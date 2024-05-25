Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş Omuzundaki Sakatlığı Hakkında Konuştu!
Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş Omuzundaki Sakatlığı Hakkında Konuştu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın yıldızlarından Zehra Güneş, NTV'deki Zincirleme Reaksiyon programında Seda Öğretir'in konuğu oldu. Güneş, mart ayından bu yana süren omuzundaki sakatlık hakkında açıklamalarda bulundu.
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2023'ü üç kupayla noktalayan ve dünya sıralamasında zirveye yerleşen Filenin Sultanları, yeni yılı ilk haftası Antalya'da gerçekleştirilen Milletler Ligi ile açmıştı.
Ay-yıldızlılar, Japonya ve İtalya'ya mağlup olmuş, Fransa ile Hollanda'yı ise devirmeyi başarmıştı.
Zehra Güneş, dört karşılaşmada da omuzundaki sakatlıktan dolayı çok süre alamamış ve durumu merak konusu olmuştu.
24 yaşındaki voleybolcu, Seda Öğretir ile Zincirleme Reaksiyon'da durumuna dair konuştu.
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