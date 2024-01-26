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Filtresiz Olsa Bile Çok Güzel Görünmek İsteyen Kadınlara Özel 10 Öneri

etiket Filtresiz Olsa Bile Çok Güzel Görünmek İsteyen Kadınlara Özel 10 Öneri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 16:01

Filtrelerle yaşamana gerek yok, sen her halinle çok güzelsin! Ama yine de seni daha da güzelleştirecek önerilerimiz var...

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1. Filtresiz olmak için birinci öncelik tabii ki cilt bakımıdır!

Sağlıklı bir cildin varsa filtrele ihtiyacın kalmaz! Düzenli bir şekilde cilt bakımını yap, cildine en iyi gelecek şeyi bul.

2. Özel günler dışında daha doğal bir makyaj tercih etmeni öneririz!

Makyajı ne kadar abartılı yaparsan yüzün o kadar yorgun görünür. Ağır makyajlar yerine cildinden kusurları bölgesel olarak kapat ve doğal bir makyaj yap.

3. Her ne kadar çok zor olsa da stresten uzak durman lazım...

Stres artık hayatımızın bir parçası oldu. İstesek de ondan kaçamıyoruz. Ama cilt problemlerinden uzaklaşmak istiyorsan stresi biraz da olsa geride bırakmak zorundasın.

4. Uyku uyku uyku!

İyi bir cilt için stresten uzak durmak yeterli değil. Günde en az 7-8 saat uyumak cildinin dinlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olur.

5. Doğru kıyafet seçimi çok daha öz güvenli görünmeni sağlar!

O gün içine sinmeyen bir kombin yaptığında modunun ne kadar düştüğünü biliyoruz. Emin ol biz de bunu yaşıyoruz! O yüzden kendini rahat hissettiğin kıyafetleri seçmelisin.

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6. Sadece cilt bakımıyla kalmak yok! Kişisel bakım da gerekli...

Tırnaklar, saçlar ve dahası... Bunların temiz ve bakımlı görünmesi sana artı olarak dönecektir. Bize güven!

7. Yüzünde kocaaaman bir gülümseme olmasını da ihmal etme!

Gülümsediğinde etrafa içtenlik, pozitiflik saçılır. Güzel enerjin tüm odayı kaplasın istiyorsan bol bol gülümse. Sana gülümsemek çok yakışıyor!

8. Bir de işin fotoğraf kısmına değinelim...

Fotoğraf çekerken doğal ışığın en iyi halini kullandığına emin ol. Doğal ışıkla cildin daha sağlıklı durur. Filtrelere ihtiyacın hiç yok!

9. Yalnızca dış güzelliğe değil, iç güzelliğini de beslemeye odaklan!

İç güzelliğini beslemek için yoga veya meditasyon yapabilir, kendine zaman ayırabilirsin. Kendine en iyi gelecek olan şey yine kendinsin, bunu unutma!

10. Ve son olarak, sağlığına dikkat et!

Her şeyin başı sağlık! Sağlığına dikkat etmek için sağlıklı şeylerle beslen, egzersiz yap, kendine iyi gelecek şeylerle vakit geçir.

Bunları yaptıktan sonra filtrelere hiç ihtiyacın kalmayacak!

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