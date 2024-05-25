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Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş Omuzundaki Sakatlığı Hakkında Konuştu!

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş Omuzundaki Sakatlığı Hakkında Konuştu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.05.2024 - 22:54

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın yıldızlarından Zehra Güneş, NTV'deki Zincirleme Reaksiyon programında Seda Öğretir'in konuğu oldu. Güneş, mart ayından bu yana süren omuzundaki sakatlık hakkında açıklamalarda bulundu.

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2023'ü üç kupayla noktalayan ve dünya sıralamasında zirveye yerleşen Filenin Sultanları, yeni yılı ilk haftası Antalya'da gerçekleştirilen Milletler Ligi ile açmıştı.

2023'ü üç kupayla noktalayan ve dünya sıralamasında zirveye yerleşen Filenin Sultanları, yeni yılı ilk haftası Antalya'da gerçekleştirilen Milletler Ligi ile açmıştı.

Ay-yıldızlılar, Japonya ve İtalya'ya mağlup olmuş, Fransa ile Hollanda'yı ise devirmeyi başarmıştı.

Ay-yıldızlılar, Japonya ve İtalya'ya mağlup olmuş, Fransa ile Hollanda'yı ise devirmeyi başarmıştı.

Zehra Güneş, dört karşılaşmada da omuzundaki sakatlıktan dolayı çok süre alamamış ve durumu merak konusu olmuştu.

Zehra Güneş, dört karşılaşmada da omuzundaki sakatlıktan dolayı çok süre alamamış ve durumu merak konusu olmuştu.

24 yaşındaki voleybolcu, Seda Öğretir ile Zincirleme Reaksiyon'da durumuna dair konuştu.

24 yaşındaki voleybolcu, Seda Öğretir ile Zincirleme Reaksiyon'da durumuna dair konuştu.

Güneş, şunları söyledi 👇

Güneş, şunları söyledi 👇

'Bazı sakatlıklar ameliyatsız da kurtarılabilir. Ama sporcunun ve çevresindeki insanların çok büyük fedakarlıklar yapması gerekiyor. Ben ilk omuz sakatlığı yaşadığım zaman günün sonunda elbet bir gün ameliyat olmam gerektiği söyleniyordu. 

Çok yoğun programımız var, turnuvadan turnuvaya koşuyoruz. Yeni başarılar elde etmek için çalışıyoruz. Bu süreçte bana çok destek olan milli ve kulüp medikal staffının, kondisyonerlerimizin, kendi doktorlarımın, gittiğim doktorların hepsinin çok fazla yardımı oldu bana. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 

Bir sporcu için en değerli olan kişiler onlar bence. Uzun süre sonra sahaya ağrısız çıktığın zaman geçirdiğin zor günleri hatırlayınca o zamanlarda yanında oldukları için ilk andığın insanlar onlar oluyorlar. Tekrar teşekkür ediyorum onlara.'

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