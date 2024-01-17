Gerçekleri Öğrenince Esnafı Tiye Aldı! Kapalı Çarşı'da Bir Turist 1500 Lirayı Dolar Zannederek Pazarlık Yaptı

Kapalı Çarşı'da bir turist, satın almak istediği valizin fiyatını 1500 dolar zannederek pazarlık yaptı. Esnafın Türk Lirası'ndan bahsettiğini anlayınca tepkisi gündem oldu.👇
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Kapalıçarşı'da valiz almak isteyen turist, 1500 TL'yi dolar zannederek esnafla pazarlık yaptı. Pazarlığı Türk Lirası üstünden yaptığını öğrenen turist, şaşkınlığını gizleyemedi ve "Sadece 40 dolar mı?" tepkisini verdi.
Videoya yorumlar da gecikmedi.👇
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