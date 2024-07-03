Film Gibi Hikaye: Kahramanmaraş'ta Enkaz Altında Kalan Kadın Kendisini Kurtaran İtfaiye Eriyle Evlendi

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilimizi birden etkilenmiş, depremden geriye pek çok acı hikaye kalmıştı. O acı hikayelerin arasından kapleri ısıtan başka bir hikaye de çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahramanmaraş depreminde yıkılan binanın enkazında kalan Sinem Kaynak, kendisini kurtaran Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz ile dünyaevine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremin tüm acılarının yanında kapleri ısıtan bu hikaye, duyanlara film sahnelerini hatırlattı.
İşte çiftin nikah töreni;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın