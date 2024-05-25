Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş Omuzundaki Sakatlığı Hakkında Konuştu!

'Bazı sakatlıklar ameliyatsız da kurtarılabilir. Ama sporcunun ve çevresindeki insanların çok büyük fedakarlıklar yapması gerekiyor. Ben ilk omuz sakatlığı yaşadığım zaman günün sonunda elbet bir gün ameliyat olmam gerektiği söyleniyordu.

Çok yoğun programımız var, turnuvadan turnuvaya koşuyoruz. Yeni başarılar elde etmek için çalışıyoruz. Bu süreçte bana çok destek olan milli ve kulüp medikal staffının, kondisyonerlerimizin, kendi doktorlarımın, gittiğim doktorların hepsinin çok fazla yardımı oldu bana. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Bir sporcu için en değerli olan kişiler onlar bence. Uzun süre sonra sahaya ağrısız çıktığın zaman geçirdiğin zor günleri hatırlayınca o zamanlarda yanında oldukları için ilk andığın insanlar onlar oluyorlar. Tekrar teşekkür ediyorum onlara.'