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Girişi Yasak ya da Sıkı İzne Bağlı: Dünyada Ayak Basmanın Neredeyse İmkansız Olduğu 10 Yer

Girişi Yasak ya da Sıkı İzne Bağlı: Dünyada Ayak Basmanın Neredeyse İmkansız Olduğu 10 Yer

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 10:41
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Dünyanın bazı köşelerine ne kadar merak etseniz de gidemiyorsunuz. Kimi yerde kırılgan bir doğayı ya da binlerce yıllık resimleri korumak, kimi yerde gizli askeri çalışmaları ya da altın rezervlerini saklamak için kapılar sıkı tutuluyor.

Gelin, bu 10 yere birlikte bakalım.

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1. Kuzey Sentinel Adası'nda dış dünyayla her türlü teması reddeden bir halk yaşıyor.

1. Kuzey Sentinel Adası'nda dış dünyayla her türlü teması reddeden bir halk yaşıyor.

Hindistan'a bağlı Andaman ve Nikobar Adaları'ndan biri olan adaya yapılan tüm ziyaretler yasa dışı. Hindistan Donanması ve sahil güvenlik, yabancıların adaya fazla yaklaşmaması için çevresindeki tampon bölgede devriye geziyor. Ada halkının, bağışıklıklarının olmadığı hastalıklar yüzünden tamamen yok olabileceği belirtiliyor.

Mart 2025'te ABD'li bir sosyal medya fenomeni, adaya yasa dışı yoldan birkaç dakikalığına çıktı.

2. İzlanda'daki Surtsey Adası'na yalnızca izinli bilimsel çalışmalar için çıkılabiliyor.

2. İzlanda'daki Surtsey Adası'na yalnızca izinli bilimsel çalışmalar için çıkılabiliyor.

Atlas Okyanusu'nda 1963-1967 yılları arasında oluşan volkanik ada, turistik bir yere dönüştürülmek yerine sıkı koruma altına alındı. Amaç, bitki ve hayvanların yeni bir karaya kendiliğinden nasıl yerleştiğini gözlemlemek.

Adaya çıkmak, çevresinde dalmak, adaya organizma, mineral ya da toprak getirmek ve çöp bırakmak yasak.

3. Nevada çölündeki Area 51, deneysel uçakların test edildiği gizli bir askeri üs.

3. Nevada çölündeki Area 51, deneysel uçakların test edildiği gizli bir askeri üs.

Soğuk Savaş döneminde kurulan üste U-2 keşif uçağı ve SR-71 Blackbird gibi uçaklar test edildi. ABD hükümeti onlarca yıl üssün varlığını kabul etmedi, bu da uzaylı teknolojisine dair komplo teorilerini besledi.

Üs bugün resmi olarak tanınıyor, ancak erişim hâlâ sıkı biçimde kısıtlı.

4. Brezilya'daki Yılan Adası'na yalnızca koruma yetkililerinin izin verdiği kişiler gidebiliyor.

4. Brezilya'daki Yılan Adası'na yalnızca koruma yetkililerinin izin verdiği kişiler gidebiliyor.

São Paulo açıklarındaki Ilha da Queimada Grande, çok zehirli altın mızrakbaş engereği (Bothrops insularis) ile tanınıyor. Ada, Brezilya'nın koruma kurumu ICMBio'nun yönettiği federal bir koruma alanı.

Bilim insanları ve yetkili araştırmacılar adaya yalnızca koruma ve araştırma amacıyla girebiliyor.

5. Fransa'daki Lascaux Mağarası, resimleri korumak için 1963'te ziyaretçilere kapatıldı.

5. Fransa'daki Lascaux Mağarası, resimleri korumak için 1963'te ziyaretçilere kapatıldı.

Mağaranın duvarlarında yaklaşık 17 bin yıllık 600'den fazla resim ve 1.500 civarında gravür bulunuyor. Resimlerde at, boğa ve geyik gibi hayvanlar yer alıyor.

Mağara 1948'de ziyaretçilere açıldı, ancak turistlerin yol açtığı nem ve karbondioksit resimlere zarar verdi. Bugün ziyaretçiler, Lascaux IV adlı replikayı geziyor.

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6. Avustralya'nın en uzak topraklarından Heard Adası'na erişim sıkı biçimde kontrol ediliyor.

6. Avustralya'nın en uzak topraklarından Heard Adası'na erişim sıkı biçimde kontrol ediliyor.

Güney Hint Okyanusu'ndaki Heard ve McDonald Adaları; buzulları, volkanik arazisi ve yaban hayatı nedeniyle koruma altında. Bölge katı bir doğa rezervi sayılıyor.

Hastalıkların ve yabancı türlerin adalara taşınmaması için ziyaretlerde sıkı karantina kuralları uygulanıyor.

7. Çernobil'deki Fil Ayağı, bir nükleer felaketin ortaya çıkardığı en tehlikeli nesnelerden biri.

7. Çernobil'deki Fil Ayağı, bir nükleer felaketin ortaya çıkardığı en tehlikeli nesnelerden biri.

Santralin yıkılan reaktör binasındaki kütle, 1986'daki erimede nükleer yakıt, kum, beton ve metalin kaynaşmasıyla oluştu. Adını şeklinden ve dokusundan alıyor.

İlk bulunduğunda radyasyon o kadar yüksekti ki birkaç dakikalık maruziyet bile ölümcül olabiliyordu. Radyasyon bugün belirgin şekilde azaldı, ancak buraya yalnızca uzman araştırma ekipleri girebiliyor.

8. Vatikan Apostolik Arşivi'nde 1.200 yılı aşkın bir tarihe ait belgeler saklanıyor.

8. Vatikan Apostolik Arşivi'nde 1.200 yılı aşkın bir tarihe ait belgeler saklanıyor.

Arşive sık sık yanlışlıkla 'Gizli Arşiv' deniyor. Oysa bu ad, 'özel' anlamına gelen Latince secretum kelimesinden geliyor. Milyonlarca kayıt arasında papalık yazışmaları, diplomatik belgeler ve Orta Çağ el yazmaları bulunuyor.

Araştırmacılar arşivde yalnızca resmi onayla ve sıkı gözetim altında çalışabiliyor.

9. ABD'nin altın rezervlerinin saklandığı Fort Knox'a hiçbir ziyaretçi kabul edilmiyor.

9. ABD'nin altın rezervlerinin saklandığı Fort Knox'a hiçbir ziyaretçi kabul edilmiyor.

Kentucky'deki tesiste 147 milyon onstan fazla altın bulunuyor. 1936'da inşa edilen yapı granit duvarlar, betonarme ve patlamaya dayanıklı kasa kapılarıyla korunuyor; kasanın kapısı tek başına 20 tondan ağır.

Tesis zaman zaman seçilmiş yetkililere ve gazetecilere açıldı, ancak bu istisnai ziyaretler onu turistik bir yere dönüştürmedi.

10. Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Deposu'na yalnızca yetkili personel girebiliyor.

10. Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Deposu'na yalnızca yetkili personel girebiliyor.

Kuzey Kutbu'ndaki Svalbard Takımadaları'nda bir dağın içine inşa edilen depo, dünyadaki gen bankalarından gelen tarım tohumlarının yedek kopyalarını saklıyor. Haziran 2026 itibarıyla depoda 1,4 milyondan fazla tohum örneği bulunuyordu.

Ziyaretçiler girişi dışarıdan görebiliyor, ancak artık basın mensupları bile içeri alınmıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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