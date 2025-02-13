Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Alvaro Morata ve Sevgilisi Alice Campello'nun Film Gibi Hikayesi

Galatasaray ara transfer döneminde de kadrosuna önemli bir yıldızı kattı. İspanyol yıldız Alvaro Morata'ya ısınmaya başlayan Galatasaray, yeni 'yengelerine' de sıcak bir karşılama yaptı. Alvaro Morata ile Alice Campello'nun İstanbul günleri sıcak başlarken, akıllara ikilinin aşk hikayesi geldi. Alice Campello'yu daha önce 'aşk fedakarlık gerektirir' açıklamasıyla hatırlıyoruz. Ama başlangıç hikayeleri de hiç fena değil.