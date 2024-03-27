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Filmlerde Rol Aldıkları Karakterler İçin Adeta Bambaşka Bir İnsana Dönüşen Birbirinden Harika Oyuncular

Filmlerde Rol Aldıkları Karakterler İçin Adeta Bambaşka Bir İnsana Dönüşen Birbirinden Harika Oyuncular

Sinema
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 15:30

Sinema dünyasında girdiği her karakterde bambaşka birine dönüşen muhteşem oyuncular vardır. Öyle ki o oyuncuyu çok iyi tanısak bile filmde gördüğümüzde karakterin o olduğunu anlamamız bazen çok zaman alabilir. Reddit'te r/popculturechat adlı bir hesap, 'Sizce hangi oyuncu rollerinin içerisinde kaybolur?' sorusunu sordu ve birbirinden farklı oyuncular cevap olarak geldi. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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1. Gary Oldman

1. Gary Oldman

İngiliz aktör ve film yapımcısı olan Gary Oldman, The Fifth Element, Air Force One, The Contender, Harry Potter serisi ve Criminal Law gibi filmlerdeki rolleriyle tanınıyor. Oldman, İngiltere'nin en çok yönlü oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

2. Tim Curry

2. Tim Curry

Timothy James Curry, çeşitli tiyatro, film ve televizyon yapımlarındaki çalışmalarıyla tanınan ve genellikle kötü karakterleri canlandıran İngiliz aktör, seslendirme sanatçısı ve şarkıcıdır. En çok 1975 yapımı müzikal komedi korku filmi The Rocky Horror Picture Show'daki Dr. Frank-N-Furter ve ABC'nin gerilim mini dizisi It'teki Dancing Clown Pennywise rolleriyle tanınır. Aynı zamanda Evde Tek Başına 2: New York'ta Lost'ta Bay Hector'u canlandırmasıyla da bilinir.

3. Christian Bale

3. Christian Bale

Christian Charles Philip Bale, İngiliz-Amerikalı aktör ve seslendirme sanatçısıdır. Kendi yoğun yöntemli oyunculuk tarzıyla tanınıyor ve rolleri için sıklıkla vücudunu büyük ölçüde dönüştürüyor. Akademi Ödülü ve Altın Küre dahil pek çok ödüle sahiptir.

4. Tilda Swinton

4. Tilda Swinton

Katherine Matilda Swinton hem bağımsız sanat filmlerindeki hem de gişe rekorları kıran filmlerdeki rolleriyle tanınıyor. 2007 yapımı Michael Clayton filmindeki Karen Crowder rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü ve Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu dalında BAFTA Ödülü'nü kazandı. Ayrıca 2003 yapımı Young Adam filmiyle BAFTA İskoçya En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı ve üç kez Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi.

5. Hugh Laurie

5. Hugh Laurie

James Hugh Calum Laurie, Altın Küre ödüllü bir İngiliz aktör, komedyen, müzisyen ve yazardır. En çok Birleşik Krallık'ta, Avrupa'nın bazı bölgelerinde ve Avustralya'da 1980 İngiliz komedi dizisi Blackadder'daki çeşitli rolleri ve uzun soluklu çalışmasıyla tanınır. Dünyada ise en çok House dizisindeki Dr. Gregory rolüyle bilinir.

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6. Philip Seymour Hoffman

6. Philip Seymour Hoffman

Philip Seymour Hoffman Amerikalı aktör ve yönetmendir. Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak, Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 1 ve Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2'de Plutarch Heavensbee'yi canlandırdı. The Master, The Ides of March, Moneyball, Doubt filmlerinde rol aldı. Capote'da başrolü oynadı ve En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü kazandı. Aşırı dozda eroin nedeniyle 2 Şubat 2014'te Greenwich Village'daki apartman dairesinde ölü bulundu.

7. Kate Winslet

7. Kate Winslet

İngiliz aktris Kate Winslet, James Cameron'un 1997 yapımı filmi Titanik'te Rose DeWitt Bukater'ı canlandırdı. Kariyeri boyunca oynadığı hemen hemen her rolde tartışmasız büyük bir rol oynadı.

