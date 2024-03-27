Filmlerde Rol Aldıkları Karakterler İçin Adeta Bambaşka Bir İnsana Dönüşen Birbirinden Harika Oyuncular
Filmlerde Rol Aldıkları Karakterler İçin Adeta Bambaşka Bir İnsana Dönüşen Birbirinden Harika Oyuncular
Sinema dünyasında girdiği her karakterde bambaşka birine dönüşen muhteşem oyuncular vardır. Öyle ki o oyuncuyu çok iyi tanısak bile filmde gördüğümüzde karakterin o olduğunu anlamamız bazen çok zaman alabilir. Reddit'te r/popculturechat adlı bir hesap, 'Sizce hangi oyuncu rollerinin içerisinde kaybolur?' sorusunu sordu ve birbirinden farklı oyuncular cevap olarak geldi. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Gary Oldman
2. Tim Curry
3. Christian Bale
4. Tilda Swinton
5. Hugh Laurie
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Philip Seymour Hoffman
7. Kate Winslet
8. Toni Collette
9. Stanley Tucci
10. Tatiana Maslany
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Walton Goggins
12. Sam Rockwell
13. Alan Rickman
14. Ed Norton
15. ... ve geldik listemizin sonuna. İşte karşınızda Hugo Weaving!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda