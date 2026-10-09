Fenomen Merve Veziroğlu'nu Onlarca Kez Bıçaklayan Eşinin 'Öldürme Kastım Yok' İtirazı Gündem Oldu

Yüksek mimar olan Merve Veziroğlu, YouTube'da eski oyuncak bebekleri baştan yarattığı videolarıyla tanınıyordu. 4 Ağustos 2023'te Üsküdar'daki evinde eşi Yunus Yıldırım'ın saldırısına uğradı. İddianameye göre 58 bıçak darbesinin 37'si hayati tehlike yaratacak bölgelerdeydi. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan, uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden kameranın karşısına geçen Veziroğlu, sağ elini hissedemediğini de takipçileriyle paylaşmıştı.

Dava 31 Mayıs 2024'te Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Yıldırım, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası aldı. Sanık, savunmasında bıçağı 'korkutmak amacıyla' aldığını ve eşini 'isteyerek yaralamadığını' söylemişti.