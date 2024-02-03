Fransa ve İspanya Arasında Domates Tartışması: Siyasiler Tartışmaya Katıldı
Fransa ve İspanya Arasında Domates Tartışması: Siyasiler Tartışmaya Katıldı
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Avrupa'nın birçok ülkesinde çiftçiler, hükümetlerin tarım politikaları nedeniyle protesto ederken, Fransa ve İspanya arasında "domates" tartışması da başladı.
Tartışma, eski Fransa Ekoloji Bakanı Segolene Royal'ın bu hafta katıldığı bir televizyon programında İspanya'da üretilen domatesleri eleştirmesi ve bu ürünleri "yenilmez" ve "sahte organik" olarak nitelendirmesiyle başladı.
Ardından Fransa Başbakanı Gabriel Attal, İspanya'yı "sağlıksız tarım ürünleri yetiştirilmesine izin vererek haksız rekabet yaratmakla" suçladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanyol tarım ürünlerine yönelik eleştirileri "temelsiz" olarak nitelendirdi ve eski Fransız Bakanı Royal'ı, İspanyol domateslerini tatması için ülkesine davet etti. Sanchez, İspanyol domateslerinin rakipsiz olduğunu belirtti.
Fransız çiftçiler, AB tarım politikalarının revize edilmesini, dış ürünlere kısıtlamalar ve denetimler getirilmesini, enflasyona bağlı fiyat ve maaş artışını talep ediyorlar. Ürünlerin tarladan rafa fiyatının aşırı arttığını belirterek bu durumu protesto ediyorlar.
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Fransız çiftçiler, protestolar sırasında İspanyol ve İtalyan ürünlerine karşı haksız rekabet iddiasında bulunuyorlar. Fransa'nın yıllık sebze ve meyve tüketiminin yüzde 40'ı bu ülkelerden ithal ediliyor ve çiftçiler, bu ithalatın kendi ürünleri için adil olmayan bir rekabet oluşturduğunu savunuyorlar.
İspanyol çiftçiler, Fransa'daki benzer sebeplerle eylem yapmaya başladı ve bugün İspanya Tarım Bakanı Luis Planas ile görüşmelerinin ardından protestolarını sürdürme kararı aldılar.
Çiftçiler, 13 Şubat'ta Katalonya'da, 21 Şubat'ta ise başkent Madrid'de traktörlerle yol kesme eylemleri yapacaklarını duyurdu.
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gelsin de frenk kefereleri bizim ülkede ruslar tarafından iade edilen iç piyasaya dürülen kimyasala bulanan domatesleri görsün sonra konuşaunlar...!
Bizde çiftçi sokağa çıksa ibreti alem olsun diye taksimde sallandırırlar sonrada türkse fetöcü kürtse pkk ilan edilir üstüne abd ve israil casusu ilan edilirdi