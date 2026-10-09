Fenomen Merve Veziroğlu'nu Onlarca Kez Bıçaklayan Eşinin 'Öldürme Kastım Yok' İtirazı Gündem Oldu
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58 bıçak darbesinden sağ kurtulan yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, davasında gelinen son aşamayı kendi kanalında paylaştığı videoyla anlattı. Eşi Yunus Yıldırım'a verilen 26 yıllık hapis cezası İstinaf'ta onandı, ama dosya orada kapanmadı. Veziroğlu, sanık tarafının Yargıtay'a sunduğu dilekçeyi kendi yorumunu katmadan, belgedeki cümlelerle okudu ve 5 Kasım'daki duruşma için destek istedi.
Kaynak: Merve Veziroğlu / YouTube
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Merve Veziroğlu, 2023 yazında eşi Yunus Yıldırım'ın saldırısında 58 yerinden bıçaklanmış ve ölümden dönmüştü.
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Sanık tarafı Yargıtay'a sunduğu dilekçede öldürme kastı olmadığını savundu ve haksız tahrik indirimi istedi.
Merve Veziroğlu, 5 Kasım'da Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma için destek istedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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