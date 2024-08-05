Üniversite Yıllarındaki En Sevdiği Şeylerden Birini Anlatan Genç Kadın: "Birbirimize Ev Teklifinde Bulunmak"

Üniversite yılları, gençlerin hayatında unutulmaz bir dönemi temsil eder ve maalesef geri getiremediğimiz en özel anıların biriktiği yıllardır. @cigdemover isimli TikTok kullanıcısı, üniversite yıllarındaki en sevdiği şeylerden birini anlattı.
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Üniversite yıllarında en sevdiği şeylerden birinin yakın arkadaşlarıyla komşu olmak olduğunu belirten genç kadın, en sevdiği mesajların da "akşam bende maç" veya "akşam bende muhabbet" gibi sürekli birbirlerini eve davet ettikleri mesajlar olduğunu ifade etti.
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Tüm yakın arkadaşlarıyla evlerinin mesafesinin 5-6 dakika olduğunu belirten genç kadın, üniversitede cenneti yaşamış dedirtti.
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