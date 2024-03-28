FBI Uzmanından Tüyolar: Yalan Söyleyen Kişi Nasıl Anlaşılır?
FBI Uzmanından Tüyolar: Yalan Söyleyen Kişi Nasıl Anlaşılır?
Yapılan araştırmalar, insanların büyük çoğunluğunun az veya çok olacak şekilde yalan söylediğini ortaya koyuyor. Peki bu yalanlarla nasıl başa çıkılabilir? FBI uzmanı Scott Taylor, yalan söyleyen kişilerin içinde bulunduğu 7 durumu açıkladı. Siz de bunlara dikkat ederek aldatılmanın önüne geçebilirsiniz.
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Scott Taylor isimli Amerikalı, ABD'nin savaş suçlarıyla anılan Guantanamo Hapishanesi’nde sorgularda görev aldı. Taylor, dünyanın en yetkili yalan uzmanlarından biri olarak biliniyor.
Sputnik’te yer alan habere göre; Taylor’ın yalan söyleyen kişileri tespit etmesinde 7 madde çok önemli.
Gözleri hızlı kırpma
Dudak yalama
Zor yutkunma
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Beden hareketleri
Zorlama bir dil
Vücut dili işaretleri
Üslup işaretleri
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