Filmlerde Rol Aldıkları Karakterler İçin Adeta Bambaşka Bir İnsana Dönüşen Birbirinden Harika Oyuncular

Sinema dünyasında girdiği her karakterde bambaşka birine dönüşen muhteşem oyuncular vardır. Öyle ki o oyuncuyu çok iyi tanısak bile filmde gördüğümüzde karakterin o olduğunu anlamamız bazen çok zaman alabilir. Reddit'te r/popculturechat adlı bir hesap, 'Sizce hangi oyuncu rollerinin içerisinde kaybolur?' sorusunu sordu ve birbirinden farklı oyuncular cevap olarak geldi. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.