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Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Alvaro Morata ve Sevgilisi Alice Campello'nun Film Gibi Hikayesi

Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Alvaro Morata ve Sevgilisi Alice Campello'nun Film Gibi Hikayesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.02.2025 - 13:36

Galatasaray ara transfer döneminde de kadrosuna önemli bir yıldızı kattı. İspanyol yıldız Alvaro Morata'ya ısınmaya başlayan Galatasaray, yeni 'yengelerine' de sıcak bir karşılama yaptı. Alvaro Morata ile Alice Campello'nun İstanbul günleri sıcak başlarken, akıllara ikilinin aşk hikayesi geldi. Alice Campello'yu daha önce 'aşk fedakarlık gerektirir' açıklamasıyla hatırlıyoruz. Ama başlangıç hikayeleri de hiç fena değil.

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Alice Campello'yu "aşk fedakarlık gerektirir" açıklaması ile hatırlıyoruz. Alice, "Morata ile Madrid'e, Londra'ya, Torino'ya gittim. Nereye transfer olursa oraya gittim çünkü aşk fedakarlık gerektirir." demişti.

Alice Campello'yu "aşk fedakarlık gerektirir" açıklaması ile hatırlıyoruz. Alice, "Morata ile Madrid'e, Londra'ya, Torino'ya gittim. Nereye transfer olursa oraya gittim çünkü aşk fedakarlık gerektirir." demişti.

Aşk hikayesi şimdi İstanbul'da devam ediyor. 2017 yılında evlenen çift geçtiğimiz sene boşansa da yeniden bir araya geldi.

Aşk hikayesi şimdi İstanbul'da devam ediyor. 2017 yılında evlenen çift geçtiğimiz sene boşansa da yeniden bir araya geldi.

Alice tanıştıktan sekiz ay sonra evlendiklerini anlatırken "Benim bir fotoğrafımı görmüş ve birçok insandan benimle tanışmama yardımcı olmalarını istemiş. Ancak hiçbir ortak arkadaşımız yoktu." diyerek Morata'nın çabasını anlattı.

Alice tanıştıktan sekiz ay sonra evlendiklerini anlatırken "Benim bir fotoğrafımı görmüş ve birçok insandan benimle tanışmama yardımcı olmalarını istemiş. Ancak hiçbir ortak arkadaşımız yoktu." diyerek Morata'nın çabasını anlattı.

Alice, "O da daha sonra bana Instagram'dan mesaj attı. Ben görmezden geldim ve cevap vermedim.Mesajlarına devam etti, ben çok uzun bir süre sonra cevap verdim. Ardından buluştuk." dedi.

Alice, "O da daha sonra bana Instagram'dan mesaj attı. Ben görmezden geldim ve cevap vermedim.Mesajlarına devam etti, ben çok uzun bir süre sonra cevap verdim. Ardından buluştuk." dedi.

Morata'nın ilk buluşmada evlenmek istediğini söyleyen Alice, "İlk buluşmamızdan iki hafta sonra 8 saat araba sürerek ailemle tanıştı. Ertesi sabah idmanı vardı. Böyle birçok fedakarlık yaptı." dedi.

Morata'nın ilk buluşmada evlenmek istediğini söyleyen Alice, "İlk buluşmamızdan iki hafta sonra 8 saat araba sürerek ailemle tanıştı. Ertesi sabah idmanı vardı. Böyle birçok fedakarlık yaptı." dedi.
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Alice Campello, "Instagram'da reddettikten 8 ay sonra evlendik" derken, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayatları olduğunu söyledi.

Alice Campello, "Instagram'da reddettikten 8 ay sonra evlendik" derken, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayatları olduğunu söyledi.

Ayrıca Alice, Morata'dan daha fazla kazanmasıyla da gündem oldu. Galatasaray'a 6 milyon Euro'ya imza atan Morata'ya karşın Alice, 2024 yılında kurduğu güzellik kozmetik ürün markası ile 8.8 milyon Euro gelire ulaşmıştı.

Ayrıca Alice, Morata'dan daha fazla kazanmasıyla da gündem oldu. Galatasaray'a 6 milyon Euro'ya imza atan Morata'ya karşın Alice, 2024 yılında kurduğu güzellik kozmetik ürün markası ile 8.8 milyon Euro gelire ulaşmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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