FBI Uzmanından Tüyolar: Yalan Söyleyen Kişi Nasıl Anlaşılır?

Yapılan araştırmalar, insanların büyük çoğunluğunun az veya çok olacak şekilde yalan söylediğini ortaya koyuyor. Peki bu yalanlarla nasıl başa çıkılabilir? FBI uzmanı Scott Taylor, yalan söyleyen kişilerin içinde bulunduğu 7 durumu açıkladı. Siz de bunlara dikkat ederek aldatılmanın önüne geçebilirsiniz.