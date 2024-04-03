Gaziosmanpaşa'da 'Belgeler İmha Ediliyor' İddiası Ortalığı Karıştırdı! CHP İl Başkanı Vali ile Görüştü
Gaziosmanpaşa'da 'Belgeler İmha Ediliyor' İddiası Ortalığı Karıştırdı! CHP İl Başkanı Vali ile Görüştü
Gaziosmanpaşa'da CHP'nin tüm itirazlarına rağmen oyların yeniden sayılma kararı alındı. Sayımın yapıldığı salonda 'Evraklar imha ediliyor' iddiası sonrası gerilim tırmandı.
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin seçim yarışını önde tamamlaması sonrası AK Parti kanadından gelen itiraz üzerine oylar yeniden sayılmaya başladı. Oyların yeniden sayım kararıyla ilgili CHP'nin YSK'ya yazdığı itiraz dilekçesinin ise sonucu beklenmedi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen sayım esnasında oyların imha edildiğine yönelik iddialar ortaya atılırken, salonda tansiyon yükseldi.
Sayım esnasında gerilimin tırmandığı anlar 📹
Çelik, şunları kaydetti:
'Gaziosmanpaşa’da İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur.
İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız.'
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