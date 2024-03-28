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FBI Uzmanından Tüyolar: Yalan Söyleyen Kişi Nasıl Anlaşılır?

FBI Uzmanından Tüyolar: Yalan Söyleyen Kişi Nasıl Anlaşılır?

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 14:08

Yapılan araştırmalar, insanların büyük çoğunluğunun az veya çok olacak şekilde yalan söylediğini ortaya koyuyor. Peki bu yalanlarla nasıl başa çıkılabilir? FBI uzmanı Scott Taylor, yalan söyleyen kişilerin içinde bulunduğu 7 durumu açıkladı. Siz de bunlara dikkat ederek aldatılmanın önüne geçebilirsiniz.

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Scott Taylor isimli Amerikalı, ABD'nin savaş suçlarıyla anılan Guantanamo Hapishanesi’nde sorgularda görev aldı. Taylor, dünyanın en yetkili yalan uzmanlarından biri olarak biliniyor.

Scott Taylor isimli Amerikalı, ABD'nin savaş suçlarıyla anılan Guantanamo Hapishanesi’nde sorgularda görev aldı. Taylor, dünyanın en yetkili yalan uzmanlarından biri olarak biliniyor.

Sputnik’te yer alan habere göre; Taylor’ın yalan söyleyen kişileri tespit etmesinde 7 madde çok önemli.

Sputnik’te yer alan habere göre; Taylor’ın yalan söyleyen kişileri tespit etmesinde 7 madde çok önemli.

Kaynak

Gözleri hızlı kırpma

Gözleri hızlı kırpma

Dakikada 12 ila 14 kez göz kırparız, ancak stres ve baskı altındaki insanların göz kırpma hızı artar'

Dudak yalama

Dudak yalama

'İnsanlar yalan söylediklerinde stres hormonu olan kortizol salgılarlar. Bu hormon, tükürük salgılarını yavaşlatır, ağzı ve dudakları kurutur. Dolayısıyla insanlarda, 'kuruyan dudaklarını yalama eğilimi' oluşur...'

Zor yutkunma

Zor yutkunma

Sert (zor) yutkunma da karşınızdakinin yalan söylediğine dair önemli bir işaret olabilir. Zira yukarıdaki aynı sebeple, ağız kuruluğu durumunda yutkunmak zorlaşabilir.

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Beden hareketleri

Beden hareketleri

Scott'a göre, yalan söyleyen insanların çene, karın ve kasık gibi vücutlarının belirli bölgelerini koruyan lifleri kasılıyor. Dolayısıyla, yalan söyleyen insanlarda 'vücudun hafifçe yana kayması' ya da 'çenenin yana yatırılması' bunun işareti...

Zorlama bir dil

Zorlama bir dil

FBI uzmanına göre, 'Doğru söyleyenler aktarır, yalancılar ise ikna etmeye çalışır.' Bu nedenle kesinlik arz eden, emin olduğunuz bir konuda 'yüzde 100 eminim' ifadesini kullanmanıza hiç gerek yoktur.

Vücut dili işaretleri

Vücut dili işaretleri

  • Yüze dokunmak

  • Yüzün kızarması

  • Dudakları sıkıştırmak

  • Vücudu veya çeneyi hafifçe eğmek

Üslup işaretleri

Üslup işaretleri

'Biliyorsungibi ikna etmeye dönük varsayımsal bir dil ya da 'kesin' veya 'yüzde 100' gibi kalıplarla süslenmiş, aşırı ikna edici bir dil kullanması, duruma göre, karşınızdakinin yalan söylediğine işaret edebilir.

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