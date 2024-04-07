Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Günün Büyük Bir Kısmını Arabada Geçiriyorsanız Bu 13 Ürün Arabanızı Tekrar Sevmenizi Sağlayacak!

etiket Günün Büyük Bir Kısmını Arabada Geçiriyorsanız Bu 13 Ürün Arabanızı Tekrar Sevmenizi Sağlayacak!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 10:01

Arabanızda çok zaman geçiriyorsanız, bu 13 ürünle otomobilinizi yeniden seveceğiniz bir hale getirebilirsiniz. Bu ürünler, sadece sürüş deneyiminizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda arabanızın içinde geçirdiğiniz süreyi daha keyifli ve konforlu hale getirecektir.

Bu içerik 06.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Premium Araç Telefon Tutucu, araç içinde geçirdiğiniz zamanı daha keyifli ve konforlu hale getirecek.

Premium Araç Telefon Tutucu, araç içinde geçirdiğiniz zamanı daha keyifli ve konforlu hale getirecek.

Haritaya bakarken ya da müzik değiştirirken bu ürün hayatınızı kolaylaştıracak. Sürüş esnasında telefonunuzu güvenli bir şekilde tutarak, dikkatinizi yoldan ayırmadan gerekli işlemleri gerçekleştirebilmenizi sağlar. Ayrıca inanılmaz güçlü çekim özelliği sayesinde sarsıntılardan etkilenmez.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Arabada bir çok tutucu kullandım ama bu kadar sağlam tutan şuana kadar olmadı.

Amazon

Seyahatlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak olan Oto Koltuk Arası Organize Bardaklık ve Telefon Tutucu ile tanışın!

Seyahatlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak olan Oto Koltuk Arası Organize Bardaklık ve Telefon Tutucu ile tanışın!

Arabanızın koltuk arasına mükemmel bir şekilde oturan bu bardaklık, seyahatleriniz boyunca kahvenizi güvenle ve rahatlıkla yudumlayabileceğiniz bir alan yaratıyor. Ayrıca küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bölmeler sayesinde arabanızın içi daha düzenli ve konforlu bir hale gelecek. Arabanızda dağınıklıktan hoşlanmayanlardansanız, bu ürün tam size göre! 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Geri Çekilebilir Araç Şarj Cihazı 4'ü 1 Arada Hızlı Şarj Adaptörü

Geri Çekilebilir Araç Şarj Cihazı 4'ü 1 Arada Hızlı Şarj Adaptörü

Bu şarj adaptörü, kablo karmaşasına son veriyor. Artık birbirine dolanan kablolarla uğraşmanıza, hangi kablo hangi cihaza ait diye düşünmenize gerek kalmayacak. 4'ü 1 arada özelliği sayesinde, tek bir cihazla dört farklı cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz. Hızlı şarj özelliği ise hayatınızı kolaylaştıracak bir diğer detay. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu harika bir araç şarj cihazı. Aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilirsiniz ve uzun sürüşlere giderken ve arabada birden fazla kişi varken harikadır. Oldukça büyük ki şaşırdım ama onu seviyorum ve harika olduğunu düşünüyorum. Kablolar iyi bir uzunluktadır ve cihaz açılı olabilir, böylece ihtiyacınız olan yöne hareket ettirebilirsiniz. Harika bir kalite!

Amazon

Sutekus Taşınabilir Araba Direksiyon Masası Çift Taraflı Araba Tepsisi

Sutekus Taşınabilir Araba Direksiyon Masası Çift Taraflı Araba Tepsisi

Bu pratik direksiyon tepsisi sayesinde, arabanızı kendi özel yemek odanız ya da çalışma alanınız olarak kullanabilirsiniz. Örneğin öğle yemeğinizi artık arabada rahatça yiyebilirsiniz. Bir yerlere giriş yapmayı ya da birini almayı beklerken, bu tepsinin üzerinde kitabınızı ya da laptopunuzu sabit bir şekilde de tutabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Özellikle dağınık bir atıştırmalığın ardından aracınızın temizliğini korumanızı sağlayan taşınabilir araç süpürgesi.

Özellikle dağınık bir atıştırmalığın ardından aracınızın temizliğini korumanızı sağlayan taşınabilir araç süpürgesi.

Bu kullanışlı temizlik aracı sayesinde her türlü kalıntıyı toplayabilir ve aracınızın iç mekanının taptaze görünmesini sağlayabilirsiniz. Kullanımı kolay bu süpürge, araç temizliği konusunda size büyük kolaylık sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Aracınızın genel tozunu aldıktan sonra koltuklara veya kapı köşe kenarlarına düşen tozları almak için birebir.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

Araba aynası Dekorasyon Aksesuarı

Araba aynası Dekorasyon Aksesuarı

Araba aynası dekorasyon aksesuarları, araç içi atmosferinizi bir adım öteye taşımanın en eğlenceli yollarından biridir. Bu sevimli ve şık aksesuarlar, aracınızın içinde sadece bir dekoratif unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda size yolculuğunuz boyunca eşlik eden bir yol arkadaşı olabilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Uzun yolculukların vazgeçilmez eziyeti olan sırt ve bel ağrılarına son!

Uzun yolculukların vazgeçilmez eziyeti olan sırt ve bel ağrılarına son!

