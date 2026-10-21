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Marco Asensio 3 Ay, Nathan Ake 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Marco Asensio 3 Ay, Nathan Ake 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
21.10.2026 - 16:57
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Galatasaray derbisine günler kala Fenerbahçe'den sakatlık haberleri art arda geldi. Kulüp, Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sağlık durumuna dair resmi açıklama paylaştı. Sol diz ekleminde kıkırdak lezyonu bulunan Asensio, İspanya'da kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik operasyon geçirdi. Kulüp, ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu ve tedavi ile rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini bildirdi. Sarı-lacivertliler birkaç gün önce Asensio'nun ameliyat olacağını açıklamış, iyileşme süresini ise 2 ila 2,5 ay olarak duyurmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanan Nathan Ake'nin durumu da netleşti: Hollandalı savunmacı sağ bacak arka adalesindeki zorlanma nedeniyle yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek.

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Asensio'nun ameliyatı başarılı geçti, dönüş için yaklaşık 3 ay gerekiyor.

Asensio'nun ameliyatı başarılı geçti, dönüş için yaklaşık 3 ay gerekiyor.

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Asensio'nun sol diz ekleminde kıkırdak lezyonu tespit edildi. Tedavi için İspanya'ya giden futbolcu, kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik operasyon geçirdi ve kulüp operasyonun başarılı olduğunu belirtti. Asensio, diz bölgesindeki sorun nedeniyle son haftalarda Aston Villa ve Alanyaspor maçlarında kadroya alınmamıştı.

Kulüp, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini öngördüğünü bildirdi. Bu süre, birkaç gün önce paylaşılan 2 ila 2,5 aylık tahminin üzerinde. Daha önce açıklanan fikstüre göre Asensio'nun Galatasaray derbisini, Göztepe ve Liverpool maçlarını kaçıracağı belirtilmişti.

Nathan Ake, Slavia Prag maçında sakatlandı: MR'da orta düzeyli zorlanma çıktı.

Nathan Ake, Slavia Prag maçında sakatlandı: MR'da orta düzeyli zorlanma çıktı.

Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi maçında yerine Kojo Oppong'un girdiği Nathan Ake'nin MR görüntülemesi ve kulüp doktorunun muayenesi sonrası sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildi. Fenerbahçe, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta süreceğini duyurdu. Ake, maçtan bir gün önce yaptığı açıklamada yoğun fikstür nedeniyle çok fazla antrenman şansı bulamadıklarını söylemişti. Yaz transfer döneminde Manchester City'den Fenerbahçe'ye gelen Hollandalı savunmacı, kısa sürede sarı-lacivertlilerin savunma hattının önemli isimlerinden biri hâline gelmişti.

Açıklamaya göre bu durum Ake'nin 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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