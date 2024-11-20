Fethullah Gülen'in Koruması Gözaltına Alındı
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Fethullah Gülen'in Koruması Gözaltına Alındı
FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderinin koruması olarak aranan ihraç emniyet müdürü gözaltına alındı. Amerika’da yaşayan 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Yakalama emri bulunan ve ’gaybubet evi’ olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon yapıldı.
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Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması 58 yaşındaki A.A., yine ihraç emniyet müdürü olan 52 yaşındaki Ö.A., 34 yaşındaki Ö.B., 42 yaşındaki H.K., 32 yaşındaki S.Y., 52 yaşındaki E.T., 51 yaşındaki M.T., 54 yaşındaki İ.D. ve 39 yaşındaki E.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Amerika’da yaşayan 83 yaşındaki FETÖ lideri Fethullah Gülen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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