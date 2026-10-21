Marco Asensio 3 Ay, Nathan Ake 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Asensio'nun sol diz ekleminde kıkırdak lezyonu tespit edildi. Tedavi için İspanya'ya giden futbolcu, kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik operasyon geçirdi ve kulüp operasyonun başarılı olduğunu belirtti. Asensio, diz bölgesindeki sorun nedeniyle son haftalarda Aston Villa ve Alanyaspor maçlarında kadroya alınmamıştı.

Kulüp, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini öngördüğünü bildirdi. Bu süre, birkaç gün önce paylaşılan 2 ila 2,5 aylık tahminin üzerinde. Daha önce açıklanan fikstüre göre Asensio'nun Galatasaray derbisini, Göztepe ve Liverpool maçlarını kaçıracağı belirtilmişti.