8. Toni Collette

8. Toni Collette

Toni Collette, sahne, televizyon ve sinemadaki oyunculuk çalışmalarının yanı sıra Toni Collette & the Finish grubunun solisti olarak ikincil kariyeriyle tanınan Avustralyalı bir aktris ve müzisyendir. The Sixth Sense filmiyle Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.

9. Stanley Tucci

9. Stanley Tucci

Stanley Tucci, Amerikalı karakter oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yazar, film yapımcısı ve yönetmendir. Peter Jackson'ın 2009 doğaüstü drama filmi The Lovely Bones'daki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Açlık Oyunları serisindeki Caesar Flickerman rolüyle de tanınır.

10. Tatiana Maslany

10. Tatiana Maslany

Tatiana Gabriele Maslany, kendisine Primetime Emmy Ödülü, TCA Ödülü, iki Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü ve beş Kanada Ekran Ödülü kazandıran bilim kurgu gerilim televizyon dizisi Orphan Black'te birden fazla karakteri canlandırmasıyla öne çıktı. Maslany, bir Kanada dizisindeki oyunculuğuyla büyük dramatik kategoride Emmy kazanan ilk Kanadalı oldu. Disney için 2022 yılında Marvel Sinematik Evreni Disney+ dizisi 'She-Hulk: Attorney at Law'da Jennifer Walters/She-Hulk'u canlandırdı.

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11. Walton Goggins

11. Walton Goggins

Walton Sanders Goggins, Jr. Amerikalı bir aktördür. 2001 yılında En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film dalında Akademi Ödülü kazanan The Accountant adlı kısa filmin ortak yapımcılığını ve başrolünü üstlendi. FX dizisi Justified ile Primetime Emmy Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi. Disney için 2018 yapımı Ant-Man and the Wasp filminde rol aldı.

12. Sam Rockwell

12. Sam Rockwell

Sam Rockwell, 2005'te Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde Zaphod Beeblebrox'u canlandıran ve 2009 casus kurgu komedi filmi G-Force'ta Darwin'i seslendiren Amerikalı aktör ve seslendirme sanatçısıdır. Ayrıca Jon Favreau'nun 2010 Marvel süper kahraman filmi Iron Man 2'de Justin Hammer'ı canlandırdı. Taika Waititi'nin 2019 yılında vizyona giren Jojo Rabbit filminde ise Kaptan Klenzendorf'u oynadı.

13. Alan Rickman

13. Alan Rickman

Alan Sidney Patrick Rickman bir İngiliz aktördür. Çok yönlü bir oyuncu olan Rickman, en çok Harry Potter filmlerinde Profesör Severus Snape, 1996 HBO filmi Rasputin: Dark Servant of Destiny'de Grigori Rasputin, Die Hard'da Hans Gruber, Sense and Sensibility'de Albay Brandon ve Dogma'daki melek Metatron rolleriyle tanınır.

14. Ed Norton

14. Ed Norton

Edward Harrison Norton Amerikalı aktör, senarist, yönetmen, yapımcı ve aktivisttir. Norton, Primal Fear, American History X ve Birdman filmlerindeki çalışmaları nedeniyle üç Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca Herkes Seni Sevdiğimi Söylüyor (1996), The People vs. Larry Flynt (1996), Fight Club (1999), Red Dragon (2002), 25th Hour (2002), Kingdom of Heaven gibi başka filmlerde de rol aldı.

15. ... ve geldik listemizin sonuna. İşte karşınızda Hugo Weaving!

15. ... ve geldik listemizin sonuna. İşte karşınızda Hugo Weaving!

Hugo Weaving, gişe rekorları kıran film serilerindeki rolleriyle tanınan İngiliz bir karakter oyuncusudur. En dikkate değer rolleri arasında The Matrix üçlemesindeki Ajan Smith, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerindeki Elrond, V for Vendetta'daki V ve Kaptan Amerika: İlk İntikamcı'daki Red Skull yer alıyor.

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