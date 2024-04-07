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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 18:01

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/OldPhotosInR...

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1. Wakefield Caddesi, Manchester.

1. Wakefield Caddesi, Manchester.

1974 ve 2019

2. Rio de Janeiro.

2. Rio de Janeiro.

2010 ve 2022

3. Utah, ABD.

3. Utah, ABD.

1890 ve 2020

4. Chavez Ravine, Los Angeles.

4. Chavez Ravine, Los Angeles.

1937 ve 2020

5. Berlin, Almanya.

5. Berlin, Almanya.

2006 ve 2023

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6. Lodz, Polonya.

6. Lodz, Polonya.

2011 ve 2023

7. Manhattan, ABD.

7. Manhattan, ABD.

1977 ve 2024

8. Hollywood, ABD.

8. Hollywood, ABD.

1932 ve 2021

9. Normandy, Fransa.

9. Normandy, Fransa.

İkinci Dünya Savaşı ve günümüz.

10. Ninjing Duvarı, Çin.

10. Ninjing Duvarı, Çin.

1945 ve 2023

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11. Gdansk, Polonya.

11. Gdansk, Polonya.

1945 ve günümüz

12. Berlin, Almanya.

12. Berlin, Almanya.

1985 ve 2018

13. Berlin, Almanya.

13. Berlin, Almanya.

1945 ve günümüz

14. New York, ABD.

14. New York, ABD.

1900'ler ve günümüz

15. Berlin, Almanya.

15. Berlin, Almanya.

İkinci Dünya Savaşı sonrası ve günümüz.

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