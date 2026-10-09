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Fenomen Merve Veziroğlu'nu Onlarca Kez Bıçaklayan Eşinin 'Öldürme Kastım Yok' İtirazı Gündem Oldu

Fenomen Merve Veziroğlu'nu Onlarca Kez Bıçaklayan Eşinin 'Öldürme Kastım Yok' İtirazı Gündem Oldu

Kadına Şiddet
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 11:24
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58 bıçak darbesinden sağ kurtulan yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, davasında gelinen son aşamayı kendi kanalında paylaştığı videoyla anlattı. Eşi Yunus Yıldırım'a verilen 26 yıllık hapis cezası İstinaf'ta onandı, ama dosya orada kapanmadı. Veziroğlu, sanık tarafının Yargıtay'a sunduğu dilekçeyi kendi yorumunu katmadan, belgedeki cümlelerle okudu ve 5 Kasım'daki duruşma için destek istedi.

Kaynak: Merve Veziroğlu / YouTube

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Merve Veziroğlu, 2023 yazında eşi Yunus Yıldırım'ın saldırısında 58 yerinden bıçaklanmış ve ölümden dönmüştü.

Merve Veziroğlu, 2023 yazında eşi Yunus Yıldırım'ın saldırısında 58 yerinden bıçaklanmış ve ölümden dönmüştü.

Yüksek mimar olan Merve Veziroğlu, YouTube'da eski oyuncak bebekleri baştan yarattığı videolarıyla tanınıyordu. 4 Ağustos 2023'te Üsküdar'daki evinde eşi Yunus Yıldırım'ın saldırısına uğradı. İddianameye göre 58 bıçak darbesinin 37'si hayati tehlike yaratacak bölgelerdeydi. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan, uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden kameranın karşısına geçen Veziroğlu, sağ elini hissedemediğini de takipçileriyle paylaşmıştı.

Dava 31 Mayıs 2024'te Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Yıldırım, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası aldı. Sanık, savunmasında bıçağı 'korkutmak amacıyla' aldığını ve eşini 'isteyerek yaralamadığını' söylemişti.

Sanık tarafı Yargıtay'a sunduğu dilekçede öldürme kastı olmadığını savundu ve haksız tahrik indirimi istedi.

Sanık tarafı Yargıtay'a sunduğu dilekçede öldürme kastı olmadığını savundu ve haksız tahrik indirimi istedi.

Merve Veziroğlu'nun anlattığına göre sanık tarafı 26 yıllık cezaya önce İstinaf Mahkemesi'nde itiraz etti. İstinaf, cezanın düşürülmesini uygun görmedi ve ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Veziroğlu, temyiz gerekçelerini 'kendi yorumuyla değil, direkt belgedeki cümlelerle' okumak istediğini söyledi. Belgeye göre sanık müdafii, öldürme kastı bulunmadığı için suçun vasfının yeniden değerlendirilmesini istedi. Gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğunu ve teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza verildiğini de ileri sürdü. Dilekçede ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda delil yetersizliği bulunduğu ve her iki suç için takdiri indirim yapılması gerektiği yer aldı.

Merve Veziroğlu, 5 Kasım'da Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma için destek istedi.

Merve Veziroğlu, 5 Kasım'da Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma için destek istedi.

Veziroğlu, süreç boyunca kendisine tehditvari mesajlar geldiğini anlattı ve 'Ben ne yaptım adaletin olmasını istemekten başka?' diye sordu. Paylaşılan duyuruya göre duruşma 5 Kasım 2026'da saat 13.00'te İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sosyal medyada hızla yayılan çağrıda, videonun daha fazla insana ulaşması ve Veziroğlu'nun yalnız olmadığını bilmesi için paylaşılması istendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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