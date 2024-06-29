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Fenerbahçe’de Mourinho Kazanarak Başladı: İlk Hazırlık Maçında Galibiyet

Fenerbahçe’de Mourinho Kazanarak Başladı: İlk Hazırlık Maçında Galibiyet

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.06.2024 - 12:47

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin başında ilk kez maça çıkan Jose Mourinho, Sarı-lacivertli kariyerine kazanarak başladı.

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Fenerbahçe, Bratu’nun attığı golle geriye düşse de Dzeko ile cevap verdi ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Bratu’nun attığı golle geriye düşse de Dzeko ile cevap verdi ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.

Dzeko'nun golü 👇

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Zacj'ın golüyle skoru 2-1’e getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Zacj'ın golüyle skoru 2-1’e getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Böylece Mourinho'nun öğrencileri sezonun ilk hazırlık maçından galip ayrıldı.

Böylece Mourinho'nun öğrencileri sezonun ilk hazırlık maçından galip ayrıldı.

Fenerbahçe’nin Avusturya’da yapacağı hazırlık maçları ise şöyle;

Fenerbahçe’nin Avusturya’da yapacağı hazırlık maçları ise şöyle;

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

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Hazırlık maçından görüntüler 👇

Hazırlık maçından görüntüler 👇

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