Marco Asensio 3 Ay, Nathan Ake 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Galatasaray derbisine günler kala Fenerbahçe'den sakatlık haberleri art arda geldi. Kulüp, Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sağlık durumuna dair resmi açıklama paylaştı. Sol diz ekleminde kıkırdak lezyonu bulunan Asensio, İspanya'da kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik operasyon geçirdi. Kulüp, ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu ve tedavi ile rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini bildirdi. Sarı-lacivertliler birkaç gün önce Asensio'nun ameliyat olacağını açıklamış, iyileşme süresini ise 2 ila 2,5 ay olarak duyurmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanan Nathan Ake'nin durumu da netleşti: Hollandalı savunmacı sağ bacak arka adalesindeki zorlanma nedeniyle yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek.
Asensio'nun ameliyatı başarılı geçti, dönüş için yaklaşık 3 ay gerekiyor.
Nathan Ake, Slavia Prag maçında sakatlandı: MR'da orta düzeyli zorlanma çıktı.
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