Fenerbahçe’de Mourinho Kazanarak Başladı: İlk Hazırlık Maçında Galibiyet
Fenerbahçe’de Mourinho Kazanarak Başladı: İlk Hazırlık Maçında Galibiyet
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin başında ilk kez maça çıkan Jose Mourinho, Sarı-lacivertli kariyerine kazanarak başladı.
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Fenerbahçe, Bratu’nun attığı golle geriye düşse de Dzeko ile cevap verdi ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.
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Dzeko'nun golü 👇
Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Zacj'ın golüyle skoru 2-1’e getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Böylece Mourinho'nun öğrencileri sezonun ilk hazırlık maçından galip ayrıldı.
Fenerbahçe’nin Avusturya’da yapacağı hazırlık maçları ise şöyle;
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Hazırlık maçından görüntüler 👇
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