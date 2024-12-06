Filmleri Aratmayacak Kaçış: Nezarethanenin Demir Parmaklıklarını Esnetip Kaçtı
Filmleri Aratmayacak Kaçış: Nezarethanenin Demir Parmaklıklarını Esnetip Kaçtı
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Böyle bir kaçış ne görüldü ne de duyuldu.
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Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün sahilde 18 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör şüphelisi ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra nezarete konuldu. Adliyeye sevk edilmeyi bekleyen 3 organizatör şüphelisinden M.A.U., nezarethanenin demir parmaklıklarını esnetip, arasından geçebileceği şekilde açarak firar etti. Jandarma, M.A.U.'yu saatler içerisinde yeniden yakalayıp gözaltına aldı.
Konuya ilişkin Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "4 Aralık günü Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 18 kaçak göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatör M.A.U. nezarethaneden firar ettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 2 organizatörüyle birlikte mezkur şahıs adliyeye sevk edilerek 6 Aralık günü tutuklanmıştır. Gözaltına alınan şahsın firar etmesi olayı ile ilgili olarak olay günü görevli 6 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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