Araba Sürüş Koltuk Minderi, sizin için özel olarak tasarlanmış bir konfor harikası. Bu hafızalı köpük yastık, sırtınızdaki, kalçanızdaki ve kuyruk kemiğinizdeki baskıyı hafifletmek için özel bir şekilde tasarlandı. Hayal edin, saatlerce süren bir yolculuk sonrasında bile kendinizi taze ve dinç hissediyorsunuz. 

Ürüne buradan ulşabilirsiniz.

Amazon

Bu eşsiz temizlik hamuru, sadece aracınızın içini değil, aynı zamanda ofis eşyalarınızı, bilgisayarınızın klavyesini, cep telefonunuzu ve daha birçok yüzeyi temizlemek için de kullanılabilir.

Bu eşsiz temizlik hamuru, sadece aracınızın içini değil, aynı zamanda ofis eşyalarınızı, bilgisayarınızın klavyesini, cep telefonunuzu ve daha birçok yüzeyi temizlemek için de kullanılabilir.

Superclean Mucize Temizlik Hamuru, bir temizleme jeli olarak karşımıza çıkıyor ve aracınızın en ulaşılmaz köşelerine bile nüfuz ederek etkili bir temizlik sağlıyor. Bu ürün, kirli alanları adeta saniyeler içerisinde pırıl pırıl hale getirirken, jel hamurunun uygulandığı yüzeylerde herhangi bir kalıntı veya yapışkanlık bırakmıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün açıklamalarında tarif edildiği gibi. Çok da hızlı geldi. Klavyemi temizlemek için satın aldım. Anca tuşları söküp teker teker silerek yapılabilecek bir temizliğin bir çıt daha kabasını 15 dakikada yaptı. Bence yeterli ve başarılı. Öneririm.

Amazon

Yolculuklarınızda poşetlerinizin ve çantalarınızın arka koltukta savrulmasından, eşyalarınızın dağılmasından şikayetçi misiniz?

Yolculuklarınızda poşetlerinizin ve çantalarınızın arka koltukta savrulmasından, eşyalarınızın dağılmasından şikayetçi misiniz?

Seyahatlerinizde çantalarınızın içindekilerin etrafa saçılmasına ve değerli eşyalarınızın zarar görmesine izin vermeyin. Araç Arka Koltuk Kafalık Askı Tutucu Kanca, çantanızı güvenli bir şekilde sabitler ve eşyalarınızın dökülmesini engeller. Bu sayede hem eşyalarınız güvende olacak, hem de aracınızın içi her zaman düzenli ve temiz kalacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Eğer aracınızdaki küçük aynalar, makyajınızı düzeltmek için yeterli olmuyorsa, bu ürün tam sizin ihtiyaçlarınıza hitap ediyor.

Eğer aracınızdaki küçük aynalar, makyajınızı düzeltmek için yeterli olmuyorsa, bu ürün tam sizin ihtiyaçlarınıza hitap ediyor.

Bu makyaj aynası, aracınızın güneşliğine kolayca takılabilir ve her türlü otomobil modeliyle uyumludur. Yeniden şarj edilebilir LED ışığı sayesinde, gece ya da düşük ışık koşullarında bile makyajınızı rahatlıkla tazeleyebilirsiniz. Bu ürün, sadece makyaj aynası olarak değil, aynı zamanda aracınızın iç aydınlatmasını da artırmak için kullanılabilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

Günün büyük bir kısmını arabada geçiriyorsanız bu Bagaj Düzenleyici Çanta Organizer tam size göre!

Günün büyük bir kısmını arabada geçiriyorsanız bu Bagaj Düzenleyici Çanta Organizer tam size göre!

Bu çanta, özellikle virajlarda bagajınızdaki eşyaların yer değiştirmesi sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Geniş iç mekanı sayesinde birçok eşyanızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu çanta, eşyalarınızı güvende de tutacaktır. İçerisindeki bölmeler ve cepler, bagajınızda düzeni sağlamanız için özel olarak tasarlanmış.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün çok kaliteli ve kullanışlı bagajdaki ıvır zıvır her şeyi toparladı. Tam beklediğimiz gibi fazlası var eksiği yok. Satıcıya da hediyesi için ayrıca teşekkür ederim.

Amazon

Febreze Hava Ferahlatıcı'nın Yeni Araba Kokusu versiyonu, araç içinde uzun süreler geçirenler için ideal bir seçim.

Febreze Hava Ferahlatıcı'nın Yeni Araba Kokusu versiyonu, araç içinde uzun süreler geçirenler için ideal bir seçim.

Bu ürün, arabanızın iç mekanında hoş bir atmosfer yaratırken, aynı zamanda arabanızı daha da sevmenize yardımcı olur. Yani, sadece bir hava ferahlatıcı olmanın ötesinde, aracınıza yeni bir araba hissi verir ve sürüş deneyiminizi daha keyifli hale getirecektir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Araç İçi Temizleyici Expert by Fakir

Araç İçi Temizleyici Expert by Fakir

Araç İçi Temizleyici Expert, otomobil severlerin yeni gözdesi olmaya aday. Bu ürün, sadece otomobilinizin içini değil, evinizin ve ofisinizin de temizliğinde size yardımcı olacak bir ürün. Araç İçi Temizleyici Expert, kumaş ve deri döşemelerden halılara, plastik aksamlara kadar her türlü yüzeyde kullanabileceğiniz bir temizlik ürünü. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

BMW aracım için aldım çok fazla ürün kullandım ama şimdiye kadar en iyisi bu stok yapmalık fiyat kargoda 2 günde elime ulaştı!

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın