunu eşitleyen bir ürün olarak öne çıkıyor. Gözeneklerin, lekelerin ve diğer cilt kusurlarının görünümünü azaltmaya yardımcı olan bu özel krem, aynı zamanda cildin nemlenmesine de katkı sağlıyor. Böylece cildiniz hem sağlıklı bir görünüm kazanıyor, hem de makyajınızı taze ve doğal bir şekilde tamamlıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Byeolee Besleyici&nemlendirici Akne Engelleyici Doğal Kapatıcı Balgeum Krem

Byeolee Besleyici&nemlendirici Akne Engelleyici Doğal Kapatıcı Balgeum Krem

ByeoLee kremi, cildinize nazikçe yayılarak, kusurlarınızı gizlemek için mükemmel bir kapatıcılık sağlar. Bu sihirli krem, yeşil renkte başlar ve cildinize uygulandıkça yavaşça bej rengine dönüşür. Bu renk değişimi, cildinizin tonuna mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve doğal bir görünüm sunar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün o kadar güzel ki tarif edemem dokusu kokusu bayıldım açık yeşil renkte falan tende hemen teninizin rengini alıyor birazcık sürmek bile yetiyor çok güzel nemlendiriyor ve ciltle bütünlesiyor bir süre sonra asla yüzünüzde bir şey varmış hissi kalmıyor yalnızca yumuşacık ışıl ışıl bir yüz. 😍

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CC kremler cildinizi çevresel faktörlerden ve zararlı güneş ışınlarından korumak için de mükemmel bir seçenektir. Ayrıca, cilt tonunuzu eşitleyerek, kusursuz bir görünüm sunarlar.

CC kremler cildinizi çevresel faktörlerden ve zararlı güneş ışınlarından korumak için de mükemmel bir seçenektir. Ayrıca, cilt tonunuzu eşitleyerek, kusursuz bir görünüm sunarlar.

Clinique'in Cilt Tonunu Düzenleyici CC Kremi, yağsız ve ince yapısıyla dikkat çeker. Sanki ikinci bir cilt gibi tenle bütünleşir ve cildinize doğal bir görünüm kazandırır. Bu krem, cildinizi renklendirirken aynı zamanda nemlendirir ve cildinize sağlıklı bir parlaklık katar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Flormar-Kızarık ve Sivilceli Ciltlere Özel Renk Dengeleyici Anti-Redness CC Krem

Flormar-Kızarık ve Sivilceli Ciltlere Özel Renk Dengeleyici Anti-Redness CC Krem

Flormar'ın AntiRedness CC Kremi, özellikle kızarık ve sivilceli ciltler için tasarlanmıştır. Bu renk dengeleyici krem, cilt tonunu eşitleyerek cildin görünümünü dengelemeye yardımcı olur. Nar ekstraktı ve kayısı çekirdeği özü içeren bu formül, aynı zamanda 15 SPF güneş koruma filtresi ile cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İlk defa denedim harika bir ürün ton eşitlenesini çok beğendim yüzü kızaran insanlar hiç düşünmeden alabilir.

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Pudralar, kalın ve ağır fondotenlerin yarattığı yapay görüntüden sıkılanlar için harika bir alternatif olabilir.

Pudralar, kalın ve ağır fondotenlerin yarattığı yapay görüntüden sıkılanlar için harika bir alternatif olabilir.

Sadece birkaç dokunuşla cildinizi mükemmel bir şekilde düzeltir ve aynı zamanda hafif bir yapıya sahip olmasıyla cildinizin nefes almasını sağlar. Rimmel London'un ünlü Stay Matte Pressed Powder transparan pudrası, bu konuda bir adım öne çıkıyor. Cilt kusurlarınızı ustaca gizleyerek yüzünüzde adeta bir kadife dokusu oluşturur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Note Luminous Silk Compact Powder Mat Bitişli Toz Yüz Pudrası

Note Luminous Silk Compact Powder Mat Bitişli Toz Yüz Pudrası

'Luminous Silk Compact Powder', mat bir sonuç veren sıkıştırılmış bir toz pudradır. Bu ürün, ipeksi bir dokuya sahip olup, cildin pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. Ayrıca içerisinde bulunan argan yağı, cildi dış etkenlere karşı koruma altına alarak yaşlanma sürecini yavaşlatır ve cildin doğal işlevlerini destekler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yıllardır severek kullandığım ürün aynı zamanda BB de kullanıyorum memnunum. Kumralım 01 no kullanıyorum. Tavsiye ederim. Ayrıca paketlemesi gayet sağlamdı.

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Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi korumak, aynı zamanda da mükemmel bir cilt tonu elde etmek hayal olmaktan çıkıyor!

Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi korumak, aynı zamanda da mükemmel bir cilt tonu elde etmek hayal olmaktan çıkıyor!

Bu harika ürün, cildinizi UVA, UVB ve hatta mavi ışığa karşı koruyor. Güneşin zararlı ışınlarına karşı tam bir kalkan görevi görüyor. . Cream Co.'nun bu özel CC kremi, kapsüle edilmiş pigmentler sayesinde hafif bir kapatıcılık da sağlıyor. Bu sayede cilt tonunuzu eşitleyerek, doğal ve sağlıklı bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.

 Kendinizi bu eşsiz deneyime hazırlayın ve bu kremle cildinizin ışıldamasına izin verin!

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Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ Tüm Ciltler Yüksek Korumalı Renkli Güneş Kremi

Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ Tüm Ciltler Yüksek Korumalı Renkli Güneş Kremi

Bioderma'nın bu ürünü, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Cildinizin tonunu eşitleyerek cildinizdeki kusurları gizler ve cildinize sağlıklı bir parlaklık kazandırır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Fondoten kullanmayı tercih etmeyenler için, doğal bir görünüm sağlayan ve bölgesel olarak uygulanabilen kapatıcılar ideal bir alternatif olabilir.

Fondoten kullanmayı tercih etmeyenler için, doğal bir görünüm sağlayan ve bölgesel olarak uygulanabilen kapatıcılar ideal bir alternatif olabilir.

Örneğin, Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, cilt kusurlarını gizlemek, cildi aydınlatmak ve kontür oluşturmak için kullanılabilir. Mat ve yorgun bir cildi canlandırır, cilt tonunu dengeleyerek kusurları örter ve cildin mükemmel görünmesini sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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NYX Professional Makeup'ın yeni ürünü Bare With Me Concealer, adeta bir cilt bakımı mucizesi!

NYX Professional Makeup'ın yeni ürünü Bare With Me Concealer, adeta bir cilt bakımı mucizesi!

Bu kapatıcı serum, sadece makyajınızı tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda cildinizi de besliyor. Gözaltındaki koyu halkalar mı? Bu kapatıcı serumla artık tarih olacak!

 Sizi rahatsız eden inatçı akneler mi? Bare With Me Concealer, onları da kusursuz bir şekilde örtüyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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