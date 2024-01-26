Filtresiz Olsa Bile Çok Güzel Görünmek İsteyen Kadınlara Özel 10 Öneri
Filtresiz Olsa Bile Çok Güzel Görünmek İsteyen Kadınlara Özel 10 Öneri
Filtrelerle yaşamana gerek yok, sen her halinle çok güzelsin! Ama yine de seni daha da güzelleştirecek önerilerimiz var...
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1. Filtresiz olmak için birinci öncelik tabii ki cilt bakımıdır!
2. Özel günler dışında daha doğal bir makyaj tercih etmeni öneririz!
3. Her ne kadar çok zor olsa da stresten uzak durman lazım...
4. Uyku uyku uyku!
5. Doğru kıyafet seçimi çok daha öz güvenli görünmeni sağlar!
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6. Sadece cilt bakımıyla kalmak yok! Kişisel bakım da gerekli...
7. Yüzünde kocaaaman bir gülümseme olmasını da ihmal etme!
8. Bir de işin fotoğraf kısmına değinelim...
9. Yalnızca dış güzelliğe değil, iç güzelliğini de beslemeye odaklan!
10. Ve son olarak, sağlığına dikkat et!
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