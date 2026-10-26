Girişi Yasak ya da Sıkı İzne Bağlı: Dünyada Ayak Basmanın Neredeyse İmkansız Olduğu 10 Yer
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1. Kuzey Sentinel Adası'nda dış dünyayla her türlü teması reddeden bir halk yaşıyor.
2. İzlanda'daki Surtsey Adası'na yalnızca izinli bilimsel çalışmalar için çıkılabiliyor.
3. Nevada çölündeki Area 51, deneysel uçakların test edildiği gizli bir askeri üs.
4. Brezilya'daki Yılan Adası'na yalnızca koruma yetkililerinin izin verdiği kişiler gidebiliyor.
5. Fransa'daki Lascaux Mağarası, resimleri korumak için 1963'te ziyaretçilere kapatıldı.
6. Avustralya'nın en uzak topraklarından Heard Adası'na erişim sıkı biçimde kontrol ediliyor.
7. Çernobil'deki Fil Ayağı, bir nükleer felaketin ortaya çıkardığı en tehlikeli nesnelerden biri.
8. Vatikan Apostolik Arşivi'nde 1.200 yılı aşkın bir tarihe ait belgeler saklanıyor.
9. ABD'nin altın rezervlerinin saklandığı Fort Knox'a hiçbir ziyaretçi kabul edilmiyor.
10. Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Deposu'na yalnızca yetkili personel girebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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